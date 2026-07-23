Công ty Nhật bán 'tủ lạnh cho người' để đối phó với thời tiết nóng bức

Một công ty Nhật Bản vừa ra mắt thiết bị buồng làm mát cá nhân giúp hạ nhiệt nhanh chóng và bảo vệ sức khỏe người lao động trước các đợt nắng nóng gay gắt.

Sản phẩm buồng làm mát cá nhân Do Hiemon Box. Ảnh: Trusco Nakayama.

Trước những đợt nắng nóng liên tục kỷ lục trong mùa hè, một công ty Nhật Bản vừa trình làng một thiết bị làm mát cá nhân dạng buồng đứng thu hút nhiều sự chú ý. Với thiết kế độc đáo, sản phẩm này được mệnh danh là 'tủ lạnh dành cho người'.

Thiết bị có tên gọi chính thức là Do Hiemon Box. Sản phẩm do công ty SDRS phát triển. Đây là đơn vị chuyên sản xuất thiết bị làm mát và máy bán hàng tự động tại Nhật Bản. Sau đó, nhà phân phối thiết bị công nghiệp Trusco Nakayama đảm nhận việc cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Về mặt ngoại hình, Do Hiemon Box có kích thước và hình dáng rất tương đồng với một chiếc máy bán hàng tự động quen thuộc trên các con phố Nhật Bản. Bên trong buồng là không gian vừa đủ cho một người sử dụng. Nhà sản xuất đã trang bị sẵn một chiếc ghế ngồi phía trong.

Không khí bên trong buồng luôn duy trì ổn định ở mức 15 độ C. Ngay khi người dùng bước vào và ngồi xuống ghế, hệ thống sẽ thổi các luồng khí lạnh khoảng 5 độ C trực tiếp vào các khu vực nhạy cảm trên cơ thể. Các vùng được ưu tiên làm mát gồm đầu, cổ, vai và lưng.

Thiết bị đã xuất hiện tại một vài địa điểm công cộng tại Nhật Bản. Ảnh: Chukyo TV NEWS.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, ngồi trong buồng khoảng 10 phút có thể giúp hạ nhanh nhiệt độ cơ thể, hỗ trợ hiệu quả trong việc giảm nguy cơ kiệt sức hoặc say nắng. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, hệ thống được thiết lập tính năng tự động tắt sau 20 phút, giúp ngăn ngừa tình trạng cơ thể bị nhiễm lạnh quá mức.

Bên cạnh khả năng hạ nhiệt, Do Hiemon Box còn sở hữu nhiều ưu điểm về mặt vận hành. Thiết bị tiêu thụ lượng điện năng chỉ bằng khoảng một nửa so với các loại máy điều hòa điểm thông thường.

Buồng làm mát cá nhân ra đời giữa lúc thời tiết mùa hè Nhật Bản diễn biến khắc nghiệt. Nhiệt độ tại đây liên tục vượt mốc 40 độ C khiến số ca nhập viện vì nắng nóng tăng cao. Chỉ riêng ngày 15/7, thành phố Tokyo đã ghi nhận 48 người phải đi cấp cứu do say nắng.

Theo nhà sản xuất, thiết bị có giá khoảng 9.500 USD (hơn 240 triệu đồng), chưa bao gồm thuế. Mức giá này hướng tới đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp và tổ chức. Sản phẩm được đánh giá đặc biệt phù hợp với các môi trường làm việc khắc nghiệt như công trường xây dựng, nhà máy, kho hàng hay các sự kiện ngoài trời.

Dù chưa nhắm đến người tiêu dùng cá nhân, sản phẩm đã bắt đầu xuất hiện tại các không gian công cộng. Một chiếc Do Hiemon Box đã được trao tặng cho Tòa nhà Chính quyền thành phố Maebashi thuộc tỉnh Gunma. Tại đây, người dân và du khách có thể trải nghiệm hoàn toàn miễn phí trong giờ mở cửa.

Nếu nhiệt độ mùa hè tại Nhật Bản tiếp tục tăng cao, những buồng làm mát cá nhân này có thể sẽ trở nên phổ biến rộng rãi. Trong tương lai, chúng có thể xuất hiện dày đặc tại các khu vực công cộng tương tự như các máy bán hàng tự động hiện nay.