Loạt tuyến phố trung tâm Thủ đô rào chắn phục vụ dự án chống ngập

  • Thứ tư, 27/5/2026 10:17 (GMT+7)
Từ ngày 23/5 đến hết ngày 15/6, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến phố nội đô nhằm phục vụ thi công các công trình chống ngập.

Theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, đơn vị phối hợp các cơ quan chức năng liên quan điều chỉnh phân luồng giao thông tại một số tuyến phố nội đô để phục vụ thi công các dự án chống úng ngập cục bộ.
Trên phố Lý Thường Kiệt, đơn vị thi công dựng rào chắn di động bằng tôn và lưới B40 theo hình thức cuốn chiếu từng đoạn 5-10 m để thi công tuyến cống hộp, đoạn từ nút giao Phan Bội Châu đến Quang Trung. Khu vực đào giữa tim đường rộng khoảng 3,3 m, rào chắn rộng 5 m. Phần mặt đường còn lại khoảng 5 m mỗi bên để phương tiện lưu thông cục bộ qua khu vực thi công.

Tại phố Quang Trung, đoạn từ Hai Bà Trưng đến Thợ Nhuộm, rào chắn cố định được dựng bằng tôn và lưới B40. Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức phân luồng từ xa, hướng phương tiện di chuyển qua phố Lý Thường Kiệt, nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực nút giao.

Nút giao Quang Trung - Trần Nhân Tông có rào chắn cố định bằng tôn và lưới B40 ở khu vực trung tâm, để khoảng 10 m mặt đường để phương tiện đi từ Quang Trung rẽ trái vào Trần Nhân Tông theo hướng Bà Triệu. Ngoài ra, các hàng rào di động cũng được bố trí tại nút giao Trần Nhân Tông - Nguyễn Đình Chiểu. Phương tiện từ Trần Nhân Tông hướng Bà Triệu được phép rẽ trái vào Nguyễn Đình Chiểu, trong khi chiều ngược lại bị cấm rẽ trái vào Trần Nhân Tông.
Nút giao Quang Trung - Nguyễn Du cũng có rào chắn cố định bằng tôn và lưới B40 ở khu vực trung tâm, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du rẽ phải vào Quang Trung đi Trần Nhân Tông. Các hàng rào di động cũng được bố trí tại những nút giao Quang Trung - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Bà Triệu, Trần Bình Trọng - Nguyễn Du và Trần Nhân Tông - Trần Bình Trọng phục vụ phân luồng giao thông.
Rào chắn cố định bằng tôn và lưới B40 ở khu vực trung tâm xuất hiện ở nút giao Quang Trung - Tràng Thi phục vụ thi công, đồng thời duy trì một làn lưu thông trên phố Tràng Thi. Phương án tổ chức giao thông cũng cấm phương tiện từ Tràng Thi rẽ trái vào Quang Trung và chiều ngược lại từ Quang Trung rẽ trái vào Tràng Thi.
Đường Tràng Thi, đoạn từ nút giao Quán Sứ đến khu vực trước cổng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, đơn vị thi công dựng rào chắn cuốn chiếu bằng tôn và lưới B40 để triển khai tuyến cống hộp. Khu vực đào nằm cách mép vỉa hè khoảng 0,5 m, rộng 3,1 m; rào chắn rộng 4,6 m. Phần mặt đường còn lại khoảng 5,4 m, đảm bảo phương tiện lưu thông hai chiều qua khu vực thi công.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sẽ dựng rào chắn cố định bằng tôn và lưới B40 tại nút giao Phan Chu Trinh - Hàm Long - Hàn Thuyên - Lò Đúc - Lê Văn Hưu để phục vụ thi công dự án. Đơn vị cũng điều chỉnh giao thông một chiều ôtô trên phố Lê Văn Hưu theo hướng từ nút giao đến phố Thi Sách, đồng thời cấm ôtô từ Thi Sách rẽ phải ra Lê Văn Hưu. Phương án được triển khai từ 23/5 đến hết 15/6/2026.

Trần Hiền

