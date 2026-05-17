Dính loạt lỗi trên cao tốc, một tài xế cùng chủ xe bị phạt 43 triệu đồng

  • Chủ nhật, 17/5/2026 05:30 (GMT+7)
Chạy quá tốc độ trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng), một tài xế còn bị phát hiện sử dụng giấy phép lái xe hết hạn.

Ngày 16/5, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, đơn vị lập biên bản xử phạt một tài xế vi phạm nhiều lỗi khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế N.G.A. (SN 1990, trú TP.HCM) điều khiển ôtô biển số 51L-003.30 chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h.

Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông xác định người này còn sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn dưới 1 năm. Với các lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 14 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ngoài ra, chủ phương tiện là T.R.T. cũng bị xử phạt 29 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 43 triệu đồng.

Thái Lâm/Tiền Phong

