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Công nghệ Mobile

Mini Magazine

Đằng sau mức giá 53 triệu đồng của Galaxy Z Fold8 Ultra

  • Thứ sáu, 24/7/2026 08:15 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Galaxy Z Fold8 Ultra tăng 6 triệu đồng so với đời trước, nhưng vẫn rẻ hơn nhiều điện thoại Trung Quốc. Mẫu Fold8 được niêm yết thấp hơn cả điện thoại thanh Oppo, Vivo.

Samsung Z Fold8 ảnh 1 Samsung Z Fold8 ảnh 2 Samsung Z Fold8 ảnh 3
Samsung Z Fold8 ảnh 4
Ảnh: Phương Lâm
32
triệu đồng
Galaxy Z Flip8
47
triệu đồng
Galaxy Z Fold8
53
triệu đồng
Galaxy Z Fold8 Ultra
Biến động giá

Z Fold

Z Flip

Bản Ultra 2026
20 30 40 50 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 36 24 32 50 42 41 47 53
20 30 40 50 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 36 24 32 50 42 41 47 53
Chênh lệch từng đời
Dòng Z Fold
Fold2 0 Fold3 -8 Fold4 -1 Fold5 0 Fold6 +3 Fold7 +3 Fold8 0 Fold8 Ultra +6
Dòng Z Flip
Flip3 -11 Flip4 -1 Flip5 +2 Flip6 +3 Flip7 0 Flip8 +3
Đối thủ

Galaxy Z 2026

Galaxy Z đời trước

Máy gập hãng khác

Flagship không gập
OPPO Find N6

65
Huawei Mate X7

55
Galaxy Z Fold8 Ultra

53
OPPO Find X9 Ultra

50
Vivo X300 Ultra

50
Galaxy Z Fold8

47
Galaxy Z Fold7

47
Honor Magic V5

45
OPPO Find N5

45
Xiaomi 17 Ultra

40
iPhone 17 Pro Max

38
Galaxy Z Flip8

32
Galaxy Z Flip7

29
Motorola Razr 60

20
Đơn vị: triệu đồng
Thị trường
20,6
triệu máy gập xuất xưởng toàn cầu năm 2025
+10
% so với năm 2024
17
% tăng trưởng kép mỗi năm đến 2029
3
lần giá bán trung bình so với smartphone thường
Năm 2025
40% 30% 12% 7% 10% 2025

Samsung
40%

Huawei
30%

Apple

Motorola
12%

Honor
7%

Khác
10%

Google
2%
Dự báo 2026
31% 23% 28% 8% 6% 2026

Samsung
31%

Huawei
23%

Apple
28%

Motorola
8%

Honor
3%

Khác
6%

Google
1%
Nguồn: Counterpoint Research
Cấu hình
Z Flip8
Z Fold8
Z Fold8 Ultra
Giá khởi điểm
32triệu đồng
47triệu đồng
53triệu đồng
Màn hình chính
6,9inch
7,6inch
8inch
Tỷ lệ màn hình trong
21:9
4:3
1,11:1
Chip
Exynos 2600
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Camera chính
50MP
50MP
200MP
Pin
4.300mAh
4.800mAh
5.000mAh
Trọng lượng
180gram
201gram
215gram
Thiết kế được hỗ trợ bởi AI

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