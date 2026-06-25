Cái giá phải trả để xem World Cup

World Cup 2026 đang trở thành kỳ đại hội đắt đỏ nhất lịch sử, khiến cơ hội trực tiếp đến sân cổ vũ của người hâm mộ bình dân ngày càng xa vời.

World Cup 2026 đang dần trở thành đặc quyền của giới thượng lưu. Ảnh: Reuters.

Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026 đang chứng kiến mức chi phí tăng vọt kỷ lục. Sự kết hợp giữa hạ tầng đắt đỏ tại Bắc Mỹ và các mô hình kinh doanh tối đa hóa lợi nhuận của FIFA khiến người hâm mộ toàn cầu gặp áp lực tài chính đè nặng.

Nhiều cổ động viên từ các quốc gia đang phát triển phải đánh đổi cả gia tài để theo chân đội tuyển. Từ giá vé biến động đến chi phí di chuyển, World Cup đang dần chuyển mình từ ngày hội thể thao đại chúng thành đặc quyền của giới thượng lưu.

World Cup 2026 đắt vô tiền khoáng hậu

Kỳ World Cup diễn ra tại ba quốc gia Bắc Mỹ đang thiết lập những cột mốc tài chính chưa từng có. Theo dữ liệu từ Business Insider, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dự kiến đạt tổng doanh thu kỷ lục lên đến 13 tỷ USD từ giải đấu này.

Nguyên nhân cốt lõi là việc áp dụng cơ chế định giá động (Dynamic Pricing) của thị trường Bắc Mỹ. Giá vé không cố định mà tự động tăng cao theo mức độ nhu cầu. Ví dụ, vé Hạng 1 cho trận chung kết ban đầu mở bán với giá khoảng 6.400 USD nhưng hệ thống tự động đẩy lên mức 11.000 USD ở giai đoạn cuối.

Thị trường bán lại vé cũng bị kiểm soát để tối ưu lợi nhuận. FIFA tự vận hành hệ thống giao dịch và thu phí dịch vụ lên tới 15% từ cả người mua lẫn người bán cho mỗi giao dịch thành công. Đến tháng 4, giá vé bán lại trung bình đạt mức 1.600 USD .

Một người hâm mộ sẽ phải bỏ ra hơn 30.000 USD nếu muốn theo chân đội tuyển yêu thích đến trận chung kết World Cup. Ảnh: Reuters.

Chi phí du lịch và lưu trú tại các thành phố đăng cai cũng là gánh nặng lớn. Các chuyên gia tính toán một cổ động viên Argentina bay từ Buenos Aires đến Dallas chỉ để xem một trận vòng bảng sẽ phải chi tối thiểu 3.361 USD . Khoản tiền này gồm vé máy bay khứ hồi, vé trận đấu giá gốc và hai đêm nghỉ tại khách sạn 3 sao.

Ước tính, một cổ động viên phải bỏ ra hơn 10.000 USD chỉ để xem hết vòng bảng. Nếu quyết tâm theo đội tuyển đến trận chung kết, tổng chi phí sẽ bị đẩy lên tới hơn 30.000 USD .

Hệ thống giao thông công cộng tại các địa phương cũng tham gia vào làn sóng tăng giá. Tại Boston, vé tàu khứ hồi đến sân vận động Gillette tăng mạnh từ 20 lên 80 USD vào ngày trận đấu diễn ra. Tương tự tại New Jersey, chặng tàu khứ hồi đến sân vận động MetLife cũng bị đẩy từ mức 13 lên 98 USD . Đây là minh chứng rõ nét cho việc tận thu từ du khách.

Bỏ gấp đôi lương một năm đi xem World Cup

Sự phân hóa giàu nghèo và rào cản tài chính hiện rõ qua nghiên cứu của The Guardian tại sân vận động New York New Jersey. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm của Morocco ở mức dưới 7.400 USD .

Thế nhưng, để sang Mỹ cổ vũ đội nhà, nhiều cổ động viên phải chi số tiền tương đương từ một đến hai năm thu nhập bình quân của quốc gia này. Điều này tạo nên một nghịch lý lớn giữa đam mê thể thao và thực tế kinh tế đời sống.

Khảo sát thực tế cho thấy khán đài giải đấu năm nay chủ yếu được lấp đầy bởi giới thượng lưu. Chỉ những người sở hữu tài sản lớn hoặc có công việc kinh doanh rất thuận lợi tại Maroc mới đủ khả năng chi trả cho chuyến đi.

Người hâm mộ Morocco phải bỏ gấp đôi lương trung bình một năm để đi cổ vũ đội tuyển. Ảnh: Reuters.

Kamal Ait El Hadj, một nhà thầu xây dựng biệt thự 47 tuổi, đã chi tới 5.000 USD cho chuyến đi xem trận mở màn. Đáng chú ý, đây mới chỉ là chi phí di chuyển và sinh hoạt vì tấm vé của ông được tặng miễn phí. Ông dự kiến chi thêm ít nhất 5.000 USD nữa nếu quay lại nước Mỹ xem vòng sau.

“Chi phí thực sự là một thử thách rất lớn, nhưng tình yêu bóng đá đã thôi thúc chúng tôi vượt qua rào cản này”, Kamal Ait El Hadj chia sẻ với The Guardian.

Một trường hợp khác là Houssam Jeboni, 33 tuổi, một đại lý bán buôn cá. Người này tiêu khoảng 6.000 USD để đi theo đội tuyển xuyên suốt ba trận vòng bảng tại các thành phố khác nhau.

Đối với một gia đình chủ trạm xăng lớn, họ phải bỏ ra ít nhất 15.000 USD cho 3 thành viên xem trọn vòng bảng. Thực tế này phản ánh việc theo chân đội tuyển tại World Cup đã biến thành một thứ xa xỉ phẩm chỉ dành riêng cho người giàu.

Những người hâm mộ thuộc tầng lớp lao động bình thường hoàn toàn bị gạt ra khỏi khán đài bởi rào cản tài chính quá lớn. Điều này khiến Bóng đá đang dần mất đi bản sắc của một môn thể thao dành cho đại chúng.