Cách để Google Maps chỉ tuyến đường ngắn nhất

Một cài đặt mặc định trên Google Maps có thể khiến ứng dụng ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu thay vì nhanh nhất, ảnh hưởng đến thời gian di chuyển.

Một tính năng mặc định trên Google Maps có thể ảnh hưởng đến thời gian di chuyển. Ảnh: Shutterstock.

Ứng dụng bản đồ của Google gần đây đã thay đổi thuật toán chỉ đường để ưu tiên các lộ trình tiết kiệm nhiên liệu thay vì những tuyến đường nhanh nhất. Nếu thường xuyên đến nơi muộn hơn dự kiến, rất có thể nguyên nhân nằm ở cài đặt mặc định "ẩn" này.

Tính năng định tuyến tiết kiệm nhiên liệu của Google phân tích thói quen lái xe và địa hình để tìm ra lộ trình giúp giảm mức tiêu thụ xăng. Thuật toán sẽ ưu tiên những tuyến đường có khả năng duy trì khả năng tăng tốc ổn định, tốc độ đều và hạn chế phải phanh nhiều.

Về lý thuyết, điều này giúp động cơ vận hành hiệu quả hơn, từ đó tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí xăng xe. Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện trong điều kiện lái xe thực tế.

Ví dụ một tuyến đường tránh các lối lên cao tốc để giảm nhu cầu tăng tốc có thể khiến thời gian di chuyển kéo dài thêm 10 phút. Tương tự, một lộ trình đi vòng để tránh khu vực ùn tắc nhằm duy trì tốc độ ổn định có thể khiến mất thêm khoảng 15 phút so với việc đi xuyên qua đoạn đường kẹt xe.

Google mặc định chấp nhận một lộ trình giúp tiết kiệm nhiên liệu cho dù mất thêm chút thời gian. Tuy nhiên, những người đi làm hàng ngày, tài xế giao hàng hoặc có ưu tiên đến đích nhanh nhất có thể nên tắt cài đặt này.

Để truy cập tính năng, đầu tiên mở ứng dụng và nhấn vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải. Sau đó lướt xuống ấn Cài đặt, tiếp tục chọn phần Đi theo chỉ dẫn (Navigation).

Truy cập tính năng Tiết kiệm nhiên liệu trên Google Maps.

Tại phần Lựa chọn cho tuyến đường, người dùng có thể thấy tính năng trên đang được mặc định bật. Theo Google, khi bật tính năng này, Maps sẽ ưu tiên các tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu nếu thời gian đến gần như tương đương.

Tuy nhiên, Tom’s Guide cho rằng trong thực tế, thuật toán đôi khi có thể đưa ra lựa chọn khác với tuyến đường nhanh nhất, dù Google chưa công bố tiêu chí cụ thể để xác định. Trên Reddit, có người dùng phản ánh rằng sau khi tắt tùy chọn này, thời gian di chuyển giảm mạnh, có thể lên đến 40 phút.

Trong Google Maps Community, một số người dùng cũng than phiền Maps chọn tuyến dài hơn. Có thành viên cộng đồng giải thích rằng tính năng tiết kiệm nhiên liệu có thể là nguyên nhân, nhưng đây không phải phát biểu chính thức của Google.

Theo công ty, tính năng này được phát triển nhằm giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và khí thải carbon trong quá trình di chuyển. Hãng cho biết nếu tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu khiến thời gian đến chênh lệch đáng kể hoặc mức tiết kiệm không đáng kể, Maps vẫn sẽ hiển thị tuyến nhanh nhất để người dùng so sánh.

Ngay cả khi không muốn tắt hoàn toàn, người dùng vẫn nên dành vài giây xem các tuyến đường được ứng dụng đề xuất trước khi bắt đầu hành trình. Ở những chuyến đi ngắn, chênh lệch vài phút có thể không đáng kể và đổi lại giúp tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, với các chuyến đi đường dài hoặc cần đến đúng giờ, việc kiểm tra và chọn thủ công tuyến đường nhanh nhất có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.