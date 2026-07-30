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Công nghệ Mobile

Mini Magazine

iPhone áp đảo tuyệt đối tại Việt Nam

  • Thứ năm, 30/7/2026 11:43 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Số liệu lượng bán hàng thực tế từ nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam cho thấy phân khúc điện thoại 20 triệu đồng hiện được thống trị bởi Apple, không có đối thủ.

Smartphone cao cấp Việt Nam
Dữ liệu: Flagship ra mắt tại Việt Nam từ 2023, giá hiện trên 20 triệu đồng tại TGDĐ.
730.990
máy
đã bán
23.650
tỷ đồng
doanh thu ước tính
32,4
triệu đồng
giá bình quân
6
thương hiệu
Cứ 500 flagship bán ra
Mỗi chấm đại diện 1 máy
1,30% thị phần
9.516 máy
10 máy bán chạy nhất
1 iPhone 17 Pro Max 338.100 46,3% 2 iPhone 15 Plus 106.000 14,5% 3 iPhone 17 49.400 6,8% 4 Galaxy S25 Ultra 37.300 5,1% 5 iPhone 16 Plus 36.300 5,0% 6 iPhone 17 Pro 32.935 4,5% 7 iPhone 16 28.700 3,9% 8 iPhone 15 26.300 3,6% 9 Galaxy S26 Ultra 14.732 2,0% 10 Galaxy S25 12.900 1,8%
1.
iPhone 17 Pro Max

338.10046,3%
2.
iPhone 15 Plus

106.00014,5%
3.
iPhone 17

49.4006,8%
4.
Galaxy S25 Ultra

37.3005,1%
5.
iPhone 16 Plus

36.3005,0%
6.
iPhone 17 Pro

32.9354,5%
7.
iPhone 16

28.7003,9%
8.
iPhone 15

26.3003,6%
9.
Galaxy S26 Ultra

14.7322,0%
10.
Galaxy S25

12.9001,8%
Thị phần theo thương hiệu
Doanh số 730.990 máy Apple 85,99% Samsung 11,42% OPPO 1,34% Xiaomi 1,05% vivo 0,17% HONOR 0,04% Doanh thu 23.650 tỷ đồng Apple 86,57% Samsung 11,19% OPPO 1,15% Xiaomi 0,86% vivo 0,19% HONOR 0,05%
Doanh số
730.990
máy

Apple
85,99%

Samsung
11,42%

OPPO
1,34%

Xiaomi
1,05%

vivo
0,17%

HONOR
0,04%
Doanh thu
23.650
tỷ đồng

Apple
86,57%

Samsung
11,19%

OPPO
1,15%

Xiaomi
0,86%

vivo
0,19%

HONOR
0,05%
Phân loại
Nguồn gốc hãng

Mỹ

Hàn Quốc

Trung Quốc
Mẫu máy Doanh số Doanh thu 29,4% 26,5% 44,1% 86,0% 11,4% 2,6% 86,6% 11,2% 2,2%
Mẫu máy Doanh số Doanh thu 29,4% 26,5% 44,1% 86,0% 11,4% 2,6% 86,6% 11,2% 2,2%
Nền tảng

Số mẫu

Doanh số
Apple A-series Apple A-series 29,4% 86,0% Snapdragon 35,3% 10,0% Dimensity 20,6% 2,0% Exynos 14,7% 2,0%
Apple A-series

29,4%

86,0%
Snapdragon

35,3%

10,0%
Dimensity

20,6%

2,0%
Exynos

14,7%

2,0%
Phân khúc giá
0,35% 2.534 máy Dưới 21 triệu 2 phiên bản 33,36% 243.823 máy 21-25 triệu 12 phiên bản 7,04% 51.475 máy 25-30 triệu 15 phiên bản 49,84% 364.321 máy 30-40 triệu 12 phiên bản 9,42% 68.837 máy Trên 40 triệu 13 phiên bản
Dưới 21 triệu
0,35%

2.534 máy · 2 phiên bản
21-25 triệu
33,36%

243.823 máy · 12 phiên bản
25-30 triệu
7,04%

51.475 máy · 15 phiên bản
30-40 triệu
49,84%

364.321 máy · 12 phiên bản
Trên 40 triệu
9,42%

68.837 máy · 13 phiên bản
Phân cấp thị trường

Apple

Samsung

Các hãng Trung Quốc

Máy gập
20 30 40 50 60 1.000 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 Doanh số (máy) Giá trung bình (triệu đồng) Dưới 1.000 30-40 triệu · 58,3% doanh số iPhone 17 Pro Max iPhone 15 Plus iPhone 17 Galaxy S25 Ultra iPhone 16 Plus iPhone 17 Pro iPhone 16 iP 15 Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 iPhone Air Find X9s Galaxy Z Fold7 17 Galaxy Z Flip7 Galaxy S26 Galaxy S26+ 17 Ultra Find X9 Ultra X300 Ultra Find N6 iPhone 17e
Phiên bản
Giá (triệu)
Doanh số
Doanh thu (tỷ)
iPhone 17 Pro Max 256GB
37,99
281.200
10.682,8
iPhone 15 Plus 128GB
21,99
106.000
2.330,9
iPhone 17 256GB
24,99
47.800
1.194,5
iPhone 17 Pro Max 512GB
44,49
46.600
2.073,2
iPhone 17 Pro 256GB
34,99
29.500
1.032,2
Samsung S25 Ultra 12GB/256GB
32,68
29.300
957,5
iPhone 16 128GB
21,99
28.700
631,1
iPhone 16 Plus 128GB
25,99
27.100
704,3
iPhone 15 256GB
21,89
26.300
575,7
Samsung S25 12GB/256GB
21,58
12.900
278,4
Samsung S26 Ultra 12GB/256GB
34,99
10.600
370,9
iPhone Air 256GB
22,99
10.100
232,2
iPhone 16 Plus 256GB
28,99
9.200
266,7
iPhone 17 Pro Max 1TB
50,09
9.100
455,8
Samsung S25 Ultra 12GB/512GB
38,89
8.000
311,1
Phiên bản
Giá (triệu)
Doanh số
Doanh thu (tỷ)
Samsung S25 FE 8GB/512GB
24,89
4.600
114,5
Samsung Z Fold7 12GB/256GB
44,99
3.600
162,0
Samsung S26 Ultra 12GB/512GB
41,99
3.600
151,2
OPPO Find X9s 12GB/256GB
24,99
2.900
72,5
iPhone 17 Pro 512GB
41,49
2.800
116,2
Samsung Z Flip7 FE 8GB/128GB
21,99
2.600
57,2
Samsung Z Flip7 12GB/256GB
28,09
2.500
70,2
Samsung S26 12GB/256GB
25,79
2.400
61,9
OPPO Find X9s 12GB/512GB
26,99
2.300
62,1
Samsung S26+ 12GB/256GB
28,49
2.000
57,0
OPPO Find X9 16GB/512GB
26,99
2.000
54,0
Xiaomi 17T 12GB/512GB
20,99
1.800
37,8
Xiaomi 17 12GB/256GB
26,99
1.700
45,9
iPhone 17 512GB
31,39
1.600
50,2
OPPO Find X9 Pro 16GB/512GB
32,99
1.500
49,5
Số liệu công khai từ Thế Giới Di Động. Giá cập nhật vào ngày 30/7.
Được hỗ trợ bởi trí tuệ tạo sinh.
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