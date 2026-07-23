Xác nhận VNeID rồi vẫn có thể bị khóa SIM nếu bỏ sót điều này

Nhiều người lầm tưởng xác nhận trên VNeID là đủ. Tuy nhiên, SIM vẫn có thể bị khóa nếu bạn bỏ sót các trường hợp dưới đây.

Người dùng nên kiểm tra toàn bộ số điện thoại đứng tên mình trên VNeID và ứng dụng nhà mạng để tránh bị gián đoạn dịch vụ sau ngày 15/8. Ảnh: VNPT.

Sau ngày 15/6, các thuê bao chưa hoàn tất xác nhận hoặc xác thực thông tin theo quy định bắt đầu bị tạm dừng dịch vụ viễn thông một chiều. Nếu vẫn chưa hoàn tất trước ngày 15/8, thuê bao có thể bị tạm dừng dịch vụ hai chiều.

Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), người dùng đã xác nhận số điện thoại trên VNeID và không nhận được yêu cầu bổ sung từ nhà mạng thì không cần thực hiện thêm thủ tục. Tuy nhiên, những người sử dụng nhiều SIM, vừa đổi căn cước hoặc chưa chắc thuê bao đang dùng đúng tên mình vẫn nên chủ động kiểm tra lại.

Với người đứng tên nhiều số điện thoại, mỗi thuê bao cần được rà soát riêng. Người dùng nên kiểm tra cả SIM phụ và xác nhận trạng thái đang sử dụng theo hướng dẫn trên VNeID, thay vì chỉ chú ý đến số điện thoại chính.

Các SIM lắp trong máy tính bảng, bộ phát Wi-Fi, camera giám sát, thiết bị định vị hoặc thiết bị IoT cũng dễ bị bỏ sót do không được sử dụng thường xuyên để nghe gọi.

Những người vừa đổi căn cước hoặc cập nhật thông tin cá nhân cũng nên kiểm tra lại dữ liệu thuê bao, nhằm bảo đảm họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân và các thông tin đăng ký tại nhà mạng đã khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người không chắc SIM đang sử dụng có đứng đúng tên mình hay không cũng cần kiểm tra trước ngày 15/8. Nếu thuê bao vẫn đăng ký bằng chứng minh nhân dân cũ, hộ chiếu cũ, chưa cập nhật thông tin hoặc đang đứng tên người khác, người dùng cần liên hệ nhà mạng để chuẩn hóa dữ liệu.

Bên cạnh đó, nếu ứng dụng của nhà mạng vẫn hiển thị yêu cầu xác nhận hoặc xác thực thông tin, người dùng nên tiếp tục làm theo hướng dẫn, kể cả khi trước đó đã thao tác trên VNeID.

Người chuyển SIM sang điện thoại mới cũng cần lưu ý các yêu cầu xác thực phát sinh. Nếu hệ thống đề nghị nhận diện lại khuôn mặt, chủ thuê bao nên hoàn tất bước này để tránh bị tạm dừng một số dịch vụ như gọi đi hoặc nhắn tin.

Để kiểm tra, người dùng có thể truy cập mục số điện thoại hoặc thông tin cần xác nhận trên VNeID, rà soát từng thuê bao đứng tên mình và xác nhận đúng trạng thái sử dụng theo yêu cầu của hệ thống.

Tình trạng thuê bao cũng có thể được tra cứu trên các ứng dụng của nhà mạng như My Viettel, My VNPT hoặc My MobiFone. Trường hợp không thể thực hiện trực tuyến, người dùng có thể liên hệ tổng đài hoặc đến điểm giao dịch để được hỗ trợ.

Nếu hệ thống xác nhận thuê bao đã hoàn tất các yêu cầu và không còn thông báo bổ sung, người dùng có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ bình thường. Ngược lại, nếu thông tin còn thiếu, chưa trùng khớp hoặc vẫn xuất hiện yêu cầu xác thực, chủ thuê bao nên xử lý sớm, tránh chờ đến sát ngày 15/8.

Việc chủ động rà soát sẽ giúp hạn chế nguy cơ gián đoạn liên lạc, đồng thời bảo đảm số điện thoại được đăng ký đúng với người đang sử dụng.