Người dùng SIM có thể bị phạt đến 100 triệu đồng với một số hành vi

Quy định mới siết chặt quản lý thuê bao di động, xử phạt tới 100 triệu đồng với hành vi dùng AI làm giả hồ sơ hoặc cho mượn SIM phục vụ vi phạm pháp luật.

Người dùng SIM có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng. Ảnh: Collected.

Từ ngày 1/7, người sử dụng SIM điện thoại có thể bị xử phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng nếu cho người khác mượn, thuê hoặc sử dụng số thuê bao của mình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất và mức độ.

Quy định được nêu tại Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, cùng các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực viễn thông. Đồng thời, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo quy định mới, cá nhân sử dụng ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin hoặc trí tuệ nhân tạo (AI) để làm giả, chỉnh sửa ảnh chụp giấy tờ tùy thân, hoặc giả mạo hình ảnh chân dung của người trực tiếp đăng ký thông tin thuê bao sẽ bị phạt 80-100 triệu đồng.

Mức xử phạt này áp dụng trong trường hợp hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm để bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài việc xử lý các hành vi can thiệp bằng công nghệ, Nghị định 174 cũng siết chặt quy định về việc sử dụng giấy tờ khi đăng ký SIM chính chủ.

Cụ thể, người mượn hoặc tự ý sử dụng căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy phép đăng ký pháp nhân của tổ chức, cá nhân khác để giao kết hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông sẽ bị xử phạt tùy theo số lượng thuê bao vi phạm.

Đối với hành vi vi phạm 1-10 số thuê bao, mức phạt dao động 200.000-500.000 đồng trên mỗi SIM. Mức phạt tăng dần theo số lượng, nếu từ 501 thuê bao trở lên, người vi phạm nộp mức tối đa 30-50 triệu đồng.

Theo quy định hiện hành, thuê bao viễn thông là tài sản gắn với thông tin định danh của người đăng ký. Chủ thuê bao có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích, không được cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng SIM của mình để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân không nên cho người khác mượn hoặc mua bán SIM đã đăng ký thông tin chính chủ. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, người dùng nên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng với nhà mạng thay vì chuyển nhượng không đúng quy định.

Người dân cũng cần thường xuyên kiểm tra thông tin thuê bao, bảo mật mã OTP và các tài khoản liên kết với số điện thoại để tránh bị lợi dụng trong các hành vi lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.

Trong bối cảnh nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, việc quản lý chặt SIM điện thoại được thúc đẩy nhằm hạn chế tình trạng sử dụng "SIM rác", ngăn chặn các hành vi giả mạo, phát tán tin nhắn rác và lừa đảo qua điện thoại.