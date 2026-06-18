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Xã hội

Ba trụ tháp khổng lồ ở công trình cầu Thượng Cát 7.300 tỷ đồng

  • Thứ năm, 18/6/2026 12:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau 8 tháng thi công, ba trụ tháp chính cầu Thượng Cát (Hà Nội) dần hình thành giữa lòng sông Hồng. Cây cầu được đầu tư 7.300 tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

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Dự án xây dựng cầu Thượng Cát và tuyến đường hai đầu cầu được UBND TP Hà Nội khởi công ngày 8/10/2025. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027.
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Công trình có điểm đầu kết nối với đường Kỳ Vũ tại phường Thượng Cát và điểm cuối giao với Quốc lộ 23B tại xã Thiên Lộc. Ảnh: Google Maps - Đồ họa: Đinh Hà.
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Dự án có tổng chiều dài hơn 5,2 km, gồm phần cầu chính dài khoảng 3,9 km - trong đó đoạn vượt sông Hồng dài 780 m với ba nhịp lớn. Hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,3 km, kết nối với mạng lưới giao thông hiện hữu của TP Hà Nội.
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Sau hơn 8 tháng triển khai, công trường xây dựng cầu Thượng cát dần hình thành với điểm nhấn kỹ thuật nổi bật là kết cấu cầu dây văng với ba trụ tháp chính nằm ngay trên dòng sông Hồng. Đây được đánh giá là hạng mục phức tạp nhất, đòi hỏi kỹ thuật cao và có ý nghĩa quyết định đến tiến độ toàn dự án.
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Công tác khoan cọc nhồi tại cả ba vị trí trụ tháp chính đã hoàn tất. Mỗi trụ tháp đặt trên hệ móng 36 cọc khoan nhồi đường kính 2 m, thi công ở độ sâu khoảng 20 m dưới mặt nước.
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Hiện, nhà thầu đang thi công bệ trụ và các cấu kiện quan trọng, chuẩn bị cho giai đoạn dựng tháp. Toàn bộ ba trụ tháp chính dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.

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Hệ thống trụ cầu cạn và đường dẫn phía bờ xã Thiên Lộc dần xuất hiện, được triển khai thi công nhanh chóng.
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Một số trụ cầu cạn bên phía bờ xã Thiên Lộc dần được đổ bê tông.
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Công trường vận hành theo mô hình "3 ca, 4 kíp" để đảm bảo tiến độ. Các hạng mục đúc dầm, thi công thân trụ và bê tông kết cấu được triển khai liên tục.

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Tại khu vực thuộc phường Thượng Cát, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục phối hợp để tiếp nhận phần mặt bằng còn lại, phục vụ thi công đồng bộ các hạng mục phía Bắc.
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Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, diện tích phải giải phóng mặt bằng là 25,11 ha/406 phương án (gồm: Thượng Cát: 6,01 ha/215 phương án; Tây Tựu: 9,56 ha/106 phương án, Ô Diên: 5,45 ha/69 phương án; Hoài Đức 4,1 ha/16 phương án); phải di chuyển khoảng 160 ngôi mộ trên địa bàn phường Tây Tựu.
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Cầu Thượng Cát là công trình then chốt khép kín tuyến Vành đai 3,5, kết nối khu vực đô thị trung tâm với các vùng phía Bắc sông Hồng. Khi đưa vào khai thác, cầu sẽ góp phần giảm tải cho cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân, giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô. Công trình cũng góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn, phục vụ mục tiêu xây dựng Thủ đô theo mô hình đô thị đa trung tâm.

Đinh Hà

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