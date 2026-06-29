Ngắm không gian trục sông Hồng trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

|
Chiều 29/6, lễ khai mạc triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm).
|
Khu vực tầng 1 trung tâm của Bảo tàng Hà Nội bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể đường kính 7 m, cập nhật đầy đủ chỉ giới mới của đồ án quy hoạch Hà Nội 100 năm.
|
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm". Hà Nội tương lai gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, trong đó lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo.
|
Trong đó, quy hoạch không gian trục sông Hồng là tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
|
Sơ đồ “Minh hoạ không gian trục sông Hồng” được trưng bày tại triển lãm.
|
Mặt cắt đô thị thể hiện bố cục tầng cao công trình tại không gian trục sông Hồng.
|
Quy hoạch khu vực bãi giữa sông Hồng và các bãi sông tiếp giáp khu vực nội đô được ưu tiên phát triển thành hệ thống công viên cây xanh cảnh quan, vui chơi giải trí, quảng trường lớn.
|
Từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở sẽ có 10 công viên được xây mới với các chủ đề như: Công viên thể dục thể thao sinh thái; công viên nghệ thuật tái sinh; công viên du thuyền; công viên giải trí ven sông; công viên văn hoá nông nghiệp…
|
Quy hoạch ưu tiên phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông tạo điểm nhấn biểu tượng văn hoá, sáng tạo của Thủ đô Hà Nội.
|
Thời gian tới, Hà Nội sẽ có 9 quảng trường tại các khu đô thị mới và 11 quảng trường ven sông Hồng.
|
Quy hoạch định hướng phát triển đến các mốc năm 2035, 2045 và tầm nhìn sau năm 2065, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các Thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới.
|
Quy hoạch cũng đánh dấu bước chuyển từ tư duy phát triển đơn cực sang mô hình chùm đô thị liên kết vùng, định vị Hà Nội là hạt nhân của vùng Thủ đô với 9 cực tăng trưởng chiến lược, 9 trung tâm lớn đa chức năng và 9 trục động lực phát triển.
|
Quy hoạch xác lập cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp theo hướng đô thị lập thể; phát triển đồng thời không gian ngầm, không gian trên cao và các khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD).
|
Khu vực nội đô lịch sử được tái cấu trúc với các định hướng dành cho vùng di sản Hồ Gươm, khu phố cổ 36 phố phường, khu phố cũ Pháp, Hồ Tây và trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
|
Về hạ tầng, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới đường sắt đa cấp dài khoảng 1.200 km, trong đó hệ thống đường sắt đô thị dài 979 km; đồng thời hoàn thiện hệ thống đường vành đai, các trục hướng tâm, phát triển giao thông đường thủy và quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ hai phía Nam.
|
Đối với khu vực nông thôn, quy hoạch chuyển từ quy hoạch điểm dân cư sang quy hoạch không gian phát triển cấp xã tích hợp đa chức năng; phát triển mô hình "làng trong phố, phố trong làng", gắn các làng nghề với chuỗi du lịch OCOP, xây dựng không gian xanh toàn diện và từng bước vận hành thành phố thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo.
|
Chỉ sau vài giờ mở cửa, triển lãm thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách tham quan, tìm hiểu về định hướng phát triển của Thủ đô trong thế kỷ tới.
Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội
Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.
Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.