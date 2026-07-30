iPhone áp đảo tuyệt đối tại Việt Nam

10 máy bán chạy nhất

1 iPhone 17 Pro Max 338.100 46,3% 2 iPhone 15 Plus 106.000 14,5% 3 iPhone 17 49.400 6,8% 4 Galaxy S25 Ultra 37.300 5,1% 5 iPhone 16 Plus 36.300 5,0% 6 iPhone 17 Pro 32.935 4,5% 7 iPhone 16 28.700 3,9% 8 iPhone 15 26.300 3,6% 9 Galaxy S26 Ultra 14.732 2,0% 10 Galaxy S25 12.900 1,8%

Thị phần theo thương hiệu

Doanh số 730.990 máy Apple 85,99% Samsung 11,42% OPPO 1,34% Xiaomi 1,05% vivo 0,17% HONOR 0,04% Doanh thu 23.650 tỷ đồng Apple 86,57% Samsung 11,19% OPPO 1,15% Xiaomi 0,86% vivo 0,19% HONOR 0,05%

Phân loại

Phân khúc giá

0,35% 2.534 máy Dưới 21 triệu 2 phiên bản 33,36% 243.823 máy 21-25 triệu 12 phiên bản 7,04% 51.475 máy 25-30 triệu 15 phiên bản 49,84% 364.321 máy 30-40 triệu 12 phiên bản 9,42% 68.837 máy Trên 40 triệu 13 phiên bản

Phân cấp thị trường

20 30 40 50 60 1.000 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 Doanh số (máy) Giá trung bình (triệu đồng) Dưới 1.000 30-40 triệu · 58,3% doanh số iPhone 17 Pro Max iPhone 15 Plus iPhone 17 Galaxy S25 Ultra iPhone 16 Plus iPhone 17 Pro iPhone 16 iP 15 Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 iPhone Air Find X9s Galaxy Z Fold7 17 Galaxy Z Flip7 Galaxy S26 Galaxy S26+ 17 Ultra Find X9 Ultra X300 Ultra Find N6 iPhone 17e

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.