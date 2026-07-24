Máy tính Apple sắp thay đổi hoàn toàn

Apple dự kiến nâng cấp hàng loạt máy tính Mac trong 2 năm tới, nổi bật với MacBook Pro và MacBook Air màn hình OLED.

Máy tính để bàn iMac của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple sẽ làm mới dòng máy Mac trong 2 năm tới. Kế hoạch nhằm tận dụng nhu cầu mua máy tính cao từ người dùng, phục vụ xử lý công việc AI.

Dựa trên tin đồn, Apple có kế hoạch cải tiến toàn bộ dòng Mac, gồm một số model chưa được nâng cấp trong nhiều năm. Đáng chú ý là phiên bản mới của MacBook Pro với màn hình OLED cảm ứng.

MacBook Pro và MacBook Air sẽ có OLED

Làn sóng nâng cấp sẽ khởi động từ mùa thu năm nay với MacBook Pro 14 inch cơ bản, trang bị chip M6. Theo nhà phân tích Mark Gurman, Apple đang phát triển sản phẩm với tên mã J804. Khi ra mắt, đây sẽ là một trong những model đầu tiên trang bị chip xử lý mới.

Theo Gurman, dòng máy Mac đang hồi sinh khi doanh số năm nay dự kiến cao hơn năm ngoái, đánh dấu năm tăng trưởng thứ 3 liên tiếp.

Thời gian gần đây, máy tính Mac thu hút sự quan tâm từ người dùng có nhu cầu vận hành AI tác nhân (agent), đòi hỏi nhiều sức mạnh tính toán. Tình trạng thiếu hụt chip nhớ cũng gây áp lực lên dây chuyền sản xuất, buộc Apple tăng giá thiết bị.

Cây viết từ Bloomberg cho biết Apple đã hoàn tất phát triển iMac mới. Thiết bị dự kiến ra mắt cuối năm nay với tên mã J833 và J834. Sản phẩm sẽ trang bị chip xử lý mới, dù chưa rõ là M5 hay M6.

Phiên bản hiện tại của iMac sử dụng chip M4, ra mắt vào tháng 10/2024. Tin đồn cho biết sản phẩm tiếp tục có 2 phiên bản với số nhân CPU, GPU và cổng kết nối khác nhau.

MacBook Pro 16 inch. Ảnh: Bloomberg.

Model đáng chú ý nhất trong kế hoạch là MacBook Pro cao cấp với màn hình OLED cảm ứng. Thiết bị dự kiến ra mắt với kích thước màn hình 14 và 16 inch. Tương tự iPhone hay iPad Pro, OLED mang đến màu sắc sống động hơn.

Apple đang phát triển MacBook Pro cao cấp với tên mã K114 và K116. Theo Gurman, hãng vẫn đặt kế hoạch giới thiệu thiết bị trong khoảng cuối năm nay hoặc đầu 2027.

Táo khuyết được cho đang thử nghiệm nội bộ các sản phẩm với macOS 27.1. Phiên bản này dự kiến được phát hành rộng rãi cho người dùng vào cuối tháng 10.

Khác với MacBook Pro cơ bản hay iMac, MacBook Pro cao cấp sẽ sử dụng chip M5 Pro và M5 Max, tương tự MacBook Pro hiện nay. Apple đã lên kế hoạch cho thế hệ kế nhiệm, dự kiến trình làng vào cuối 2027 hoặc đầu 2028 với chip M7 Pro, M7 Max.

Apple cũng lên kế hoạch cho phiên bản tiếp theo của MacBook Air. Thiết bị được phát triển nội bộ với tên mã J913 và J915, dự kiến giới thiệu đầu năm sau. Theo Gurman, công ty cũng nghiên cứu phiên bản OLED để trình làng sớm nhất vào đầu 2028.

Kế hoạch lâu dài của Apple

Ngoài MacBook Pro cơ bản và MacBook Pro OLED, Apple còn dự định đổi mới thiết kế cho MacBook Pro dòng cơ bản vào năm 2027. Sản phẩm có màn hình 14 inch, tên mã K104, ngoại hình tương tự MacBook Pro cao cấp nhưng dùng chip M7 tiêu chuẩn.

"Một phiên bản nâng cấp của MacBook Neo, dòng laptop giá rẻ của Apple, cũng đang được phát triển. Công ty đã thử nghiệm nội bộ phiên bản dùng chip A19 Pro được nâng cấp với nhiều bộ nhớ hơn", Gurman dự đoán.

Theo cây viết từ Bloomberg, Apple dự định nâng cấp MacBook Neo định kỳ với màu sắc, chip xử lý mới để tận dụng sức hút.

Trong tương lai xa hơn, Apple đang nghiên cứu iMac với màn hình OLED, tương tự công nghệ dùng trên MacBook Pro cao cấp và MacBook Air sau này. Năm nay, màn hình OLED dự kiến mở rộng sang iPad mini.

Mẫu máy để bàn Mac Studio. Ảnh: Bloomberg.

Táo khuyết cũng có kế hoạch nâng cấp Mac mini và Mac Studio với chip xử lý mới. Phiên bản Mac mini được thử nghiệm nội bộ với chip M5 Pro và M6, trong khi Mac Studio dùng M5 Max và M5 Ultra. Thời điểm ra mắt các sản phẩm còn phụ thuộc nguồn cung chip nhớ.

Theo Gurman, Mac mini và Mac Studio trở thành những thiết bị phổ biến để vận hành AI nhờ sức mạnh xử lý, khả năng kết nối màn hình ngoài và tương thích nhiều môi trường tính toán khác nhau.

"Điều đó dẫn đến tình trạng cầu vượt cung, một số mẫu Mac mini và Mac Studio mất ít nhất 3 tháng để giao hàng. Những thách thức trong chuỗi cung ứng khiến Apple khó cung cấp các model mới với tình trạng sẵn hàng thông thường", Gurman nhận định.

Hồi tháng 4, CEO Tim Cook cho rằng có thể mất "vài tháng" để mức cung - cầu cân bằng trở lại. Vào tháng 2, Apple lần đầu tuyên bố sản xuất Mac mini tại Houston, thay vì chỉ ở châu Á như trước đây.

Apple đã tăng giá tất cả máy tính Mac vào tháng 6. Trong đó, MacBook Neo tăng từ 600 USD lên 700 USD . MacBook Air 13 inch tăng từ 1.100 lên 1.300 USD . Các tùy chọn cao cấp của MacBook Pro 16 inch hiện có giá đến 10.000 USD .