Hơn 3 triệu người xem chuyến bay 24 giờ lập kỷ lục thế giới

Chuyến bay thử nghiệm của chiếc Airbus A350-1000ULR từ Melbourne đến Toulouse vừa xác lập kỷ lục thế giới về quãng đường bay, thu hút hơn 3,6 triệu lượt theo dõi trực tuyến.

Chuyến bay thử nghiệm mang số hiệu AIB35LR của nhà sản xuất Airbus vừa đi vào lịch sử ngành hàng không. Chiếc máy bay cất cánh từ Melbourne (Australia) và hạ cánh an toàn tại Toulouse (Pháp) sau 24 giờ 24 phút.

Hành trình này xác lập kỷ lục thế giới mới về quãng đường bay xa nhất của một máy bay thương mại, đạt tổng cộng 23.075,92 km.

Sự kiện thử nghiệm này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu. Nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24 ghi nhận có tổng cộng 3.652.947 lượt người dùng theo dõi hành trình của chiếc A350-1000ULR trong suốt thời gian cất cánh.

Con số trên đưa AIB35LR trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều thứ hai trong lịch sử Flightradar24, chỉ đứng sau chuyến bay chở linh cữu của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Quãng đường vòng quanh thế giới của chuyến bay kỷ lục. Ảnh: Flightradar24.

Đáng chú ý, chặng bay chiều đi từ Toulouse đến Melbourne diễn ra trước đó ít ngày cũng đứng vị trí thứ ba trong danh sách được quan tâm nhất mọi thời đại.

Khác với chặng đi di chuyển qua Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương, chặng trở về được thực hiện theo phương án bay quanh thế giới về hướng Đông.

Máy bay rời Melbourne vào lúc 17h27 giờ địa phương, vượt qua Đường ngày quốc tế trên Nam Thái Bình Dương và hướng về Polynesia thuộc Pháp. Sau đó, phi cơ tiếp tục bay lên Bắc Mỹ, vượt Bắc Đại Tây Dương trước khi tiếp cận điểm hạ cánh Toulouse.

Trải qua hơn một ngày vận hành liên tục, hành trình đặc biệt này đã đi qua 3 châu lục, 2 đại dương, 17 múi giờ cùng 19 vùng thông báo bay. Phi hành đoàn trên phi cơ đã trải nghiệm khoảnh khắc chứng kiến 2 lần bình minh và 2 lần hoàng hôn.

Trước khi chạm bánh xuống đường băng, chiếc A350-1000ULR còn thực hiện màn bay chào mừng và lượn một vòng quanh thành phố Toulouse.

Chiếc máy bay thử nghiệm mang số hiệu F-WULR được Airbus chế tạo riêng phục vụ dự án Project Sunrise của Qantas. Đây là chiến lược mở các đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn ở bờ đông Australia như Sydney và Melbourne với London (Anh) và New York (Mỹ).

Chiếc Airbus A350-1000ULR. Ảnh: Jetphotos.

Để chuẩn bị cho các chặng bay siêu dài, Qantas bố trí cấu hình chỉ 238 ghế nhằm tối ưu sự thoải mái cho hành khách.

Đội ngũ phi công thử nghiệm của Airbus là những người trực tiếp điều khiển chuyến bay. Trong chặng trở về Pháp, hai phi công của hãng Qantas cũng tham gia vào phi hành đoàn để cùng phối hợp làm việc.

“Hai phi công của Qantas đã gia nhập cùng đội bay thử nghiệm của Airbus cho hành trình trở về Pháp”, đại diện hãng hàng không chia sẻ.

Sự thành công của chuyến bay đã chứng minh khả năng vận hành vượt trội của dòng máy bay mới. Theo kế hoạch, Qantas sẽ bắt đầu mở bán vé cho chặng bay thẳng Sydney - London vào tháng 2/2027, trước khi chính thức nhận bàn giao chiếc A350-1000ULR đầu tiên mang tên "Vega" vào tháng 4/2027.