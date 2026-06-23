Messi xác lập 4 kỷ lục Guinness chỉ trong một ngày

2 bàn thắng vào lưới tuyển Áo (lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026) rạng sáng 23/6 chính thức giúp Lionel Messi lập kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại World Cup. Ảnh: Bleacher Report.

Sau khi trận đấu kết thúc, trên X, tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận huyền thoại người Argentina đã phá đến 4 kỷ lục trong lịch sử FIFA World Cup, bao gồm cầu thủ bóng đá ghi nhiều bàn thắng nhất tại các vòng chung kết - 18 bàn, Người ra sân nhiều trận nhất - 28 lần, Cầu thủ giành được nhiều trận thắng nhất - 18 trận và cuối cùng là Cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất với 2.489 phút. Ảnh: NationFM.

Ngoài những kỷ lục đó, theo thống kê từ SofaScore, Lionel Messi cũng trở thành cầu thủ có số lần rê bóng thành công nhiều nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup với tổng cộng 118 lần, đạt hiệu suất 5,6 pha rê bóng thành công/trận. Ảnh: AvisualGame.

Theo Opta, Lionel Messi là cầu thủ thứ hai ghi được hơn 4 bàn thắng trong 3 kỳ World Cup khác nhau là 2014, 2022 và 2026. Trước đó, người độc chiếm thành tích này là Miroslav Klose với 3 kỳ World Cup 2002, 2006 và 2010. Ảnh: Opta.

Một kỷ lục khác cũng được Messi nắm giữ là số trận liên tiếp ghi bàn tại World Cup. Cụ thể, số 10 của tuyển Argentina đã ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp, với tổng cộng 10 bàn thắng. Ảnh: LiveScore.

Trong khi đó, một kỷ lục khác về thống kê cũng được Messi xác lập là số cơ hội tạo ra. Tính từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập từ năm 1966, El Pulga đã có 74 lần tạo cơ hội trong 26 trận đấu, vượt qua kỷ lục do Maradona nắm giữ với 71 lần tạo cơ hội cho đồng đội qua 21 trận đấu. Ảnh: Opta.

Một thống kê thú vị khác là 24% tổng số bàn thắng từng được ghi bởi các cầu thủ từ 35 tuổi trở lên tại FIFA World Cup đều thuộc về Messi. Tổng cộng, 18 bàn thắng của huyền thoại Argentina được trải dài qua 5 kỳ World Cup. Năm 2010 là lần duy nhất mà Messi thất bại trong việc ghi bàn. Ảnh: The Athletic.

Khơi niềm đam mê bóng đá cho trẻ trước thềm World Cup 2026

Trong không khí World Cup 2026 đang tới gần, những cuốn sách trực quan về bóng đá sẽ giúp trẻ hào hứng khám phá môn thể thao vua.

World Cup 2026 đang đến gần, sự quan tâm của trẻ nhỏ với bóng đá cũng trở nên rõ nét hơn. Với nhiều em, tình yêu bóng đá bắt đầu từ một cầu thủ thần tượng, một chiếc áo đấu hay những đêm thức cùng gia đình xem World Cup.