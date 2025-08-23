Điều khó hiểu với điện thoại Trump

T1 Phone, sản phẩm của công ty Trump Mobile, đang gây bối rối với chiến lược quảng cáo không rõ ràng, sử dụng hình ảnh của các điện thoại khác thay vì thiết kế nguyên bản.

Hình ảnh quảng cáo cho thấy T1 Phone (trái) giống hệt Galaxy S25 Ultra (phải) khi dùng ốp lưng của hãng Spigen. Ảnh: Trump Mobile/Spigen.

Ban đầu, khi T1 Phone ra mắt, hình ảnh quảng bá của sản phẩm này xuất hiện với hình dạng một chiếc iPhone với mặt lưng mạ vàng và in logo Trump Mobile. Tuy nhiên, gần đây, công ty đã tiếp tục đăng tải một quảng cáo mới với hình ảnh của Samsung Galaxy S25 Ultra.

Hôm 21/8, trên nền tảng X, đội ngũ truyền thông của Trump Mobile đã đăng một quảng cáo thúc đẩy việc đặt trước sản phẩm T1. Đi kèm với bài đăng là hình ảnh một chiếc điện thoại hoàn toàn xa lạ. Dễ dàng nhận ra, đây là Galaxy S25 Ultra được chỉnh sửa màu sắc thành vàng, thêm logo T1 và cờ Mỹ.

Quan sát kỹ hơn, có thể thấy hình ảnh này là một bản dựng của chiếc Galaxy S25 Ultra đang nằm trong ốp lưng của hãng Spigen, thậm chí logo của Spigen cũng chưa được xóa.

Một quảng cáo trước đó của Trump Mobile T1 sử dụng hình ảnh một chiếc iPhone (trái) và ảnh render chính thức của sản phẩm trên trang đặt hàng (phải). Ảnh: Trump Mobile.

Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ngay cả Spigen cũng đã nhận ra việc mạo danh và để lại bình luận trên X với câu hỏi ẩn ý: "??? bro what" (Cái gì thế anh bạn?).

Việc sử dụng hình ảnh Galaxy S25 Ultra càng khiến chiến lược quảng cáo của Trump Mobile trở nên khó hiểu hơn, bởi thiết kế này khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh render (dựng) chính thức của T1 Phone, vốn là một chiếc iPhone.

Ngoài ra, bài đăng mới trên X hứa hẹn "chúng ta sẽ không phải chờ đợi quá lâu nữa!" cho T1 Phone. Tuy nhiên, điều này trái ngược với thông tin ban đầu. Trang web của công ty đã gỡ bỏ các mốc thời gian ra mắt dự kiến vào tháng 8 và tháng 9 năm nay.

Bên cạnh đó, các thông số kỹ thuật cũng có sự thay đổi. Màn hình của T1 Phone hiện chỉ còn 6,25 inch, giảm đáng kể so với kích thước 6,78 inch được công bố ban đầu.

Về nguồn gốc xuất xứ, công ty cũng không còn khẳng định điện thoại sẽ được sản xuất tại Mỹ, thay vào đó chỉ nói rằng "đằng sau mỗi thiết bị là bàn tay của người Mỹ". Những mâu thuẫn này đặt ra nhiều câu hỏi về tính xác thực của sản phẩm T1 Phone.