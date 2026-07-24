Đằng sau mức giá 53 triệu đồng của Galaxy Z Fold8 Ultra
Thứ sáu, 24/7/2026 08:15 (GMT+7)
17 phút trước
Galaxy Z Fold8 Ultra tăng 6 triệu đồng so với đời trước, nhưng vẫn rẻ hơn nhiều điện thoại Trung Quốc. Mẫu Fold8 được niêm yết thấp hơn cả điện thoại thanh Oppo, Vivo.
Ảnh: Phương Lâm
32
triệu đồng
Galaxy Z Flip8
47
triệu đồng
Galaxy Z Fold8
53
triệu đồng
Galaxy Z Fold8 Ultra
Biến động giá
Z Fold
Z Flip
Bản Ultra 2026
Chênh lệch từng đời
Dòng Z Fold
Dòng Z Flip
Đối thủ
Galaxy Z 2026
Galaxy Z đời trước
Máy gập hãng khác
Flagship không gập
OPPO Find N6
65
Huawei Mate X7
55
Galaxy Z Fold8 Ultra
53
OPPO Find X9 Ultra
50
Vivo X300 Ultra
50
Galaxy Z Fold8
47
Galaxy Z Fold7
47
Honor Magic V5
45
OPPO Find N5
45
Xiaomi 17 Ultra
40
iPhone 17 Pro Max
38
Galaxy Z Flip8
32
Galaxy Z Flip7
29
Motorola Razr 60
20
Đơn vị: triệu đồng
Thị trường
20,6
triệu máy gập xuất xưởng toàn cầu năm 2025
+10
% so với năm 2024
17
% tăng trưởng kép mỗi năm đến 2029
3
lần giá bán trung bình so với smartphone thường
Năm 2025
Samsung
40%
Huawei
30%
Apple
—
Motorola
12%
Honor
7%
Khác
10%
Google
2%
Dự báo 2026
Samsung
31%
Huawei
23%
Apple
28%
Motorola
8%
Honor
3%
Khác
6%
Google
1%
Nguồn: Counterpoint Research
Cấu hình
Z Flip8
Z Fold8
Z Fold8 Ultra
Giá khởi điểm
32triệu đồng
47triệu đồng
53triệu đồng
Màn hình chính
6,9inch
7,6inch
8inch
Tỷ lệ màn hình trong
21:9
4:3
1,11:1
Chip
Exynos 2600
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Camera chính
50MP
50MP
200MP
Pin
4.300mAh
4.800mAh
5.000mAh
Trọng lượng
180gram
201gram
215gram
Thiết kế được hỗ trợ bởi AI
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