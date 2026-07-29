Cách nhận 200.000 đồng/ngày khi tham gia 'làm sạch' dữ liệu tại TP.HCM

Để nhận khoản hỗ trợ này, người tham gia cần đáp ứng các điều kiện và thực hiện theo quy trình tuyển chọn, chi trả cụ thể.

Người tham gia “làm sạch” dữ liệu tại TP.HCM phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện theo quy trình tuyển chọn, chi trả. Ảnh: Phương Lâm.

UBND TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn triển khai chế độ hỗ trợ lực lượng tham gia các kế hoạch cao điểm xây dựng, làm sạch và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu trên địa bàn.

Quy trình tuyển chọn và chi trả

Theo đó, mức hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày áp dụng với những người trực tiếp tham gia và được cơ quan có thẩm quyền cử, phân công hoặc huy động thực hiện nhiệm vụ.

Hướng dẫn không quy định hình thức người dân tự đăng ký trực tuyến để nhận khoản hỗ trợ. Việc lựa chọn nhân sự được thực hiện theo nhu cầu của từng kế hoạch cao điểm do các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai.

Để được xem xét chi trả, người tham gia phải có năng lực, chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao. Công việc có thể gồm nhập liệu, rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công nghệ và dữ liệu.

Kết quả thực hiện phải bảo đảm dữ liệu đầu vào chính xác, đạt yêu cầu về chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ. Dữ liệu sau khi chuẩn hóa được sử dụng để phục vụ kết nối, đồng bộ, liên thông và cập nhật thường xuyên giữa các cơ quan.

Khoản hỗ trợ được tính theo số ngày làm việc thực tế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người tham gia phải được chấm công đầy đủ, đồng thời có khối lượng và kết quả công việc được đơn vị phụ trách xác nhận.

Với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách, thời gian được tính hỗ trợ phải nằm ngoài giờ làm việc đã được trả lương theo quy định.

Khoản hỗ trợ được tính theo số ngày làm việc thực tế, căn cứ bảng chấm công cùng khối lượng và kết quả công việc được xác nhận. Ảnh: Nhật Thịnh.

Mỗi người chỉ được nhận một mức hỗ trợ. Trường hợp đồng thời thuộc nhiều diện, người tham gia được hưởng mức cao nhất.

Quy trình tuyển chọn bắt đầu khi các sở, ngành, địa phương hoặc đơn vị phụ trách ban hành kế hoạch triển khai từng đợt cao điểm. Căn cứ yêu cầu công việc, đơn vị tổ chức sẽ rà soát, lựa chọn và đề xuất danh sách nhân sự có chuyên môn phù hợp.

Sau khi danh sách được phê duyệt, người tham gia được giao nhiệm vụ cụ thể, theo dõi ngày công và đánh giá kết quả trong suốt thời gian thực hiện.

Khi đợt cao điểm kết thúc, cơ quan phụ trách sẽ nghiệm thu kết quả, đối chiếu danh sách nhân sự, bảng chấm công và khối lượng công việc đã hoàn thành để làm căn cứ chi trả.

Như vậy, chỉ những người được cơ quan, đơn vị hoặc địa phương lựa chọn, đồng thời có quyết định cử, phân công hoặc huy động của cơ quan có thẩm quyền mới thuộc diện tham gia. Người có nhu cầu cần theo dõi thông tin về các đợt huy động từ cơ quan, đơn vị hoặc địa phương có thẩm quyền.

Việc chi trả chỉ được thực hiện khi người tham gia làm việc thực tế, được chấm công và có kết quả công việc được xác nhận.

Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1.600 tỷ đồng

Từ năm 2026 đến hết năm 2027, TP.HCM dự kiến tổ chức khoảng 13 đợt cao điểm xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu. Mỗi đợt huy động tối đa 7.000 người, kéo dài không quá 90 ngày và phải xác định rõ kết quả đầu ra.

Theo tính toán của UBND TP.HCM, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 1.638 tỷ đồng . Nguồn tiền được bố trí từ ngân sách thành phố dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tùy khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu của từng kế hoạch.

Các đợt cao điểm sẽ phục vụ việc xây dựng và chuẩn hóa 13 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng điểm, 20 cơ sở dữ liệu quốc gia theo danh mục của Thủ tướng, cùng 330 cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện. Trong đó, 242 cơ sở dữ liệu thuộc diện bắt buộc kết nối, chia sẻ.

Tính năng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh trên VNeID. Ảnh: Quang Nam

Chính sách có hiệu lực đến hết tháng 12/2027, nhằm tạo động lực cho lực lượng trực tiếp tham gia, đồng thời góp phần thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trước đó, trong năm 2025, TP.HCM đã tổ chức hai đợt cao điểm kéo dài 90 ngày để chuẩn hóa dữ liệu hôn nhân và đất đai. Kết quả, thông tin tình trạng hôn nhân của khoảng 7,4 triệu người được làm sạch, hơn 3,1 triệu thửa đất được số hóa và cập nhật.

Nguồn dữ liệu này tạo nền tảng để các cơ quan tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, phục vụ công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công cho người dân.