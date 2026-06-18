Ba trụ tháp khổng lồ ở công trình cầu Thượng Cát 7.300 tỷ đồng

Sau hơn 8 tháng triển khai, công trường xây dựng cầu Thượng cát dần hình thành với điểm nhấn kỹ thuật nổi bật là kết cấu cầu dây văng với ba trụ tháp chính nằm ngay trên dòng sông Hồng. Đây được đánh giá là hạng mục phức tạp nhất, đòi hỏi kỹ thuật cao và có ý nghĩa quyết định đến tiến độ toàn dự án.