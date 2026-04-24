Sai lầm lớn nhất của Tim Cook tại Apple

CEO Tim Cook hồi tưởng lại thời gian lãnh đạo Apple và thừa nhận việc ra mắt ứng dụng Apple Maps trên iPhone vào năm 2012 là sai lầm.

Apple sẽ có CEO mới vào ngày 1/9, khi Tim Cook giao phó trọng trách cho John Ternus. Ngày 22/4, bộ đôi này cũng đã tổ chức buổi họp dành cho nhân viên Apple để giải đáp các thắc mắc về quá trình chuyển giao quyền lực.

Theo Bloomberg, giữa cuộc họp, Cook cũng đã dành thời gian chia sẻ về nhiệm kỳ CEO của mình và mô tả màn ra mắt ứng dụng Apple Maps vào năm 2012 là "sai lầm lớn đầu tiên" của ông sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ Steve Jobs.

"Sản phẩm khi đó chưa sẵn sàng. Chúng tôi từng nghĩ về nguyên nhân thật sự đến từ việc nhóm phát triển đã quá tin tưởng vào bản thử nghiệm, dù chỉ là dữ liệu ở quy mô địa phương", Cook nói.

Apple Maps nhanh chóng trở thành "cơn ác mộng" sau khi ra mắt với quá nhiều lỗi như như một số cây cầu bị biến dạng và chìm xuống đại dương.

Ngoài ra, Apple Maps cũng không được người dùng Việt Nam ưa chuộng bằng Google Maps bởi dữ liệu cập nhật chậm, chỉ đường không chính xác. Sau khi sa thải giám đốc dự án này là Richard Williamson, đích thân CEO Tim Cook sau đó phải lên tiếng xin lỗi vì trải nghiệm tệ hại của người dùng với ứng dụng bản đồ này.

Tuy nhiên, hậu quả của đợt ra mắt thảm họa này chưa dừng lại ở đó. Scott Forstall, người chịu trách nhiệm tổng thể dự án Apple Maps, đã từ chối cùng ký tên vào bức thư xin lỗi. Ngay lập tức, Cook sa thải Forstall.

Sự kiện này gây bất ngờ khi Forstall vốn là người được chính Steve Jobs đích thân tuyển chọn và trong một thời gian dài từng được kỳ vọng sẽ trở thành CEO tiếp theo của Apple sau Tim Cook.

Mặc dù có màn ra mắt thảm họa, trong gần một thập kỷ qua, Táo khuyết không bỏ cuộc và từng bước khắc phục lỗi trên Apple Maps với những cải thiện đáng kể.

Đầu năm 2023, hãng công bố Apple Business Connect, một tính năng cho phép doanh nghiệp tự định vị trên bản đồ nhằm tương tác với người dùng, hiển thị ảnh và cung cấp các chương trình khuyến mãi.

Đây có thể xem như một lời thách thức trực tiếp của Apple đối với Google. Trước đó, ứng dụng Google Maps đã hợp tác với nền tảng đề xuất Yelp để cung cấp những thông tin tương tự và thu lợi từ quảng cáo và phí giới thiệu.

So với Google Maps, Apple Business Connect có lợi thế hơn nhờ tận dụng hệ điều hành iOS để mang đến cho người dùng những tính năng độc đáo như tích hợp với Apple Pay hoặc Business Chat, một công cụ hội thoại dựa trên văn bản dành cho thương mại.