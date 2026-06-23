Messi đã 'bẻ cong' quả bóng hoàn hảo đến mức nào?

Không phải phép màu nào, Lionel Messi là người giỏi nhất hành tinh trong việc đẩy những định luật về độ cong khi cứa lòng đến ranh giới tột cùng.

Với pha lập công vào lưới Áo khuya 22/6, Lionel Messi chính thức vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup.

Đáng chú ý là cách siêu sao Argentina lập kỷ lục cũng rất đặc trưng, với pha đặt lòng một chạm trứ danh, đánh bại thủ môn Schlager.

Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của Messi tại World Cup 2026 được ghi theo cách này. Ở cuộc chạm trán Algeria tại bảng J, "El Pulga" cũng có hai lần khiến thủ thành Luca Zidane chỉ có thể chạm tay vào bóng trước khi nhìn lưới rung lên.

Kiểm soát trái bóng hoàn hảo

Dù người hâm mộ có ca tụng đến đâu hay tài năng của Messi có ảo diệu thế nào, anh cũng không thể phá vỡ các định luật vật lý. Với trái bóng trong chân, Messi vẫn phải tuân theo những định luật tự nhiên giống như bất kỳ ai khác trên thế giới.

Messi thực hiện cú dứt điểm bằng pha đặt lòng chìm hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào lưới tuyển Áo. Ảnh: Alamy.

Tuy nhiên, siêu sao Argentina chính là người giỏi nhất hành tinh trong việc đẩy những định luật đó đến ranh giới tột cùng, như những gì mà trái bóng World Cup tiết lộ trong trận mở màn.

Theo dữ liệu từ công nghệ Connected Ball được tích hợp vào Adidas Trionda, quả bóng chính thức của World Cup 2026, trước Algeria, đội trưởng Argentina ghi bàn thắng đầu tiên từ khoảng cách 21 m, với độ cong 0,8 m, đạt tốc độ tối đa 109,4 km/h và độ xoáy tối đa 16,8 vòng/giây.

Anh hoàn thành cú hat-trick lịch sử của mình với một cú sút chính xác đạt tốc độ 106,9 km/h từ khoảng cách 17,5 m và độ xoáy tối đa 6,6 vòng/giây.

Nói một cách đơn giản, Messi có thể đặt quả bóng vào bất cứ đâu anh muốn, làm cho nó uốn cong theo bất kỳ quỹ đạo nào.

Câu trả lời thực ra rất đơn giản là khả năng tạo độ xoáy cho quả bóng. Messi có thể kiểm soát quả bóng hoàn hảo ngay cả khi nó đã rời chân chính là nhờ độ xoáy mà anh tạo ra từ khi ra quyết định sút.

Để một vật thể di chuyển hay đổi hướng, nó phải bị đẩy hoặc kéo, tức là phải chịu tác động của một lực. Câu trả lời nằm ở cách Messi đã tác động đến không khí để đẩy và kéo quả bóng.

Cụ thể hơn, độ xoáy của quả bóng khiến luồng không khí tương tác và tác dụng lực lên nó, từ đó ép quả bóng phải uốn cong quỹ đạo.

Mọi thứ bắt đầu với lực cản – nói một cách đơn giản là sự ma sát với không khí. Lực cản chống lại chuyển động của vật thể bay trong không khí giống hệt như cách ma sát chống lại chuyển động trượt trên mặt đất.

Minh họa cách lực tác động lên quỹ đạo của quả bóng. Ảnh: Department of Physics HKU.

Điểm khác biệt quan trọng là vật thể bay càng nhanh, lực cản của không khí tác dụng lên nó càng mạnh. Khi quả bóng bay đi, nó liên tục phải rẽ không khí để tiến lên.

Có một loại lực cản đặc biệt gọi là ma sát bề mặt đóng vai trò then chốt. Đây là lực cản ma sát trượt dọc theo hai bên sườn của vật thể. Nhờ đó, quả bóng cong sang trái, sang phải, cắm xuống hay bốc lên cao hoàn toàn phụ thuộc vào góc vung chân và độ xoáy mà cầu thủ truyền vào nó.

Tốc độ vung chân kinh hoàng, kết hợp cùng điểm chạm tinh tế của Messi đã tạo ra một độ xoáy khủng khiếp, làm biến đổi áp suất không khí hai bên quả bóng, từ đó sinh ra lực đẩy tàn nhẫn bẻ cong quỹ đạo bay vượt ngoài tầm với của mọi thủ môn.

Bí quyết từ Maradona

Trong cuốn tự truyện của mình, Fernando Signorini - HLV thể lực của tuyển Argentina tại World Cup 2010 - tiết lộ sự dìu dắt của Diego Maradona là một phần giúp Messi tiến bộ trong khả năng sút phạt và cứa lòng hiểm hóc.

"Javier Mascherano, Carlos Tevez và Messi khi đó là những người được giao nhiệm vụ đá phạt và họ phải tập luyện. Messi đá vọt xà một quả nên cảm thấy xấu hổ. Anh ấy định đi nhanh vào phòng thay đồ để né tránh".

Signorini sau đó kể lại với Maradona và "Cậu bé vàng" của bóng đá Argentina ngay lập tức thị phạm cho học trò.

"'Đừng quá nôn nóng khi sút. Vung chân chậm thôi bởi trái bóng sẽ không nghe lời nếu cậu vội vàng đâu', Maradona nói. 'Hãy tính toán mọi thứ như cự ly, sức gió, khoảng cách với hàng rào, khoảng cách đến mục tiêu rồi đưa ra lực sút hợp lý'".

Maradona sau đó làm mẫu, thực hiện một quả đá phạt đưa bóng bay thẳng vào góc chữ A khung thành. Kể từ đấy, Messi ngày nào cũng tập luyện đá phạt cho dù thi đấu ở tuyển Argentina hay Barca.

Khi sút phạt, chân Messi luôn tạo thành góc 50 độ. Cầu thủ của Barca đặt gần như toàn bộ phần bàn chân của mình trên mặt đất trong thời gian thực hiện cú sút. Anh không nhón gót hay tập trung vào phần mũi chân như phong cách của Cristiano Ronaldo và nhiều cầu thủ khác. Điều này giúp Messi có sự ổn định, cân bằng và kiểm soát lực sút tốt nhất.

Để cải thiện độ chính xác, ngôn ngữ cơ thể của Messi cũng phải điều chỉnh theo như vai và ngực đều cong khi thực hiện cú sút xoáy dựa phần lớn vào phần lòng trong chân trái.

Tuy nhiên, việc luyện tập không phải là bí quyết duy nhất cho đường cong hoàn mỹ của số 10. Trong bài phân tích trên Sports, các nhà nghiên cứu từ Đại học Barcelona nhận định Messi đã sử dụng Hiệu ứng Magnus (Magnus Effect) để tạo ra những cú sút phạt với độ cong hoàn hảo trong bóng đá.

Hiệu ứng Magnus có tác động rất lớn đến độ xoáy của bóng khi rời chân cầu thủ. Ảnh: Physics4Engineering.

Hiệu ứng Magnus sẽ tác động tới vật thể quay đang di chuyển trong không khí. Nó có liên hệ trực tiếp với nguyên lý Bernoulli: khi vận tốc của dòng không khí tăng lên, áp suất dòng không khí giảm xuống.

Như vậy, khi Messi thực hiện cú sút, có hai dòng không khí tác động đến quả bóng. Phần khí chuyển động thuận theo quả bóng sẽ tăng vận tốc và cuốn quả bóng theo. Phần không khí chuyển động ngược hướng quay sẽ tác động một lực đẩy lên quả bóng, khiến nó bay xa ra.

Tất nhiên lý thuyết chỉ là lý thuyết, và để thực hiện thành công thường xuyên các quả phạt đưa bóng đi xoáy với độ cong hoàn hảo, cầu thủ phải có đôi chân thiên tài cùng sự tập luyện chăm chỉ.

Rất nhiều người chơi bóng đá nghiệp dư có thể thực hiện một cú sút phạt xoáy theo Hiệu ứng Magnus. Tuy nhiên, để có thể thành bàn theo một tần suất nhiều như Messi là không tưởng.