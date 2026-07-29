Màn hình LED chỉ dẫn giao thông lần đầu lắp đặt ở Hà Nội

|
Từ ngày 15/7, Hà Nội vận hành 36 màn hình LED kết nối với Trung tâm Điều khiển giao thông, cung cấp thông tin về ùn tắc, tai nạn, ngập lụt và hướng dẫn lưu thông theo thời gian thực.
|
Sau gần 2 tuần hoạt động, hệ thống 36 màn hình LED điện tử kết nối với Trung tâm Điều khiển giao thông bước đầu phát huy hiệu quả, trở thành kênh thông tin trực quan giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình, góp phần giảm áp lực giao thông và nâng cao hiệu quả điều hành trên địa bàn Thủ đô. Hình ảnh tại nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến lúc 15h30 chiều 28/7.
|
Mỗi màn hình có kích thước 4*2 m, lắp trên giá long môn. Các màn hình kết nối trực tiếp với Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội, hiển thị theo thời gian thực thông tin về tình trạng ùn tắc, tai nạn, ngập lụt và các sự cố trên đường, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình.
|
Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hà Nội, toàn bộ thông tin hiển thị trên hệ thống màn hình LED được truyền trực tiếp từ Trung tâm Điều khiển giao thông. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ CSGT theo dõi diễn biến giao thông theo thời gian thực qua hệ thống gần 5.000 camera AI, phân tích dữ liệu, đánh giá tình hình, kịp thời phát cảnh báo, thông tin phân luồng hoặc hướng dẫn lộ trình đến từng màn hình trên các tuyến đường. Hình ảnh tại nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn lúc 16h chiều 28/7.
|
Hình ảnh tại nút giao Xuân Thuỷ - cầu vượt Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu lúc 17h chiều 28/7. Nút giao này thường là điểm đen ùn tắc vào giờ cao điểm, màn hình LED hiển thị cảnh báo các tuyến đường di chuyển đều trong tình trạng mật độ rất cao.
|
So với thời gian đầu triển khai, phần thông tin hiển thị trên màn hình LED đã được tối giản hơn, các biểu tượng cảnh báo và phông chữ đã được phóng to để người tham gia giao thông nhanh chóng quan sát, sớm nắm bắt thông tin phân luồng, tình hình giao thông hoặc hướng dẫn lộ trình.
|
Màn hình LED điện tử liên tục cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, hiển thị thông tin về các tuyến đường phía trước và khu vực lân cận trên đường Quang Trung (phường Hà Đông).
|
Di chuyển trên đường Quang Trung (phường Hà Đông) vào khung giờ cao điểm buổi chiều, Đoàn Thu Hiền (19 tuổi, tỉnh Quảng Ninh) đánh giá phần thông tin và biểu tượng cảnh báo được thiết kế nổi bật, dễ quan sát trên màn hình LED. "Mình là sinh viên năm nhất mới lên Hà Nội nên còn chưa quen đường, thường xuyên phải mở điện thoại để dò đường đi trên bản đồ. Giờ đã có màn hình LED lắp đặt để hướng dẫn lộ trình rất thuận tiện, cảnh báo tình trạng giao thông chính xác nên mình đã đỡ phải phụ thuộc vào điện thoại khi lái xe", Hiền nói.
|
Tuy nhiên, một số màn hình LED lắp đặt tại vị trí chưa thuận tiện, bị bóng cây che khuất khiến người đi đường khó quan sát. Hình ảnh tại khu vực Ngã tư Sở lúc 19h tối 28/7.
|
Màn hình LED cập nhật giao thông hiển thị nổi bật trong khung giờ buổi tối trên phố Trần Khát Chân. Các bảng LED sử dụng hệ thống mã màu để phản ánh tình trạng giao thông theo thời gian thực. Trong đó, màu xanh thể hiện tuyến đường thông thoáng, màu vàng báo hiệu lưu lượng phương tiện cao, còn màu đỏ cảnh báo ùn tắc. Nhờ đó, người dân có thể chỉ cần quan sát màu sắc hiển thị để nắm bắt nhanh tình hình giao thông và chủ động điều chỉnh lộ trình, tránh các điểm ùn ứ.
|
Việc Công an TP Hà Nội đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống gần 5.000 camera AI cùng 36 màn hình LED điện tử là bước đi quan trọng trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.