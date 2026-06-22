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Xã hội

Chi tiết 5 tuyến đường sắt đô thị hơn 1,3 triệu tỷ đồng vừa khởi công

  • Thứ hai, 22/6/2026 09:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Năm tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ lên đến hơn 1,3 triệu tỷ đồng được đồng loạt khởi công sáng nay theo kế hoạch của TP Hà Nội.

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Sáng 22/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố. Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

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Lễ khởi công được tổ chức tại điểm cầu chính là Dự án nhà ở cho thuê Thành phố ở phường Việt Hưng, cùng các điểm cầu trực tuyến tại phường Long Biên và khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp. Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự buổi lễ.
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Việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển từ đầu tư từng tuyến riêng lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại.
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Trong đó, tuyến số 1: Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài. Tuyến Metro số 1 có tổng mức đầu tư khoảng 389.527 tỷ đồng, là trục hành lang kinh tế chủ đạo Bắc - Nam, kết nối trực tiếp các đầu mối giao thông quốc gia (đường sắt cao tốc) và quốc tế (sân bay Nội Bài).
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Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa. Tuyến metro này với tổng mức đầu tư khoảng 271.708 tỷ đồng đóng vai trò là cửa ngõ đối ngoại biểu tượng, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với lõi di sản kinh tế - văn hóa trung tâm, phục vụ nhu cầu giao thương quốc tế mật độ cao.
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Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá. Đây là tuyến hành lang Đông - Tây chiến lược, được đầu tư khoảng 317.393 tỷ đồng, đồng thời là mắt xích quan trọng nhất kết nối "hạt nhân" khoa học công nghệ Hòa Lạc với các trung tâm sản xuất và logistics năng động tại phía Đông, thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ.
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Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh. Tuyến metro có tổng mức đầu tư khoảng 206.786 tỷ đồng, đóng vai trò chủ đạo của tuyến này là vành đai giao thông thông minh, kết nối các đô thị và các cực tăng trưởng mới, giúp giảm áp lực trực tiếp lên hệ thống giao thông nội đô lịch sử.
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Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm Là tuyến kết nối khu vực phía Tây với các đại đô thị đa mục tiêu phía Đông, tạo ra chuỗi giá trị đô thị hiện đại và nâng cao tính khả dụng của mô hình đô thị 15 phút, với tổng mức đầu tư đoạn thuộc Hà Nội khoảng 129.842 tỷ đồng.

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Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt. Mục tiêu cả 5 tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn thành phố.
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Cùng hạ tầng giao thông, trong sáng nay, UBND thành phố Hà Nội khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Dự án tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở) có quy mô 1.176 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng. Dự án tại khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội (phường Việt Hưng) gồm 1.166 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 3.563 tỷ đồng.

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Việt Linh

Ảnh: Ban tổ chức

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