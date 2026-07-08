Sân vận động lớn thứ hai Việt Nam trước ngày lắp mái vòm 8.600 tấn

Song song hạng mục sân vận động chính, các công trình phụ trợ khác thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá PVF cũng đang được triển khai đồng bộ. Theo kế hoạch, sân vận động PVF sẽ hoàn thành tháng 3/2027. Công trình được kỳ vọng nâng tầm hạ tầng thể thao quốc gia, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ và du lịch của Hưng Yên cũng như khu vực phía Đông Hà Nội.