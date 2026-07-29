Có gì bên trong chuyến bay nhiều người theo dõi nhất thế giới?

Chuyến bay kéo dài hơn 24 giờ của A350-1000ULR cho thấy Airbus đang tiến gần hơn tới mục tiêu biến các đường bay siêu dài thành trải nghiệm thương mại khả thi.

Airbus tinh chỉnh nội thất bên trong của A350-1000ULR để phù hợp với chuyến bay siêu dài. Ảnh: AirInsight.

Airbus vừa hoàn tất chuyến bay dài nhất của A350-1000ULR, mẫu máy bay được thiết kế dành cho các đường bay siêu dài của hãng hàng không Qantas. Chiếc MSN707 bay từ Melbourne, Australia về Toulouse, Pháp và hạ cánh sáng 28/7.

Ở chặng trước đó, máy bay cất cánh từ Toulouse (Pháp) lúc 7h33 ngày 23/7, sau 19 tiếng 12 phút bay liên tục, hạ cánh xuống Melbourne ngày 24/7. Đây là hành trình 2 chặng nhằm kiểm tra khả năng vận hành của máy bay trong điều kiện khoảng cách rất dài. Airbus nhấn mạnh đây là chuyến bay phát triển, không phải chuyến bay chứng nhận.

Theo Flightradar24, chuyến bay này đã thu hút gần 3 triệu lượt theo dõi - nhiều nhất thế giới trong 3 năm qua. Thời điểm về đến Pháp, khoảng 75.000 người theo dõi trực tiếp màn hạ cánh trên nền tảng Flightradar24. Với con số 3 triệu, đây cũng là chuyến bay được theo dõi nhiều thứ hai trong lịch sử nền tảng này, chỉ sau chuyến bay đưa linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II năm 2022 (5 triệu lượt).

Chiếc Airbus A350-1000ULR được Airbus chế tạo riêng cho Qantas nhằm khai thác các chuyến bay thẳng giữa Sydney và London từ tháng 10/2027. Mục tiêu chính của thử nghiệm nhằm chứng minh A350-1000ULR có thể thực hiện chuyến bay có “block time” 23 giờ. Đây là thời gian tính từ lúc nhả phanh ở điểm khởi hành đến khi đặt phanh tại vị trí đỗ sau khi đến nơi. Con số này nhằm bao phủ nhu cầu bay 21 giờ 40 phút của khách hàng, cộng thêm thời gian lăn bánh, chờ, chuyển hướng hoặc xử lý tình huống phát sinh.

Mẫu máy bay này dùng 2 động cơ Rolls-Royce Trent XWB-97. Điểm đáng chú ý là bình nhiên liệu trung tâm phía sau có dung tích 20.900 lít. Bộ phận này giúp A350-1000ULR đạt tầm bay gần 10.000 hải lý (18.520 km).

Xavier Pepin, phi công thử nghiệm của Airbus và cơ trưởng chặng về, cho biết nhóm đã dùng các chuyến bay dài để hoàn tất một số điểm kiểm tra còn lại của bình nhiên liệu.

“Chúng tôi cấp đầy bình nhiên liệu này để xác nhận các thông số cần thiết trong nhiệm vụ”, ông nói.

Ngoài hệ thống nhiên liệu, Airbus cũng kiểm tra tiện nghi khoang cabin. Nhóm kỹ sư đo hiệu suất điều hòa không khí trong thời gian dài. Điều này rất quan trọng với những hành trình kéo dài hơn 20 giờ, khi trải nghiệm của hành khách và phi hành đoàn phụ thuộc nhiều vào môi trường cabin ổn định.

Máy bay A350-1000ULR có thể đạt tầm bay 18.520 km. Ảnh: Quantas.

Tổ bay cũng đánh giá khoang nghỉ mới dành cho phi công. Khu vực này được thiết kế riêng cho các nhiệm vụ siêu dài của A350-1000ULR. Nó có 2 khu riêng biệt và lối vào riêng. Cách bố trí này giúp phi công vào hoặc rời khu nghỉ mà không làm phiền người còn lại.

Chặng từ Melbourne về Toulouse do Pepin làm cơ trưởng. Ngoài các phi công Airbus, 2 cơ trưởng Andrew Coull và David Summergreene của Qantas cũng có mặt. Họ đã đủ điều kiện bay A350, song đây là lần đầu trải nghiệm biến thể ULR.

Hành trình về đi qua Thái Bình Dương hướng tới Los Angeles, băng qua Mỹ và Canada, rồi vượt Đại Tây Dương ở phía nam Greenland, qua Anh và trở lại miền nam nước Pháp. Airbus chọn đường bay phía bắc Đại Tây Dương để tránh một số rủi ro liên quan đến kế hoạch bay và kiểm soát không lưu.

Việc tập trung liên tục là phần quan trọng của chuyến bay. Theo Pepin, mỗi phi công có ca trực 4 giờ và tổ bay được luân chuyển mỗi 2 giờ. Cách này tạo thời gian bàn giao giữa người vào buồng lái và người rời vị trí.

“Cách tiếp cận so le giúp duy trì nhận thức tình huống đầy đủ của phi công”, Pepin nói. Ông cho biết ít nhất một phi công thử nghiệm của Airbus luôn ngồi ở ghế lái khi phi công Qantas điều khiển máy bay.

Chuyến bay này chưa đồng nghĩa A350-1000ULR đã sẵn sàng khai thác thương mại. Tuy nhiên, nó là bước thử quan trọng trong kế hoạch bay đường dài của Qantas. Với Airbus, thử nghiệm hơn 24 giờ cho thấy máy bay đang tiến gần hơn tới mục tiêu mở rộng giới hạn của các chuyến bay thương mại đường dài.