Người đoán đúng nhà vô địch World Cup 5 kỳ liên tiếp

Chiến thắng của Tây Ban Nha trước Argentina đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp tựa game bóng đá EA FC 26 dự đoán chính xác nhà vô địch World Cup 2026.

EA FC 26 đã dự đoán chính xác kết quả World Cup lần thứ 5 liên tiếp. Ảnh: EA Sports.

Sáng 20/7, Tây Ban Nha đăng quang thuyết phục sau màn trình diễn vượt trội trước Argentina với tỷ số tối thiểu. Ngay sau trận đấu, không ít NHM đã bày tỏ sự thán phục với tựa game bóng đá EA FC 26 (tiền thân là serie FIFA) khi đã dự đoán đúng kịch bản này từ trước khi giải đấu khởi tranh.

Cụ thể, cách đây hơn một tháng, nhà sản xuất tựa game bóng đá nổi tiếng EA Sports FC đã thông báo trên mạng xã hội rằng Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch World Cup tiếp theo.

Mặc dù chi tiết này có phần không được chú ý do EA Sports không còn nắm giữ bản quyền khai thác nội dung về World Cup, tuy nhiên dự đoán này vẫn nhận được sự chú ý khi tựa game này đã mô phỏng chính xác 4 đội bóng vô địch gần nhất là Tây Ban Nha năm 2010 , Đức năm 2014 , Pháp năm 2018 và Argentina năm 2022.

Với chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina, EA FC 26 đã dự đoán chính xác kết quả World Cup lần thứ 5 liên tiếp. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, tựa game đã sử dụng xếp hạng cá nhân của cầu thủ, hiệu suất tổng thể của đội, số liệu thống kê lịch sử và nhiều thuật toán có khả năng mô phỏng hàng nghìn trận đấu.

Sau đó, mỗi trận đấu sẽ được xử lý bởi AI của game, tạo ra các kịch bản phản ánh những gì có thể xảy ra trong thực tế.

Mặc dù không phải là một môn khoa học chính xác, nhưng mức độ chi tiết của các trận đấu trong game đã cho phép mô phỏng ngày càng trở nên tinh vi và được nhiều người theo dõi.

Ngoài EA FC 26, một siêu máy tính khác cũng được gọi tên World Cup 2026 là Opta. Cụ thể, siêu máy tính của Opta đưa ra dự đoán Tây Ban Nha có 16,1% cơ hội đăng quang trước khi giải đấu khởi tranh.

Thậm chí, cả 4 đội có tỷ lệ vô địch cao nhất theo siêu máy tính Opta đều đã lọt vào đến trận bán kết World Cup 2026 gồm Anh, Pháp, Argentina và Tây Ban Nha.