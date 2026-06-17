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Công nghệ

Messi xô đổ hàng loạt kỷ lục World Cup

  • Thứ tư, 17/6/2026 14:16 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Sáng 17/6, Lionel Messi thiết lập một loạt kỷ lục, bao gồm cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử ghi bàn cho Argentina và san bằng thành tích ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup.

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Sáng 17/6, Lionel Messi tiếp tục viết nên những trang sử mới với cú hat-trick giúp Argentina thắng Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026. Ở tuổi 38, Messi thêm một lần chứng minh đẳng cấp phi thường của mình. Anh không chỉ giúp Argentina khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ chức vô địch mà còn tiến thêm một bước dài trong cuộc đua trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.
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Với 3 bàn thắng, Messi san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup mà huyền thoại người Đức Miroslav Klose nắm giữ. Trong bối cảnh Argentina còn cả chặng đường dài phía trước, cơ hội để chủ nhân 8 Quả bóng vàng độc chiếm ngôi vị số một lịch sử chỉ còn là vấn đề thời gian.
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Đáng chú ý, có đến hai bàn thắng của siêu sao sinh năm 1987 được thực hiện ở ngoài vòng cấm. Theo thống kê của hãng Opta, Messi đã ghi 6 bàn thắng từ ngoài vòng cấm tại đấu trường World Cup, chính thức xô đổ kỷ lục kể từ năm 1966 mà Roberto Rivelino (Brazil) lập nên.

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Ở 38 tuổi và 357 ngày, Messi cũng tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Argentina tại một vòng chung kết World Cup. Thêm vào đó, số 10 cũng chính thức xô đổ kỷ lục cầu thủ già nhất từng lập hat-trick ở World Cup do Cristiano Ronaldo nắm giữ với 33 tuổi và 100 ngày.
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Về mặt thống kê, đây là trận đấu thứ 200 của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Sau hai thập kỷ cống hiến, anh hiện bỏ túi thông số kỷ lục với 120 bàn thắng và 61 đường kiến tạo. Đến thời điểm hiện tại, Messi là cầu thủ đầu tiên góp mặt tại 6 kỳ World Cup trong bối cảnh Ronaldo vẫn chưa ra sân.

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Cách đây 20 năm, tại World Cup 2006 trên đất Đức, Messi ghi bàn vào lưới Serbia & Montenegro khi mới 18 tuổi và 358 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng lập công cho Argentina tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Điều đó đồng nghĩa anh đang giữ cả 2 cột mốc tưởng chừng không thể song hành. Đó là cầu thủ trẻ nhất và cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho "Albiceleste" ở sân chơi danh giá nhất thế giới.
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Một kỷ lục thú vị khác cũng được Messi là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất ở World Cup kể từ khi bước sang tuổi 35, với tổng cộng 10 bàn thắng. Để so sánh, trong tất cả lần tham dự World Cup, Cristiano Ronaldo, Rivaldo, Harry Kane và Diego Maradona đều chỉ 8 bàn thắng.

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Anh Tuấn

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