12.000 khán giả Việt xem trực tiếp trận KRX - HLE tại Hà Nội

Sự kiện quy tụ đội chủ nhà KIWOOM DRX cùng hai “ông lớn” Gen.G Esports và Hanwha Life Esports – những đội tuyển hàng đầu của làng Liên Minh Huyền Thoại quốc tế.
Đây cũng là lần đầu các trận đấu chính thức thuộc League of Legends Champions Korea (LCK) được tổ chức trước khán giả Việt Nam, mang đến cơ hội trực tiếp trải nghiệm không khí thi đấu chuẩn LCK cho cộng đồng người hâm mộ LoL trong nước. Theo thông tin từ CEO KRX, có khoảng 12.000 khán giả có mặt tại VEC vào cuối tuần để theo dõi trận đấu.
Các tuyển thủ HLE liên tục khuấy động sân khấu, tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ và mang đến màn trình diễn sôi động trước khán giả Việt Nam. Đáng chú ý, tuyển thủ Gumayusi xuất hiện với chiếc nón lá Việt Nam trong phần chào sân, nhận nhiều tràng pháo tay từ khán đài như một cách gửi lời chào và tình cảm tới người hâm mộ Việt.
Hàng nghìn người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại có mặt tại sự kiện để theo dõi trận đấu và cổ vũ cho hai đội tuyển. Trên khán đài, nhiều tấm bảng cổ vũ hướng về Trần Bảo Minh – tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu cho DRX thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.
Điểm nhấn của trận đấu là màn trình diễn ấn tượng của Trần Bảo Minh – tuyển thủ Việt Nam trong màu áo DRX. Ở game đầu tiên, anh đối đầu trực tiếp với Gumayusi và tỏa sáng với vị tướng Miss Fortune, góp phần giúp DRX áp đảo đối thủ chỉ sau 26 phút thi đấu. Dù HLE tận dụng kinh nghiệm để lội ngược dòng ở hai ván sau, phong độ nổi bật của LazyFeel vẫn cho thấy tiềm năng cạnh tranh của DRX trước các đội tuyển hàng đầu thế giới.
Trần Bảo Minh chia sẻ bản thân vẫn muốn nỗ lực nhiều hơn cho eSports Việt Nam. “Em cảm thấy bản thân chưa đóng góp được nhiều cho eSport nước nhà, nhưng em cam kết sẽ tiếp tục cố gắng”, tuyển thủ của DRX nói. Dù phải đối đầu những đội tuyển hàng đầu như Gen.G hay HLE, DRX vẫn để lại nhiều dấu ấn. Sau màn thể hiện kiên cường trước Gen.G, “Rồng xanh” tiếp tục bùng nổ trong cuộc đối đầu HLE ngày 10/5, nhận sự cổ vũ lớn từ khán giả Việt Nam.
Sự kiện lần này cho thấy sức hút ngày càng lớn của eSports Việt Nam, khi cộng đồng người hâm mộ trong nước được các đội tuyển hàng đầu như DRX ghi nhận và tương tác trực tiếp. Với sự xuất hiện của những tuyển thủ trẻ như Trần Bảo Minh cũng góp phần khẳng định tiềm năng của Việt Nam trên bản đồ eSports quốc tế. Không khí cổ vũ cuồng nhiệt tại Hà Nội không chỉ tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ, mà còn cho thấy hình ảnh một thế hệ trẻ năng động, sẵn sàng kết nối với các sự kiện giải trí quy mô toàn cầu.