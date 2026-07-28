Xử phạt nữ tài xế chạy 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Nữ tài xế đối diện mức phạt 12 - 14 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX sau khi lái ôtô chạy 156 km/h tại đoạn cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, thông qua hệ thống thiết bị ghi nhận tốc độ, đơn vị phát hiện và lập biên bản xử lý nữ tài xế chạy ôtô với tốc độ 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vượt gần gấp đôi giới hạn cho phép.

Tài xế vi phạm là N.T.T.T. (SN 1991, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Ngày 26/7, chị T. lái ôtô mang biển kiểm soát 24A-179.XX chạy tốc độ 156 km/h tại Km228 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nữ tài xế chạy với tốc độ 156 km/h tại Km228 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: CACC.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết, đoạn tuyến nơi xảy ra vi phạm được quy định tốc độ tối đa 80 km/h. Như vậy, phương tiện đã chạy vượt 76 km/h so với giới hạn cho phép.

Từ dữ liệu do thiết bị nghiệp vụ ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với nữ tài xế về hành vi chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h.

Hành vi trên vi phạm điểm a khoản 7 và điểm c khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Với lỗi vi phạm này, nữ tài xế sẽ bị xử phạt 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về tốc độ trên từng tuyến, từng đoạn đường. Việc chạy quá tốc độ, đặc biệt trên các tuyến cao tốc có giới hạn tốc độ khác nhau theo điều kiện hạ tầng và tổ chức giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài hơn 260km, đi qua Hà Nội, Phú Thọ và Lào Cai. Trên tuyến, tốc độ khai thác không đồng nhất mà được tổ chức theo từng đoạn đường, dao động từ 80 km/h đến 100 km/h hoặc 120 km/h tùy điều kiện hạ tầng và phương án tổ chức giao thông. Tháng 10/2025, đoạn cao tốc 2 làn xe này được khởi công mở rộng lên 4 làn. Công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.