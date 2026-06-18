Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Bước phát triển tiếp theo của ngành game Việt Nam

  • Thứ năm, 18/6/2026 21:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngành game Việt Nam đang ghi nhận những kết quả tích cực trên thị trường toàn cầu, nhưng vẫn chưa nhiều câu chuyện studio Việt Nam được biết đến.

Ông Minseok Song, Giám đốc Bộ phân Giải trí khu vực Hàn Quốc, Đông Nam Á của Unity. Ảnh: Mai Minh.

Trong năm 2025, các studio trong nước đã phát hành hơn 27.000 tựa game mới và đạt tổng cộng 4,9 tỷ lượt tải, đưa Việt Nam lên vị trí thứ hai thế giới về lượt tải game di động. Đây là số liệu được Unity tổng hợp và công bố tại sự kiện U/Day Hanoi 2026. Đây cũng là lần đầu công ty nền tảng phát triển game này tổ chức một sự kiện cho cộng đồng tại Việt Nam.

Trong phần chia sẻ của mình, đại diện Unity cho rằng ngành game tại Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn chuyển dịch chiến lược. Thay vì chỉ tập trung vào quy mô và số lượng người dùng, nhiều studio bắt đầu chú trọng hơn tới chất lượng sản phẩm, trải nghiệm người chơi và tăng trưởng bền vững.

Theo báo cáo Vietnam Mobile Gaming Year-in-Review 2025 của Gamota, doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng (IAP) đã tăng khoảng 83% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời 73% studio Việt Nam đã chuyển sang mô hình IAP hoặc kết hợp giữa IAP và quảng cáo.

Trong sự kiện, 2 đơn vị phát triển tại Việt Nam là Lihuhu Games và Falcon Game Studio cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại sự kiện. Trong đó, đại diện Lihuhu Games cho biết doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 100 tựa game phát hành toàn cầu, đạt 3 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và 240 triệu lượt tải.

unity uday anh 1

Những công cụ AI hiện tại cũng được tích hợp vào phần mềm phát triển game. Ảnh: Thiện Mỹ.

Trong phần chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện, ông Minseok Song, Giám đốc Bộ phân Giải trí khu vực Hàn Quốc, Đông Nam Á của Unity cho rằng những studio Việt Nam đã thực sự "vươn tầm quốc tế", khi 95% lượng tải game đến từ quốc tế. Tuy nhiên, độ nhận diện của các studio vẫn chưa cao, khi người chơi chưa biết các studio phát triển đến từ Việt Nam.

"Tôi hi vọng trong thời gian tới, một số studio tài năng sẽ có bước đột phá để nhận được sự ghi nhận toàn cầu", ông Minseok Song chia sẻ.

Về công nghệ, AI là chủ đề trọng tâm xuyên suốt sự kiện. Công cụ Unity AI, hiện ở giai đoạn beta và được tích hợp trực tiếp vào Unity Editor, giúp giảm bớt các tác vụ lặp lại, cho phép nhà phát triển tập trung nhiều hơn vào nâng cao chất lượng trải nghiệm người chơi. Theo báo cáo Unity Game Development Report 2026, 73% studio cho biết AI giúp cải thiện hiệu suất làm việc, trong khi 62% nhận định AI hỗ trợ nâng cao chất lượng ra quyết định.

Game thủ Việt Nam phải làm ngay việc này trước 1/7

Từ 1/7, game thủ tại Việt Nam sẽ phải xác thực tài khoản bằng số điện thoại theo Nghị định 174/2026. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tới 60 triệu đồng.

08:51 26/5/2026

Mai Minh

unity uday Thế giới Di động game phát triển game unity unity ai

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

Đọc tiếp

Ai se mua man hinh 6K, gia 70 trieu dong? hinh anh

Ai sẽ mua màn hình 6K, giá 70 triệu đồng?

3 giờ trước 18:45 18/6/2026

0

Mẫu LG Ultrafine 6K nhắm vào tập người dùng MacOS, vốn cần độ phân giải cao để tối ưu hiển thị giao diện. Đây là một trong những màn hình giá cao nhất đang bán tại Việt Nam.

Mang xa hoi VN-Zoom dong cua hinh anh

Mạng xã hội VN-Zoom đóng cửa

5 giờ trước 17:23 18/6/2026

0

Sau hơn hai thập kỷ tồn tại dưới nhiều hình thức, VN-Zoom vừa thông báo ngừng hoạt động mạng xã hội trong bối cảnh các quy định về bản quyền số đang được siết chặt hơn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý