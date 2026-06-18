Bước phát triển tiếp theo của ngành game Việt Nam

Ngành game Việt Nam đang ghi nhận những kết quả tích cực trên thị trường toàn cầu, nhưng vẫn chưa nhiều câu chuyện studio Việt Nam được biết đến.

Ông Minseok Song, Giám đốc Bộ phân Giải trí khu vực Hàn Quốc, Đông Nam Á của Unity. Ảnh: Mai Minh.

Trong năm 2025, các studio trong nước đã phát hành hơn 27.000 tựa game mới và đạt tổng cộng 4,9 tỷ lượt tải, đưa Việt Nam lên vị trí thứ hai thế giới về lượt tải game di động. Đây là số liệu được Unity tổng hợp và công bố tại sự kiện U/Day Hanoi 2026. Đây cũng là lần đầu công ty nền tảng phát triển game này tổ chức một sự kiện cho cộng đồng tại Việt Nam.

Trong phần chia sẻ của mình, đại diện Unity cho rằng ngành game tại Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn chuyển dịch chiến lược. Thay vì chỉ tập trung vào quy mô và số lượng người dùng, nhiều studio bắt đầu chú trọng hơn tới chất lượng sản phẩm, trải nghiệm người chơi và tăng trưởng bền vững.

Theo báo cáo Vietnam Mobile Gaming Year-in-Review 2025 của Gamota, doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng (IAP) đã tăng khoảng 83% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời 73% studio Việt Nam đã chuyển sang mô hình IAP hoặc kết hợp giữa IAP và quảng cáo.

Trong sự kiện, 2 đơn vị phát triển tại Việt Nam là Lihuhu Games và Falcon Game Studio cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại sự kiện. Trong đó, đại diện Lihuhu Games cho biết doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 100 tựa game phát hành toàn cầu, đạt 3 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và 240 triệu lượt tải.

Những công cụ AI hiện tại cũng được tích hợp vào phần mềm phát triển game. Ảnh: Thiện Mỹ.

Trong phần chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện, ông Minseok Song, Giám đốc Bộ phân Giải trí khu vực Hàn Quốc, Đông Nam Á của Unity cho rằng những studio Việt Nam đã thực sự "vươn tầm quốc tế", khi 95% lượng tải game đến từ quốc tế. Tuy nhiên, độ nhận diện của các studio vẫn chưa cao, khi người chơi chưa biết các studio phát triển đến từ Việt Nam.

"Tôi hi vọng trong thời gian tới, một số studio tài năng sẽ có bước đột phá để nhận được sự ghi nhận toàn cầu", ông Minseok Song chia sẻ.

Về công nghệ, AI là chủ đề trọng tâm xuyên suốt sự kiện. Công cụ Unity AI, hiện ở giai đoạn beta và được tích hợp trực tiếp vào Unity Editor, giúp giảm bớt các tác vụ lặp lại, cho phép nhà phát triển tập trung nhiều hơn vào nâng cao chất lượng trải nghiệm người chơi. Theo báo cáo Unity Game Development Report 2026, 73% studio cho biết AI giúp cải thiện hiệu suất làm việc, trong khi 62% nhận định AI hỗ trợ nâng cao chất lượng ra quyết định.