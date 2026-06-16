Vì sao một trận đấu ở World Cup 2026 kéo dài 5 tiếng?

Giao thức an toàn bão của Mỹ bắt buộc phải có ít nhất 30 phút trôi qua mà không xuất hiện thêm bất kỳ tia sét nào thì trận đấu mới có thể được tiếp tục.

Các trận đấu tại World Cup 2026 mùa hè này có thể sẽ phải đối mặt với những đợt hoãn thi đấu kéo dài không tưởng do thời tiết.

Điều này từng xảy ra ở FIFA Club World Cup 2025 khi Chelsea hạ Benfica 4-1 ở trận đấu có tổng thời gian gần 5 tiếng.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là FIFA dường như chưa có động thái nào rút kinh nghiệm, khi chưa ban hành bất kỳ thông báo chính thức nào về thời gian tối đa của một trận đấu.

Quy tắc đặc biệt ở thể thao nước Mỹ

Theo các quy chuẩn an toàn về giông bão thông thường tại Mỹ, bất kỳ sự kiện thể thao nào diễn ra trong bán kính khoảng 13 km từ vị trí có sét đánh đều phải được tạm dừng ngay lập tức.

Năm 2025, khi màn so tài giữa Chelsea và Benfica chỉ còn khoảng 4 phút, trọng tài bất ngờ dừng trận đấu khi bầu trời tại Charlotte đột nhiên tối sầm, mây đen ùn ùn kéo về.

Dàn sao Chelsea và Benfica buộc phải rời sân dù chỉ còn khoảng 4 phút sau khi xuất hiện sấm sét gần nơi thi đấu. Ảnh: FIFA.

Bảng điện tử tại sân vận động Bank of America thông báo người hâm mộ nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, tìm nơi trú ẩn.

Theo thông báo ban đầu, trận đấu sẽ bắt đầu trở lại vào lúc 5h35 phút (giờ Hà Nội). Tuy nhiên phải đến 6h50, tức sau gần 2 tiếng bị trì hoãn, trận đấu mới được bắt đầu trở lại từ phút 86.

Trước khi trận đấu bị hoãn, Chelsea đã tiến rất gần tấm vé tứ kết FIFA Club World Cup. Đại diện nước Anh dẫn trước Benfica 1-0 nhờ cú đá phạt tinh quái của Reece James ở phút 64. Tuy nhiên, quãng nghỉ quá lâu khiến Chelsea chùng xuống, tạo điều kiện cho đại diện Bồ Đào Nha gỡ hòa ở phút 90+4.

Điều này khiến cả hai đội phải thi đấu thêm ít nhất 30 phút hiệp phụ. Đây chắc chắn cũng là kịch bản tệ nhất cho một trận đấu tại World Cup sắp tới.

Tuy nhiên, FIFA còn khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn. Theo tờ The Athletic, cơ quan quản lý bóng đá thế giới hiện không có một mốc thời gian giới hạn cụ thể để chính thức hủy bỏ hoàn toàn một trận đấu.

Giao thức an toàn bão của Mỹ bắt buộc phải có ít nhất 30 phút trôi qua mà không xuất hiện thêm bất kỳ tia sét nào thì trận đấu mới có thể được tiếp tục.

Nhưng rắc rối nằm ở chỗ, đồng hồ đếm ngược này sẽ bị khởi động lại từ đầu nếu có bất kỳ tia sét nào xẹt qua trong khoảng thời gian chờ đó.

Quy định khắt khe này, kết hợp với cách tiếp cận có phần thụ động của FIFA có thể dẫn đến những đợt hoãn thi đấu nan giải trong mùa hè tới.

Lo ngại cho trận chung kết

Nước Mỹ sẽ đăng cai 78/104 trận đấu của World Cup tại 11 thành phố, với giải đấu kéo dài từ ngày 11-19/7. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân vận động MetLife, một trong nhiều địa điểm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các cơn bão mùa hè.

Thời điểm diễn ra giải đấu đã làm dấy lên những câu hỏi lớn về tác động tiềm tàng của các sự cố gián đoạn do thời tiết, bởi tháng 6 và tháng 7 nằm trong số những tháng có hoạt động giông bão mạnh nhất trên phần lớn lãnh thổ nước Mỹ, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam và Bờ biển Vịnh.

Tháng 6 và tháng 7 nằm trong số những tháng có hoạt động giông bão mạnh nhất trên phần lớn lãnh thổ nước Mỹ. Ảnh: Fox.

Các thành phố chủ nhà như Miami, Atlanta, Houston và Kansas City thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão kèm sấm sét trong những tháng hè.

Mặc dù việc hoãn thi đấu do thời tiết không phải là chuyện hiếm gặp trong các môn thể thao tại Mỹ, hàng triệu người hâm mộ quốc tế dự kiến đổ về tham dự World Cup có thể sẽ cảm thấy bỡ ngỡ với các quy định về sấm sét nghiêm ngặt của quốc gia này.

Khác với những cơn mưa thông thường, vốn hiếm khi khiến một trận bóng đá bị đình chỉ, chỉ cần phát hiện có sấm sét ở khu vực lân cận là đã đủ để mọi hoạt động trên sân phải dừng lại ngay lập tức, bất kể điều kiện thời tiết thực tế bên trong sân vận động lúc đó ra sao.

FIFA có bề dày kinh nghiệm trong việc xử lý các điều kiện thời tiết bất lợi, từ nắng nóng cực đoan đến mưa lớn nhưng viễn cảnh các trận đấu liên tục bị hoãn do sấm sét lại mang đến một thách thức hoàn toàn khác biệt.

Với việc phần lớn giải đấu diễn ra đúng vào giai đoạn cao điểm của mùa giông bão tại hàng loạt thành phố đăng cai, các nhà chức trách có lẽ không còn nhiều lựa chọn ngoài việc hy vọng thời tiết sẽ không cực đoan.

Mặc dù vậy, khi những cơn bão mùa hè bắt đầu càn quét qua các thành phố chủ nhà, một số trận cầu lớn nhất của bóng đá thế giới mùa hè này rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh bị tạm dừng vô thời hạn.