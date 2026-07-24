Cách World Cup tái định hình bản đồ thế giới

Khi FIFA mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội, World Cup đã từ một sân chơi bóng đá trở thành đòn bẩy chiến lược giúp các quốc gia tái định hình thương hiệu toàn cầu.

Ba linh vật World Cup đại diện cho ba nước chủ nhà: Mỹ, Mexico và Canada. Ảnh: FIFA.

Là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, World Cup mở ra cơ hội hiếm có giúp các quốc gia mới nổi thu hút sự chú ý của công chúng toàn cầu. Trước cuộc cạnh tranh khốc liệt về du lịch, đầu tư và nguồn nhân lực, đây chính là "cánh cửa" giúp họ giải bài toán đầu tiên: Thu hút sự chú ý.

Đối với các quốc gia mới nổi, việc thu hút sự chú ý của công dân toàn cầu là một thách thức cực lớn. Các chiến dịch quảng bá du lịch truyền thống thường tốn kém hàng triệu USD nhưng dễ dàng "chìm nghỉm" giữa hàng nghìn thông điệp quảng cáo mỗi ngày.

Các thông điệp thu hút đầu tư hay chương trình định vị thương hiệu quốc gia dù được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng rất khó tạo ra bước đột phá thực sự. Bằng việc lan tỏa bản sắc văn hóa trên sân cỏ, bóng đá trở thành cầu nối đưa hình ảnh đất nước bước ra ánh sáng.

Hành trình kỳ diệu của thủ môn Vozinha và Cabo Verde đã góp phần lớn đưa quốc gia Châu Phi nhỏ bé này ra bản đồ thế giới. Ảnh: Reuters.

"Khi một đội bóng lần đầu tiên tham dự World Cup và tạo nên câu chuyện cổ tích trên sân cỏ, nhận thức của công chúng lập tức biến chuyển. Mọi người sẽ bắt đầu hỏi: Đất nước này ở đâu? Con người và văn hóa ra sao? Liệu có nên đến đó du lịch hay mở rộng kinh doanh?", chuyên gia Charlotte Black, Giám đốc Chiến lược tại Saffron Brand Consultants, cho biết.

Thành công của Cape Verde tại kỳ World Cup 2026 là ví dụ điển hình. Từ một quốc gia "vô hình" tại châu Phi, họ đã trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất giải đấu. Bóng đá đã tạo ra một khoảnh khắc hiện diện truyền thông mà các chiến dịch du lịch hàng triệu USD phải mất nhiều năm mới làm được.

Tương tự, thành công của đội tuyển Na Uy cùng màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" độc đáo đã tạo nên cơn sốt truyền thông toàn cầu. Làn sóng viral này không chỉ thể hiện tinh thần dân tộc mà còn trở thành chiến dịch quảng bá hiệu quả, biến di sản văn hóa Bắc Âu thành thương hiệu quốc gia cuốn hút.

"Thương hiệu quốc gia hiện đại không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý. Nó được định hình bởi con người, cộng đồng và tầm ảnh hưởng lan tỏa qua các biên giới", bà Charlotte nhận định.

Màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" của Na Uy, một trong những khoảnh khắc viral nhất World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Bóng đá hay thể thao nói chung đóng vai trò như một "cánh cửa" kích thích sự tò mò. Sự tò mò đó chính là bước khởi đầu quan trọng nhất để thay đổi hoàn toàn định kiến và nhận thức của thế giới về một quốc gia.

Cơ hội thương mại từ giải đấu vượt xa tiền thưởng của FIFA hay các hợp đồng tài trợ áo đấu. Một giải đấu thành công có thể gia tăng sức hút du lịch, củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và mở ra những mối quan hệ hợp tác kinh tế hoàn toàn mới.

“World Cup có thể chỉ kéo dài vài tuần, nhưng nó sẽ giới thiệu một quốc gia ra thế giới. Việc xây dựng thương hiệu điểm đến sẽ quyết định điều thế giới ghi nhớ sau tiếng còi mãn cuộc”, chuyên gia Charlotte Black cho hay.

Việc FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội mang lại ý nghĩa lớn hơn một sự kiện thể thao. Nó trao cho nhiều quốc gia cơ hội tiếp cận với những khoảnh khắc mang tầm vóc toàn cầu - điều mà trước đây vốn chỉ dành riêng cho một số ít nền bóng đá kỳ cựu.