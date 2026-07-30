iPhone áp đảo tuyệt đối tại Việt Nam
Số liệu lượng bán hàng thực tế từ nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam cho thấy phân khúc điện thoại 20 triệu đồng hiện được thống trị bởi Apple, không có đối thủ.
Smartphone cao cấp Việt Nam
Dữ liệu: Flagship ra mắt tại Việt Nam từ 2023, giá hiện trên 20 triệu đồng tại TGDĐ.
730.990
máy
đã bán
23.650
tỷ đồng
doanh thu ước tính
32,4
triệu đồng
giá bình quân
6
thương hiệu
Cứ 500 flagship bán ra
Mỗi chấm đại diện 1 máy
Máy gập
vivo
Xiaomi
OPPO
Samsung
Apple
1,30% thị phần
9.516 máy
10 máy bán chạy nhất
1.
iPhone 17 Pro Max
2.
iPhone 15 Plus
3.
iPhone 17
4.
Galaxy S25 Ultra
5.
iPhone 16 Plus
6.
iPhone 17 Pro
7.
iPhone 16
8.
iPhone 15
9.
Galaxy S26 Ultra
10.
Galaxy S25
Thị phần theo thương hiệu
Doanh số
730.990
máy
Apple
85,99%
Samsung
11,42%
OPPO
1,34%
Xiaomi
1,05%
vivo
0,17%
HONOR
0,04%
Doanh thu
23.650
tỷ đồng
Apple
86,57%
Samsung
11,19%
OPPO
1,15%
Xiaomi
0,86%
vivo
0,19%
HONOR
0,05%
Phân loại
Nguồn gốc hãng
Mỹ
Hàn Quốc
Trung Quốc
Nền tảng
Số mẫu
Doanh số
Apple A-series
Snapdragon
Dimensity
Exynos
Phân khúc giá
Dưới 21 triệu0,35%
21-25 triệu33,36%
25-30 triệu7,04%
30-40 triệu49,84%
Trên 40 triệu9,42%
Phân cấp thị trường
Apple
Samsung
Các hãng Trung Quốc
Máy gập
Chi tiết phiên bản
Phiên bản
Giá (triệu)
Doanh số
Doanh thu (tỷ)
iPhone 17 Pro Max 256GB
37,99
281.200
10.682,8
iPhone 15 Plus 128GB
21,99
106.000
2.330,9
iPhone 17 256GB
24,99
47.800
1.194,5
iPhone 17 Pro Max 512GB
44,49
46.600
2.073,2
iPhone 17 Pro 256GB
34,99
29.500
1.032,2
Samsung S25 Ultra 12GB/256GB
32,68
29.300
957,5
iPhone 16 128GB
21,99
28.700
631,1
iPhone 16 Plus 128GB
25,99
27.100
704,3
iPhone 15 256GB
21,89
26.300
575,7
Samsung S25 12GB/256GB
21,58
12.900
278,4
Samsung S26 Ultra 12GB/256GB
34,99
10.600
370,9
iPhone Air 256GB
22,99
10.100
232,2
iPhone 16 Plus 256GB
28,99
9.200
266,7
iPhone 17 Pro Max 1TB
50,09
9.100
455,8
Samsung S25 Ultra 12GB/512GB
38,89
8.000
311,1
Phiên bản
Giá (triệu)
Doanh số
Doanh thu (tỷ)
Samsung S25 FE 8GB/512GB
24,89
4.600
114,5
Samsung Z Fold7 12GB/256GB
44,99
3.600
162,0
Samsung S26 Ultra 12GB/512GB
41,99
3.600
151,2
OPPO Find X9s 12GB/256GB
24,99
2.900
72,5
iPhone 17 Pro 512GB
41,49
2.800
116,2
Samsung Z Flip7 FE 8GB/128GB
21,99
2.600
57,2
Samsung Z Flip7 12GB/256GB
28,09
2.500
70,2
Samsung S26 12GB/256GB
25,79
2.400
61,9
OPPO Find X9s 12GB/512GB
26,99
2.300
62,1
Samsung S26+ 12GB/256GB
28,49
2.000
57,0
OPPO Find X9 16GB/512GB
26,99
2.000
54,0
Xiaomi 17T 12GB/512GB
20,99
1.800
37,8
Xiaomi 17 12GB/256GB
26,99
1.700
45,9
iPhone 17 512GB
31,39
1.600
50,2
OPPO Find X9 Pro 16GB/512GB
32,99
1.500
49,5
Số liệu công khai từ Thế Giới Di Động. Giá cập nhật vào ngày 30/7.
Được hỗ trợ bởi trí tuệ tạo sinh.
Nửa thế kỷ thành - bại của Apple
Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.
Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.