Hồ Đồng Bông 2 sắp hoàn thành, giảm áp lực ngập phía Tây Hà Nội

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Dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 được triển khai tại phường Đại Mỗ (Hà Nội) với quy mô 17,2 ha, trong đó diện tích mặt nước là 12 ha với tổng chiều dài kè gần 1.950 m. Công trình cải tạo hồ được khởi công từ đầu năm 2026, đến nay gần 100% khối lượng công việc của hồ Đồng Bông 2 đã hoàn thiện.
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Dự án đã hoàn thành khối lượng đào hơn 615.000 m³ đất, đồng thời triển khai hệ thống kè bê tông dự ứng lực, cống điều tiết, cống liên hồ và các hạng mục kết nối thoát nước với đường Tố Hữu, kênh Đồng Bông.
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Hồ Đồng Bông 2 nằm trên địa phận phường Đại Mỗ với tổng diện tích mặt nước là 12 ha. Ảnh: Google Map - Đồ họa: Trần Hiền.
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Với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, hồ Đồng Bông 2 là một trong những công trình trọng điểm của hệ thống thoát nước phía Tây Hà Nội. Không chỉ đảm nhận chức năng thu gom và điều tiết dòng chảy, hồ điều hòa Đồng Bông 2 còn góp phần giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu trong bối cảnh khu vực Mễ Trì - Mỹ Đình - Đại Mỗ đang có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.
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Hiện nay, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hệ thống kè, đóng cọc bê tông dự ứng lực và những hạng mục kỹ thuật còn lại trước khi đưa công trình vào vận hành.
Các hạng mục chính của dự án cơ bản hoàn thành. Lòng hồ đã được nạo vét, hệ thống kè bờ được xây dựng đồng bộ cùng các tuyến thu gom, tiêu thoát nước và hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành.
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Hệ thống lan can quanh hồ được lắp đặt khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời nâng cao mỹ quan cho toàn bộ không gian công trình.
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Khi đưa vào vận hành, hồ Đồng Bông 2 sẽ góp phần điều tiết nước mưa, giảm áp lực cho hệ thống tiêu thoát khu vực Đại Mỗ, Mễ Trì, Tố Hữu, Thanh Xuân và nhiều khu đô thị phía Tây Hà Nội.
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