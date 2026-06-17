Người dùng iPhone đi ôtô đón tin vui

Apple sẽ cho phép tài xế xem video trực tiếp trên CarPlay từ iOS 27, song tính năng này chỉ hoạt động trên xe hỗ trợ và khi xe đang đỗ.

Apple cập nhật tính năng xem video trên Apple CarPlay khi xe đang dừng đỗ. Ảnh: Bloomberg.

Apple từng công bố kế hoạch đưa video lên CarPlay tại WWDC 2025. Đến WWDC 2026, công ty mới nêu rõ cách hoạt động của tính năng này trong video dành cho nhà phát triển. Khi người dùng phát video trong một ứng dụng iPhone có hỗ trợ AirPlay, họ có thể chọn màn hình ô tô trong trên iOS. Video sau đó sẽ hiển thị trên màn hình xe tương thích.

Apple cũng cho phép nhà phát triển xây dựng ứng dụng CarPlay có khả năng duyệt video. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể tìm nội dung ngay trong giao diện CarPlay. Họ không nhất thiết phải thao tác hoàn toàn từ iPhone. Trang Apple Developer cho biết các ứng dụng video có thể giúp người dùng duyệt và xem nội dung yêu thích trong các xe hỗ trợ khi đang đỗ.

Điểm giới hạn lớn nhất nằm ở điều kiện sử dụng. Tính năng này không dành cho xe lúc đang chạy. Nhà sản xuất iPhone nêu các tình huống như chờ trong xe ở sân bay hoặc sạc xe điện. Khi đó, người dùng có thể xem video trong lúc chờ. Do các biện pháp an toàn, video chỉ được phát khi xe ở trạng thái đỗ.

Một chi tiết khác là không phải mọi xe có CarPlay đều dùng được tính năng mới. Theo thông tin Apple đưa ra cho nhà phát triển, tính năng video chỉ có trên các xe mới có hỗ trợ tương ứng. Điều này có thể khiến nhiều xe đời cũ không được cập nhật.

Bên cạnh video, CarPlay trên iOS 27 còn có nhiều thay đổi nhỏ. Apple bổ sung khả năng kéo thanh tiến trình trong giao diện đang phát âm thanh. Hệ thống cũng cải thiện độ chính xác GPS và hướng dẫn điều hướng. Một cửa sổ phát âm thanh thu nhỏ được thêm vào trong ứng dụng, trong khi khả năng kết nối CarPlay không dây cũng được tối ưu để ổn định hơn.

Sự thay đổi này cho thấy Táo khuyết muốn CarPlay có vai trò quan trọng hơn trong khoang xe. Trước đây, tính năng chủ yếu tập trung vào bản đồ, cuộc gọi, tin nhắn và âm nhạc. Với video, nền tảng này có thể trở thành trung tâm giải trí khi xe không di chuyển. Điều này đặc biệt phù hợp với xe điện khi người dùng thường phải chờ trong lúc sạc.