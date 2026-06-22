Điều còn thiếu để ngành phát triển game Việt Nam bứt phá

Sở hữu nhiều con số đáng nể, nhưng ngành game Việt Nam vẫn cần một sự bứt phá để thế giới nhớ tới tên mình.

Đại diện Unity cho rằng AI là cơ hội để các nhà phát triển nhỏ thu hẹp khoảng cách. Ảnh: Thiện Mỹ.

Ngành game Việt Nam hiện có doanh thu khoảng 650 triệu USD , theo số liệu được Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công bố trước thềm sự kiện GameVerse vào tháng 1. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng PTTH&TTĐT nhận định con số này hoàn toàn có thể chạm mốc 1 tỷ USD vào năm 2030.

Tại sự kiện U/Day Hanoi 2026, Unity cũng dẫn báo cáo cho biết các studio trong nước đã phát hành hơn 27.000 tựa game mới và đạt tổng cộng 4,9 tỷ lượt tải, đưa Việt Nam lên vị trí thứ hai thế giới về lượt tải game di động.

Những sự kiện lớn về game như GameVerse thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Ngoài câu chuyện những con số ấn tượng, bước đột phá tiếp theo của ngành game cũng là chủ đề đại diện Unity chia sẻ và đặt nhiều tâm huyết. Ông Minseok Song, Giám đốc bộ phận Giải trí khu vực Hàn Quốc và Đông Nam Á tại Unity, nhận xét: "Người chơi yêu thích các tựa game này nhưng thường không biết rằng đó là sản phẩm của Việt Nam".

Theo ông Song, khoảng cách lớn nhất hiện nay không nằm ở năng lực sản xuất mà ở nhận diện thương hiệu. Khoảng 95% lượt tải của các studio Việt đến từ thị trường quốc tế, con số cho thấy khả năng tiếp cận toàn cầu đã có, nhưng dấu ấn thương hiệu vẫn còn mờ nhạt.

Tích lũy kinh nghiệm để tạo đột phá

Trong buổi phỏng vấn với báo chí, ông Song chia sẻ kỳ vọng các studio phát triển game Việt Nam sẽ đi theo hành trình tương tự Hàn Quốc hay Phần Lan.

"Mọi thứ thường bắt đầu từ một vài câu chuyện thành công, sau đó danh tiếng của cả ngành sẽ được nâng lên cùng", ông Minseok Song nhận định.

Để ngành game Việt Nam có được sự nhận diện, ông Song cho rằng cần một sự đột phá. Từ quan sát của mình, đại diện Unity cho rằng việc các studio làm việc với đối tác quốc tế, tích lũy kinh nghiệm giá trị sẽ dẫn đến giai đoạn những kiến thức đó tạo nên ý tưởng đủ sức bứt phá trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, đại diện Unity cũng nhấn mạnh một nền tảng không thể thiếu: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh cuộc chiến chống vi phạm bản quyền trên nhiều lĩnh vực, từ phim ảnh, âm nhạc đến game lậu, ông Song đánh giá đây là bước đi đúng hướng và cam kết đồng hành.

"Khi ngành công nghiệp phát triển, giá trị của tài sản trí tuệ cũng sẽ ngày càng gia tăng, và bảo vệ nội dung cũng chính là bảo vệ đổi mới sáng tạo", ông Song nhận định.

Ông Minseok Song, Giám đốc Bộ phân Giải trí khu vực Hàn Quốc, Đông Nam Á của Unity. Ảnh: Mai Minh.

Ngành game Việt Nam đang tự điều chỉnh theo hướng ưu tiên những giá trị dài lâu thay vì chỉ tìm kiếm người chơi mới. Doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng tăng 83% trong năm 2025, và 73% studio đã chuyển sang mô hình kết hợp giữa quảng cáo và IAP thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo như trước. Nhưng chuyển dịch về số liệu cần đi kèm chuyển dịch về tư duy.

Bà Ashley Navon, Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ Đối tác Toàn cầu tại Unity, cho rằng các studio cần thay đổi câu hỏi đặt ra. Thay vì nghĩ về số lượng người chơi, các studio cần đặt vấn đề giữ chân, tương tác và phát triển cùng nhóm người dùng nào.

Tăng trưởng bền vững, theo bà Navon, không nằm ở việc thu hút số lượng người chơi lớn nhất, mà ở việc tìm đúng người chơi và tạo ra trải nghiệm khiến họ muốn quay lại.

Bà Navon cũng lưu ý thêm một nguyên tắc quan trọng trong thiết kế kiếm tiền: "Người dùng không phản đối quảng cáo; điều họ phản đối là những hình thức kiếm tiền tạo cảm giác không liên quan hoặc không phù hợp với trải nghiệm trò chơi".

AI trở thành lợi thế bình đẳng hóa cho studio nhỏ

Nếu tư duy là điều kiện cần, thì công nghệ, đặc biệt là AI, đang trở thành điều kiện đủ để các studio quy mô nhỏ cạnh tranh sòng phẳng hơn trên thị trường quốc tế.

"Những đội ngũ chỉ 5 người hiện nay có thể làm việc với năng suất tương đương gấp 3 lần, tức là 5 người bây giờ có thể tạo ra khối lượng công việc tương đương với 15 người trước đây", ông Minseok Song nhấn mạnh tác động cụ thể.

Công cụ Unity AI, được tích hợp trực tiếp vào Unity Editor và hoạt động dựa trên bối cảnh thực tế của từng dự án, giúp các studio tạo mẫu nhanh hơn, thử nghiệm nhiều ý tưởng hơn và phát hiện vấn đề sớm hơn mà không đòi hỏi đường cong học tập dốc.

Bà Ashley Navon, Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ Đối tác Toàn cầu tại Unity. Ảnh: Thiện Mỹ.

Bà Navon cũng nhìn nhận AI và dữ liệu đang thay đổi căn bản cách các studio tìm kiếm và giữ chân người chơi. Theo bà, những studio biết kết hợp tư duy sáng tạo với phân tích được hỗ trợ bởi AI sẽ có lợi thế lớn nhất trong giai đoạn tới. Đây cũng là lý do bà Navon xem AI như cơ hội đặc biệt dành cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nơi công nghệ có thể giúp rút ngắn khoảng cách với các đội ngũ lớn hơn, ngân sách dày hơn ở các thị trường truyền thống.

Khi có những studio trong nước đủ năng lực tạo ra các tựa game thành công trên thị trường quốc tế, đồng thời được hỗ trợ bởi các công cụ và hạ tầng phù hợp, toàn bộ hệ sinh thái sẽ ngày càng trưởng thành và phát triển.

“Theo tôi, đó chính là cách để ngành game thực sự bứt phá và trở thành một trụ cột quan trọng của nền kinh tế sáng tạo trong tương lai”, bà Ashley Navon kết luận.