Tận mắt thấy Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Sáng nay (29/6), UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ đến dự hội nghị.

Trước đó, ngày 13/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, là quy hoạch hợp nhất, tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô.

Quy hoạch này xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, diện tích tự nhiên 3.359 km2, quy mô dân số dự báo 14-15 triệu năm 2035 đến 17-19 triệu vào năm 2065. Quy hoạch lấy quan điểm xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm".

Các “video” giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa quy hoạch vào cuộc sống; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Hà Nội không thu hút đầu tư bằng mọi giá

Trong bài phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã nêu và phân tích những bước tiến mới của thành phố. Ông cho biết những nền tảng phát triển mới đang tạo cho Hà Nội lợi thế để bứt phá trong thời gian tới.

Thành phố mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư chuyển hóa những lợi thế đó thành những dự án có giá trị, những công trình có ý nghĩa lâu dài và những động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện Quy hoạch Thủ đô và khát vọng phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND TP khẳng định Hà Nội kiên định quan điểm phát triển lấy chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm nền tảng. Hà Nội không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng đơn thuần; mà ưu tiên những dự án có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn; sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp; có khả năng hình thành các chuỗi giá trị, lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.