Khách hàng Vietcombank, Agribank... bị trừ phí vì dịch vụ này

Nhiều ngân hàng vẫn thu phí SMS Banking theo tháng đối với khách hàng đăng ký dịch vụ. Nếu không còn nhu cầu, người dùng nên chủ động hủy để tránh phát sinh chi phí.

Khách hàng nên kiểm tra các dịch vụ đang đăng ký để tránh bị trừ phí SMS Banking nếu không còn nhu cầu sử dụng. Ảnh: Lê Duy.

Dù nhiều ngân hàng đã miễn phí chuyển khoản và cắt giảm nhiều loại phí dịch vụ, không ít khách hàng vẫn thấy tài khoản bị trừ từ 10.000-25.000 đồng mỗi tháng. Nguyên nhân phổ biến đến từ dịch vụ SMS Banking, tính năng gửi tin nhắn thông báo biến động số dư qua điện thoại mà nhiều người đăng ký từ trước nhưng không còn sử dụng thường xuyên.

Hiện nay, phần lớn ngân hàng vẫn duy trì thu phí SMS Banking theo chu kỳ hàng tháng. Khoản phí này được hệ thống tự động trích từ tài khoản thanh toán nếu khách hàng vẫn đăng ký dịch vụ. Mức thu phụ thuộc vào biểu phí của từng ngân hàng và số lượng tin nhắn phát sinh trong tháng.

Chẳng hạn, Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank đều áp dụng mức phí 10.000 đồng/tháng đối với khách hàng có số lượng tin nhắn dưới ngưỡng quy định. Khi vượt số lượng này, phí sẽ được tính theo từng SMS phát sinh. Trong khi đó, MB triển khai các gói SMS Banking với mức phí từ 25.000 đồng/tháng, tùy phạm vi giao dịch mà khách hàng muốn nhận thông báo.

Theo các ngân hàng, phí SMS Banking vẫn được duy trì do phải chi trả chi phí gửi tin nhắn cho các nhà mạng viễn thông. Trong khi đó, thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng số (OTT) hoặc Mobile Banking gần như không phát sinh chi phí, đồng thời có tốc độ cập nhật nhanh và hiển thị đầy đủ thông tin giao dịch hơn.

Bên cạnh yếu tố chi phí, thông báo qua ứng dụng cũng được đánh giá thuận tiện hơn khi người dùng có thể tra cứu lịch sử giao dịch bất cứ lúc nào mà không phụ thuộc vào tin nhắn SMS. Tuy nhiên, nhiều khách hàng, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc chưa sử dụng điện thoại thông minh, vẫn lựa chọn SMS Banking để theo dõi biến động số dư nên dịch vụ này vẫn tiếp tục được duy trì.

Nếu không còn nhu cầu nhận thông báo qua tin nhắn và đã sử dụng ứng dụng ngân hàng, khách hàng nên kiểm tra các dịch vụ đang đăng ký để chủ động hủy SMS Banking. Việc này giúp tránh phát sinh khoản phí duy trì hàng tháng mà vẫn có thể theo dõi giao dịch ngay trên ứng dụng của ngân hàng.

Đồng thời, người dùng cũng nên thường xuyên cập nhật biểu phí trên website hoặc ứng dụng chính thức của ngân hàng để nắm rõ các khoản phí đang áp dụng đối với tài khoản của mình.