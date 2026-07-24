Cái kết cho chiếc máy bay mất tích 74 năm

Xác máy bay của hãng Pan Am rơi ngày 11/4/1952 khiến 64 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển phía bắc Puerto Rico.

Máy bay Clipper Endeavor bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Puerto Rico vào ngày 11/4/1952. Ảnh: The Air Sea Heritage Foundation.

Theo The Explorers Club, một trong những tổ chức khám phá uy tín nhất thế giới, xác máy bay Clipper Endeavor của hãng Pan Am đã được tìm thấy dưới đáy Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển phía bắc Puerto Rico, kết thúc hành trình mất tích 74 năm sau khi phương tiện rơi xuống biển và khiến 52 người thiệt mạng.

Hồi tháng 6, những mạnh vỡ đầu tiên của chiếc máy bay đã được tìm thấy. Ngay lập tức, tổ chức Air/Sea Heritage Foundation đã hợp tác với chương trình "Expedition Unknown" của kênh Discovery Channel thành lập một đội chuyên gia để tìm kiếm xác máy bay của hãng Pan Am đã biến mất cách đây hơn 7 thập kỷ.

Theo Discovery Channel, bằng việc sử dụng thiết bị lặn không người lái trang bị sóng siêu âm, đội tìm kiếm đã xác định được vị trí phần thân máy bay nằm cách mặt nước khoảng 600 m.

Chiếc máy bay mang tên Clipper Endeavor, có kích thước xấp xỉ một chiếc Boeing 737, chở theo 69 hành khách và phi hành đoàn cất cánh từ Puerto Rico vào ngày 11/4/1952.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, phương tiện buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước. Theo Air Sea Heritage Foundation, sự cố xảy ra sau khi máy bay mất cả hai động cơ chỉ chưa đầy 10 phút sau khi cất cánh.

Ban đầu, mọi người trên máy bay đều sống sót sau cú va chạm. Tuy nhiên, 52 người đã thiệt mạng khi phần đuôi máy bay gãy rời và thân máy bay chìm xuống biển.

Theo lời của 17 hành khách và thành viên phi hành đoàn sống sót kể lại với các nhà điều tra, sự hoảng loạn đã bao trùm khi mọi người tuyệt vọng tìm kiếm áo phao, trong khi phi hành đoàn không thể xác định được vị trí của xuồng cứu sinh.

Chính vụ tai nạn thảm khốc này đã tạo ra tiền lệ cho các hướng dẫn an toàn hàng không hiện đại ngày nay. Kể từ đó, các phi hành đoàn bắt buộc phải chỉ rõ các lối thoát hiểm của máy bay, đồng thời hướng dẫn hành khách vị trí để áo phao và cách làm phồng.