Gần 60 km đường Vành đai 4 trước ngày thông tuyến kỹ thuật

Dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô khởi công ngày 25/6/2023, gồm 7 dự án thành phần, tổng mức đầu tư khoảng 85.000 tỷ đồng. Sau gần 3 năm thi công, dự án đã thành hình. Trên công trường, các hạng mục đường song hành đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.
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Vành đai 4 - Vùng thủ đô có tổng chiều dài khoảng 113,5 km, qua địa phận Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án có chiều dài qua TP Hà Nội (17 phường, xã) khoảng 59 km. Ảnh: Google Maps.
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Ghi nhận trong tháng 6, đoạn đường song hành Vành đai 4 từ nút giao quốc lộ 1A đến khu vực cầu Mễ Sở đã cơ bản hoàn thiện.
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Hình ảnh những trụ cầu cầu Mễ Sở đang được thi công giữa lòng sông Hồng. Cầu Mễ Sở cùng đường dẫn có chiều dài gần 14 km, điểm đầu là nút giao giữa quốc lộ 1A và Vành đai 4, điểm cuối là nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4, tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng. Cầu bắc qua sông Hồng, nối xã Hồng Vân (Hà Nội) với xã Văn Giang (Hưng Yên). Công trình dài hơn 2 km, mặt cắt ngang rộng 24,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, mỗi bên bố trí thêm một làn cho xe máy và xe thô sơ.
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Khu vực nút giao Vành đai 4 với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dần thành hình với quy mô lớn. Đây là nút giao đa tầng, được thiết kế với hệ thống cầu vượt trực thông.
Trên công trình Vành đai 4, đoạn từ nút giao giữa quốc lộ 1A (xã Thường Tín) tới cầu Mễ Sở, hàng chục trụ cầu vượt và phiến dầm dần đang được tích cực thi công.
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Theo thiết kế, phần lõi ở giữa là tuyến cao tốc 6 làn xe, phục vụ phương tiện lưu thông tốc độ cao (khoảng 100 km/h). Dải đất sát đường cao tốc được dự trữ để xây dựng tuyến đường sắt quốc gia vành đai trong các giai đoạn tiếp theo. Hai bên rìa bố trí đường gom đô thị, dải cây xanh cảnh quan và hành lang an toàn hạ tầng, mặt cắt ngang toàn tuyến rộng từ 90 m đến 135 m.
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Một đoạn tuyến Vành đai 4 chạy cắt chéo đường trục phía Nam Hà Nội. Tuyến đường trục phía Nam Hà Nội liên thông Vành đai 4 giúp kết nối với quốc lộ 1A, cũng như trung tâm Hà Nội với các xã phía Nam. Hai tuyến đường này còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở ra cơ hội cho bất động sản và giao thông khu vực, đồng thời giảm tải cho các tuyến quốc lộ cũ.
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Nút giao giữa Vành đai 4 với quốc lộ 6 tại phường Yên Nghĩa được xem là một trong những điểm giao thông quan trọng phía Tây Hà Nội. Theo thiết kế, nút giao này được xây dựng dạng 2 tầng, trong đó đường song hành đi phía dưới, còn tuyến cao tốc Vành đai 4 đi trên cao vượt quốc lộ 6.
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Hình ảnh tại công trường xây dựng cầu vượt qua đại lộ Thăng Long thuộc tuyến Vành đai 4. Dự án sẽ có 8 nút giao liên thông được xây dựng trong giai đoạn 1, bao gồm: Nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai; nút giao đường trục Mê Linh; đại lộ Thăng Long; quốc lộ 6; nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ; nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; quốc lộ 38; nút giao với cao tốc Nội Bài - Hạ Long.
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Ghi nhận tại nhiều đoạn đường song hành Vành đai 4 đoạn từ nút giao đại lộ Thăng Long tới quốc lộ 32 đã được thảm bê tông nhựa, lắp hệ thống đèn chiếu sáng.
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Người dân tại khu vực lân cận tranh thủ lúc tuyến đường chưa có nhiều phương tiện qua lại để đi dạo, tập thể dục tại những đoạn đã trải thảm nhựa.
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Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, các dự án thành phần đường song hành có tiến độ thi công khả quan. Đoạn qua Hà Nội đạt khoảng 85% giá trị hợp đồng, đoạn qua Hưng Yên đạt 81,8% và đoạn qua Bắc Ninh đạt 48,28%. Riêng đoạn qua Hà Nội đã hoàn thành khoảng 35 km bê tông nhựa trên tổng chiều dài 51,5 km. Chủ đầu tư dự kiến thông xe kỹ thuật một số đoạn trong tháng 6/2026 và hoàn thành toàn bộ tuyến đường song hành trong quý III/2026. Hình ảnh một đoạn đường Vành đai 4 đi qua quốc lộ 32.
Trên công trường, hàng chục máy móc, thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục thổi bụi đường, thảm nhựa bê tông và hệ thống kênh mương đang được công nhân tất bật triển khai. Tuyến Vành đai 4 qua địa bàn Hà Nội đi qua nhiều khu vực có địa hình phức tạp, nền đất yếu cùng hệ thống kênh mương, sông ngòi dày đặc, là thách thức lớn đối với đơn vị thi công.
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Khi dự án Vành đai 4 chưa thông tuyến và tiếp tục thi công, người dân phải di chuyển trên những tuyến đường tạm đầy bụi bặm.
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Hình ảnh đoạn đường Vành đai 4 kết nối với cầu Hồng Hà. Cầu Hồng Hà cùng hệ thống đường Vành đai 4 sẽ tăng cường khả năng kết nối liên vùng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ.
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