Hiện trạng tuyến đường ven Hồ Tây trước đề xuất cải tạo

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Hà Nội đang nghiên cứu cải tạo đường ven Hồ Tây cùng nhiều hạng mục hạ tầng, cảnh quan và không gian công cộng, hướng tới xây dựng Hồ Tây thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo của Thủ đô.
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Hồ Tây là hồ nước ngọt có diện tích nước lớn nhất Thủ đô, lên đến hơn 526 ha, được hình thành từ đoạn sông Hồng cũ sau quá trình bồi đắp và thay đổi dòng chảy hàng nghìn năm. Ảnh: Google Maps - Đồ hoạ: Việt Linh
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Theo định hướng quy hoạch, khu vực Hồ Tây sẽ được chỉnh trang và phát huy giá trị nhằm hình thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo của Thủ đô, kết nối với không gian sông Hồng cùng khu vực phố cổ, phố cũ. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 30.151 tỷ đồng.
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Hạng mục cải tạo chính được UBND Thành phố Hà Nội đề xuất, chỉnh trang là hệ thống đường ven Hồ Tây với tổng chiều dài khoảng 13,5 km, nghiên cứu mở rộng một số đoạn tuyến lên quy mô mặt cắt ngang khoảng 21 m, các đoạn còn lại được xem xét mở rộng với quy mô phù hợp theo quy hoạch được duyệt và điều kiện thực tế.
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Theo định hướng cải tạo, các tuyến Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Quảng An và Quảng Bá sẽ được nâng cấp nhằm tăng khả năng kết nối giao thông và hoàn thiện cảnh quan ven Hồ Tây.
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Một số tuyến đường như Thanh Niên và Quảng Khánh sẽ giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, đồng thời tập trung cải tạo vỉa hè, vườn hoa và không gian công cộng ven hồ.
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Phố Trích Sài được nghiên cứu mở rộng nhằm giảm tải áp lực giao thông quanh Hồ Tây. Đây là một trong những trục đường quan trọng ven hồ, thường xuyên chịu áp lực lớn do lưu lượng phương tiện, người dân và du khách tập trung đông, đặc biệt giờ cao điểm và dịp cuối tuần.
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Dọc tuyến đường ven Hồ Tây tập trung nhiều di tích lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, chùa Vạn Niên, chùa Tảo Sách, chùa Võng Thị. Các công trình này góp phần tạo nên không gian văn hóa tâm linh đặc sắc, nét đặc trưng riêng của cảnh quan Hồ Tây.
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Bên cạnh việc cải thiện hạ tầng ven hồ, dự án đầu tư xây dựng hệ thống vườn hoa. Các khu vực này được kỳ vọng góp phần tăng diện tích cây xanh, tạo điểm dừng chân, vui chơi và ngắm cảnh cho người dân, đồng thời nâng cao chất lượng không gian cảnh quan quanh Hồ Tây.
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Cùng việc cải tạo cảnh quan ven Hồ Tây, Hà Nội đang triển khai đề án khôi phục và phát triển sen Tây Hồ tại nhiều ao, đầm trong khu vực quanh hồ. Các hạng mục này được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan, gia tăng không gian công cộng và góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa gắn với sen Hồ Tây.
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Bên cạnh việc cải tạo hạ tầng giao thông, thành phố dự kiến đầu tư nhiều hạng mục mới quanh Hồ Tây như quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ, cầu cảnh quan, bến thuyền, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và các công trình bảo vệ môi trường.
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Nhiều công viên quanh Hồ Tây sẽ được xây dựng và chỉnh trang nhằm mở rộng không gian xanh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng của người dân, du khách.
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Trong tương lai, Hồ Tây được kỳ vọng có thêm những điểm đến mới thu hút du khách. Nổi bật là dự án Nhà hát Ngọc Trai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch, văn hóa và thúc đẩy phát triển dịch vụ quanh hồ.
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Hạ tầng giao thông quanh Hồ Tây đang từng bước được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực. Tuyến đường Đặng Thai Mai được kỳ vọng trở thành trục kết nối quan trọng giữa các dự án trọng điểm xung quanh khu vực Hồ Tây.
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