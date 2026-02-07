Đây là điện thoại Trump T1

Các đại diện của Trump Mobile đã hé lộ thiết kế mới nhất của T1 Phone và hứa hẹn về cuộc tái ra mắt của chiếc điện thoại trong vài tuần tới.

Thiết kế mới nhất của T1 Phone. Ảnh: Dominic Preston.

Chiếc T1 Phone của Trump Mobile ban đầu được công bố vào tháng 6/2025 và dự kiến ra mắt tháng 8 hoặc 9/2025. Sau một lần dời hẹn, công ty nói có thể ra mắt cuối tháng 1/2026, nhưng điều đó cũng không xảy ra.

Phóng viên Dominic Preston của The Verge đã trò chuyện với Don Hendrickson và Eric Thomas, 2 trong số 3 lãnh đạo điều hành Trump Mobile. Các đại diện đã hé lộ phiên bản T1 phone gần sát với cuối cùng.

Theo đó, logo T1 vẫn xuất hiện ở mặt sau như các bản đầu, nhưng sau đó sẽ bị gỡ bỏ. Còn lại lá cờ Mỹ ở phần đáy máy vẫn được giữ lại, cũng như lớp hoàn thiện màu vàng đặc trưng.

Preston cho biết có thể thấy rõ sự khác biệt với mẫu đã xuất hiện cách đây 8 tháng. Cụm camera hình tam giác gợi nhớ về iPhone đã được thay thế bằng 3 ống kính xếp dọc trong một đảo hình bầu dục màu đen, bên cạnh có dòng chữ “Trump Mobile”. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy các ống kính này được bố trí không đều nhau.

Chiếc điện thoại này cũng khác ở một vài điểm so với cả bảng thông số đã chỉnh sửa xuất hiện trên website Trump Mobile vài tuần sau khi công bố lần đầu. Máy trông lớn hơn, với màn hình cong có vẻ gần với kích thước 6,78 inch từng được hứa hẹn ban đầu hơn là mẫu 6,25 inch xuất hiện sau này.

Máy sẽ được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon dòng 7, thường dùng cho các thiết bị cận cao cấp, cùng pin 5.000 mAh, bộ nhớ trong 512 GB và hỗ trợ thẻ microSD lên đến 1 TB. Các đại diện công ty cho biết cả camera selfie lẫn camera chính phía sau đều sử dụng cảm biến 50 megapixel.

Thiết kế ban đầu của T1 Phone. Ảnh: Trump Mobile.

“Chiếc điện thoại thực tế này có cấu hình ngang ngửa các mẫu cao cấp nhất trên thị trường năm nay”, Thomas nói. Đây cũng là các thông số được nâng cấp so với mẫu ban đầu.

Cả hai lãnh đều đều hứa hẹn sẽ có một cuộc tái ra mắt trong vài tuần tới. Website sẽ được cập nhật hình ảnh của phiên bản điện thoại hoàn chỉnh, kèm theo bảng thông số kỹ thuật.

Tuy nhiên, các thiết bị chỉ được lắp ráp hoàn thiện, chứ không hoàn toàn sản xuất tại Mỹ. Thomas cho biết quy trình này gồm lắp ráp khoảng 10 linh kiện cuối cùng.

Để có thể được gán nhãn “made in the USA”, một sản phẩm phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định do Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) ban hành và giám sát. Thay vào đó, hiện website của Trump Mobile chỉ cam kết rằng “có bàn tay người Mỹ đứng sau mỗi thiết bị”, và Thomas cho biết họ diễn đạt như thế vì muốn minh bạch và không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Ông thừa nhận rằng một vài nội dung được đưa lên website một cách nhầm lẫn vào thời điểm ra mắt, cụ thể là banner lớn trên trang chủ cùng một thông cáo báo chí ghi là “Made in the USA”. “Nhưng kể từ đó chúng tôi gần như đã tránh hoàn toàn cách nói này”, Thomas nói.

Dù vậy, hai lãnh đạo vẫn cho biết mục tiêu đưa T1 Phone lắp ráp hoàn toàn tại Mỹ, và đang hướng tới điều này cho các mẫu điện thoại trong tương lai. Một ví dụ là T1 Ultra, nhưng chưa được tiết lộ thêm chi tiết.