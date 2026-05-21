Trump Mobile gặp lỗi ngay khi ra mắt

Chiếc điện thoại Trump Mobile T1 vừa đến tay người dùng đầu tiên đã bị phát hiện lỗi rò rỉ thông tin cá nhân khách hàng qua một lỗ hổng bảo mật đơn giản.

Website chính thức của Trump Mobile làm rò rỉ thông tin khách hàng. Ảnh: Bloomberg.

Trump Mobile T1, chiếc điện thoại giá 499 USD mang thương hiệu của Tổng thống Donald Trump vừa bắt đầu giao hàng sau gần một năm trì hoãn. Tuy nhiên, sản phẩm này nhanh chóng vướng vào một sự cố bảo mật nghiêm trọng.

Voidzilla, YouTuber với 1,55 triệu người đăng ký, trong video mới cho biết trang web của Trump Mobile đang làm lộ thông tin khách hàng qua một lỗ hổng bảo mật. Bản thân anh là một trong những người bị ảnh hưởng khi địa chỉ nhận hàng, địa chỉ email và thông tin đơn hàng đều bị lộ. Thông tin thẻ tín dụng không nằm trong số dữ liệu bị rò rỉ.

Theo Voidzilla, có người chủ động liên lạc với anh để cảnh báo rằng thông tin cá nhân đang bị lộ công khai cùng với dữ liệu của nhiều khách hàng khác. Người này đã cố gắng thông báo cho Trump Mobile nhưng không nhận được phản hồi. Một YouTuber khác là Penguinz0 cũng xác nhận thông tin của mình bị ảnh hưởng, sau đó liên hệ với công ty nhưng không có kết quả.

Voidzilla mô tả đây là "một lỗ hổng rất dễ khai thác" nhưng từ chối giải thích chi tiết kỹ thuật để tránh làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Ngoài rủi ro bảo mật, vụ việc còn hé lộ một thông tin gây khó xử cho Trump Mobile. Dữ liệu bị lộ cho thấy có khoảng 10.000 khách hàng duy nhất và khoảng 30.000 đơn hàng trên trang web, thấp hơn rất nhiều so với con số 600.000 đơn hàng mà công ty từng công bố trước đó. Voidzilla lưu ý rằng con số này có thể chưa bao gồm các đơn đặt hàng gói dịch vụ của Trump Mobile.

Bản thân chiếc điện thoại T1 cũng không tránh khỏi nghi ngờ. Những đánh giá ban đầu cho thấy đây có vẻ là một chiếc HTC U24 Pro được đổi tên với vỏ màu vàng đặc trưng, cài sẵn ứng dụng mạng xã hội Truth Social. Hộp đựng ghi "Tự hào được lắp ráp tại Mỹ", một cách diễn đạt khác so với tuyên bố "sản xuất tại Mỹ" trước đó.

Chiếc T1 mất gần một năm để đi từ ra mắt đến tay người dùng, trong bối cảnh liên tục có nghi ngờ về việc sản phẩm không đạt chất lượng đủ tốt để phân phối chính thức. Việc giao hàng thành công là một cột mốc với Trump Mobile, song sự cố bảo mật xảy ra ngay trong ngày đầu tiên khiến niềm vui bị giảm đi phần nào.