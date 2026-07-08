Sân vận động lớn thứ hai Việt Nam trước ngày lắp mái vòm 8.600 tấn

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Sân PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng 92 ha. Dự án do Bộ Công an khởi công xây dựng ngày 19/10/2025. Sau hơn 8 tháng triển khai, hàng loạt hạng mục kết cấu quan trọng của sân vận động đã được thi công đồng loạt.
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SVĐ PVF được xây dựng ngay cạnh Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên Ảnh: Google Maps - Đồ hoạ: Việt Linh.
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SVĐ PVF mới có diện tích 55.000 m2, sức chứa 60.000 chỗ ngồi, khi hoàn thành sẽ vượt qua SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (40.000 chỗ ngồi), trở thành sân có sức chứa lớn thứ hai Việt Nam, sau SVĐ Lạc Việt với 135.000 chỗ ngồi.
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Ghi nhận những ngày đầu tháng 7, các hạng mục chính dần thành hình, trong đó phần kết cấu khán đài 60.000 chỗ ngồi hiện lên rõ nét.
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Sân PVF gồm 4 khán đài chính A, B, C, D cùng các khu chuyên môn phục vụ kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, cầu thủ, khu VIP, dịch vụ ẩm thực...
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Công trình đang thi công phần thân khán đài lên tới tầng 3, một số khu vực đã đạt tầng 4.
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Các mặt khán đài C, D đã xây dựng tới tầng 3. Sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải khu vực.
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Hàng trăm xe, đầu máy, thiết bị chuyên dụng cùng hàng trăm công nhân được huy động làm việc, đồng thời tổ chức nhiều mũi thi công hoạt động liên tục theo ca nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
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Tại công trường, hệ thống cột bê tông cốt thép siêu trường, siêu trọng dần được hình thành quanh SVĐ PVF. Đây là kết cấu chịu lực cốt lõi, có nhiệm vụ nâng đỡ hệ mái vòm thép nặng hàng nghìn tấn, sẽ được lắp dựng trong giai đoạn tiếp theo.
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Điểm nhấn của sân PVF là hệ thống mái vòm thép sắp được triển khai với cặp dầm vòm hộp dài khoảng 373 m, sâu 10,7 m, rộng 5 m, chịu lực khoảng 8.600 tấn, cùng hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78x125 m, có thể đóng mở hoàn toàn trong 12 - 20 phút. Công trình còn có cửa kính end-zone cao 36 m, rộng 55 m, giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên và tạo không gian linh hoạt. Đây cũng là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ mái đóng mở tự động.
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Bên cạnh SVĐ PVF, khu nhà thi đấu thuộc tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng 92 ha cũng dần thành hình sau hơn 8 tháng thi công. Không chỉ phục vụ công tác đào tạo và huấn luyện bóng đá của PVF, sân vận động còn được định hướng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao và giải trí quy mô quốc tế. Công trình được kỳ vọng đáp ứng tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu lớn như ASIAD, Olympic, thậm chí các trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup trong tương lai.
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Song song hạng mục sân vận động chính, các công trình phụ trợ khác thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá PVF cũng đang được triển khai đồng bộ. Theo kế hoạch, sân vận động PVF sẽ hoàn thành tháng 3/2027. Công trình được kỳ vọng nâng tầm hạ tầng thể thao quốc gia, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ và du lịch của Hưng Yên cũng như khu vực phía Đông Hà Nội.
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