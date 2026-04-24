OpenAI bị vượt mặt

  • Thứ sáu, 24/4/2026 05:48 (GMT+7)
Cổ phiếu Anthropic trên thị trường thứ cấp đang được giao dịch ở mức định giá 1.000 tỷ USD, vượt qua cả OpenAI. Nguồn cung khan hiếm đang đẩy cơn sốt mua lên đỉnh điểm.

Chỉ 3 tháng trước, Anthropic được định giá 380 tỷ USD sau vòng gọi vốn do GIC và Coatue dẫn đầu. Đến nay, con số đó đã tăng gần gấp 3 trên thị trường thứ cấp.

Theo Kelly Rodriques, CEO của sàn giao dịch thị trường tư nhân Forge Global, giá trị của Anthropic đang ở mức khoảng 1.000 tỷ USD trên nền tảng này. OpenAI được định giá 880 tỷ USD, tăng nhẹ so với vòng gọi vốn hồi tháng 3.

Điều đáng chú ý là OpenAI từng được định giá 852 tỷ USD trong các vòng gọi vốn gần nhất, gấp hơn 2 lần so với Anthropic. Nhưng trên thị trường thứ cấp, trật tự đó đã bị đảo ngược.

"Đây là một hành trình phi thường đối với Anthropic. Ai cũng muốn tham gia vào cơ hội mang tính đột phá trong lĩnh vực AI. Hiện tại, Anthropic đang ở vị trí dẫn đầu", Glen Anderson, Giám đốc điều hành của Rainmaker Securities nhận định.

Do Anthropic và OpenAI chưa niêm yết cổ phiếu công khai, nhà đầu tư muốn sở hữu cổ phần công ty buộc phải vào thị trường thứ cấp, nơi nhân viên hiện tại, cựu nhân viên hoặc nhà đầu tư ban đầu bán lại cổ phiếu của họ. Song, nguồn cung đang cạn dần trong khi nhu cầu tăng vọt.

Anderson cho biết ông vừa nhận được lời đề nghị mua cổ phần Anthropic với mức định giá 960 tỷ USD. Trước khi ông kịp đánh giá thương vụ, nó đã bị người khác mua mất. "Chúng tôi nhận được lời đề nghị mua, và chỉ trong vòng một ngày, người khác đã mua mất rồi. Hầu như không có người bán", ông nói.

Ken Sawyer, đồng sáng lập Saints Capital, tiết lộ một cổ đông của Anthropic gần đây đề nghị bán với mức định giá lên tới 1.150 tỷ USD. Jesse Leimgruber, người sáng lập OpenHome, đăng lên X rằng một "quỹ đầu tư tăng trưởng rất nổi tiếng" đã trả giá 1.050 tỷ USD để mua cổ phần Anthropic. Thậm chí, một số người mua tiềm năng còn đề nghị bán nhà của họ để đổi lấy cổ phần Anthropic ở mức định giá trên 800 tỷ USD.

Anderson thẳng thắn thừa nhận phần lớn nhu cầu hiện tại không đến từ phân tích cơ bản mà từ tâm lý sợ bỏ lỡ. Động lực thực sự phía sau cơn sốt này đến từ tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh và đà phát triển của Claude Code, trợ lý lập trình AI của Anthropic đang thu hút sự chú ý lớn tại Thung lũng Silicon.

Trong khi đó, cổ phiếu của OpenAI trên thị trường thứ cấp đang trở nên "ảm đạm". Các mức giá chào mua hiện thấp hơn so với vòng gọi vốn 852 tỷ USD.

Minh Hoàng

Anthropic OpenAI Claude Định giá AI

