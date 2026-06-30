Gần 400 website xem lậu World Cup 2026 bị đánh sập

Giới chức Mỹ vừa thu giữ gần 400 tên miền phát lậu các trận đấu World Cup 2026, đồng thời cảnh báo người xem có thể đối mặt nguy cơ mã độc và đánh cắp dữ liệu.

Giới chức Mỹ đã vô hiệu hóa gần 400 website phát lậu World Cup 2026 và thay thế bằng thông báo thu giữ tên miền. Ảnh: Reuters.

Bộ Tư pháp Mỹ vừa phối hợp với nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế triệt phá gần 400 tên miền được sử dụng để phát sóng trái phép các trận đấu thuộc World Cup 2026.

Theo thông báo từ Cục Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, các website này cung cấp luồng phát trực tiếp các trận đấu mà không được cấp phép, vi phạm luật bản quyền của Mỹ. Chiến dịch nằm trong khuôn khổ Operation Offsides, do Trung tâm điều phối quyền sở hữu trí tuệ quốc gia (National Intellectual Property Rights Coordination Center) chủ trì với sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế.

Ngoài Mỹ, lực lượng chức năng còn phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tại Peru, Bulgaria, Croatia, Romania, Ba Lan và Colombia để xác định máy chủ, thu giữ tên miền và vô hiệu hóa hoạt động của các website vi phạm.

Khi truy cập vào các tên miền đã bị thu giữ, người dùng hiện chỉ còn nhìn thấy thông báo cho biết website đã bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu nhằm bảo vệ người tiêu dùng và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu.

Theo giới chức Mỹ, việc xác định các website phát lậu được thực hiện với sự hỗ trợ của FIFA cùng nhiều tổ chức và doanh nghiệp sở hữu bản quyền nội dung.

Không chỉ vi phạm bản quyền, các website phát sóng lậu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng. Eric Weindorf, đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa (HSI) tại Washington, cho biết các nền tảng này có thể đưa người dùng đến những kết nối không an toàn hoặc phát tán mã độc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và dữ liệu tài chính.

Đây cũng là lý do giới chức Mỹ liên tục tăng cường các biện pháp xử lý trong mùa World Cup 2026, khi lượng người tìm kiếm các luồng phát trực tiếp miễn phí tăng mạnh.

Trước đó vào tháng 5, FBI từng phát đi cảnh báo về hàng loạt website giả mạo FIFA được lập ra để bán vé giả, gói dịch vụ hiếu khách không có thật hoặc đánh cắp thông tin thanh toán của người hâm mộ.

Chỉ một tuần trước chiến dịch mới nhất, ACE, UEFA, UC3 và cơ quan chức năng Mexico cũng phối hợp đóng cửa 44 tên miền thuộc mạng lưới phát sóng lậu PirloTV.

Theo ACE, hệ thống này thu hút hơn 950 triệu lượt truy cập mỗi năm, trong đó riêng Mexico chiếm khoảng 230 triệu lượt. PirloTV chủ yếu tổng hợp liên kết tới các luồng phát trực tiếp trái phép các giải thể thao, đặc biệt là bóng đá, đồng thời liên tục chuyển sang các tên miền mới sau mỗi đợt truy quét.