Chuyện gì đã xảy ra với ảnh đại diện của Khoai Lang Thang?

Vlogger du lịch Khoai Lang Thang cho biết ảnh đại diện trang Facebook bất ngờ bị Meta đánh bản quyền. Tình trạng không mới, nhưng là vấn đề với cách quản lý của mạng xã hội.

Fanpage của Khoai Lang Thang bị Meta gỡ ảnh đại diện sau một báo cáo vi phạm bản quyền. Ảnh: Khoai Lang Thang.

"Không hiểu sao tự nhiên trang bị mất hình đại diện. Nên Khoai đặt lại. Hú hồn luôn", vlogger Khoai Lang Thang sau khi fanpage của anh bất ngờ nhận thông báo vi phạm bản quyền liên quan đến ảnh đại diện. Điều đáng nói là bức ảnh bị báo cáo là ảnh chân dung của chính anh.

Theo Khoai Lang Thang, Meta xác định ảnh đại diện trên fanpage vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sau khi nhận được một báo cáo từ bên thứ 4. Dù là chủ thể xuất hiện trong bức ảnh, anh vẫn phải thực hiện quy trình khiếu nại để yêu cầu nền tảng xem xét lại quyết định.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây không phải lần đầu các nhà sáng tạo nội dung gặp rắc rối với cơ chế kiểm duyệt bản quyền tự động của Meta. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Mai Thanh Phú, chuyên gia Marketing Online, người quản lý nhiều fanpage, hội nhóm lớn cho biết trên thị trường có những công cụ tố cáo hàng loạt. Kẻ gian lợi dụng lỗ hổng quản lý, chính sách nền tảng để khống khiếu nại, khiến chủ thể tài khoản bị ảnh hưởng.

Trước đó, loạt trang Facebook lớn, hàng chục triệu người đăng ký tại Việt Nam cũng bị khóa với lý do bản quyền. Sau đó, nền tảng khôi phục và thừa nhận đó là lỗi từ kiểm duyệt nhầm. Tương tự trong tháng 6, hàng loạt tài khoản Instagram gặp vấn đề khi nhận "bom" tin nhắn với nội dung cấm.

Về vấn đề liên quan đến ảnh đại diện của Khoai Lang Thang, trong điều khoản sử dụng, Meta quy định người dùng không được chia sẻ nội dung vi phạm quyền của người khác, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền và nhãn hiệu. Nền tảng cũng có quyền gỡ bỏ hoặc hạn chế nội dung khi nhận được báo cáo vi phạm.

Tuy nhiên, Meta cũng nhấn mạnh bản quyền mặc định thuộc về người tạo ra tác phẩm gốc và một người có thể sở hữu bản quyền ngay từ thời điểm tác phẩm được tạo ra. Đồng thời, nền tảng lưu ý bản quyền chỉ bảo hộ cách thể hiện của một ý tưởng, chứ không bảo hộ bản thân ý tưởng đó.

Điều này đồng nghĩa việc một người sử dụng chính hình ảnh hoặc tác phẩm do mình sở hữu về nguyên tắc không phải là hành vi xâm phạm bản quyền. Thực tế, các hệ thống tiếp nhận báo cáo vẫn có thể ghi nhận nhầm hoặc tạm thời xử lý nội dung trước khi quá trình xác minh hoàn tất.

Khoai Lang Thang không phải trường hợp đầu tiên. Trước đó, streamer Độ Mixi cũng từng nhiều lần phản ánh việc video hoặc nội dung của mình bị hệ thống bản quyền trên các nền tảng đánh dấu nhầm, dù sử dụng chính sản phẩm do mình tạo ra hoặc đã được cấp quyền sử dụng. Một số nhà sáng tạo khác tại Việt Nam cũng từng chia sẻ trải nghiệm tương tự khi phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để gửi khiếu nại và chờ nền tảng khôi phục nội dung.