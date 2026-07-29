Chiến lược giúp TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định AI, bán dẫn và đổi mới sáng tạo sẽ là động lực phát triển chủ yếu, hướng tới xây dựng trung tâm công nghệ khu vực.

Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại sự kiện VGIC. Ảnh: Nhật Tường.

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính và công nghệ của khu vực. Trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu của giai đoạn phát triển mới.

Thông điệp này được ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam Toàn cầu (VGIC) 2026, diễn ra ngày 29-30/7.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng việc xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng để giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển thịnh vượng trên nền tảng kinh tế tri thức.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, trong bối cảnh mô hình tăng trưởng đang chuyển dịch mạnh sang dựa trên tri thức và công nghệ, thành phố xác định trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn cùng các công nghệ số là những lĩnh vực nền tảng.

"Các lĩnh vực trên có khả năng tạo ra động lực phát triển mới, giúp nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như cải thiện hiệu quả quản trị đô thị", ông Cường cho biết.

Tuy nhiên, mục tiêu của TP.HCM không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ. Ông Cường nhấn mạnh thành phố mong muốn trở thành nơi kiến tạo công nghệ mới, là môi trường nuôi dưỡng các doanh nghiệp công nghệ tiềm năng và hình thành những "kỳ lân" công nghệ mang dấu ấn Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết "3 Nhà". Qua đó, Nhà nước, nhà trường và phía doanh nghiệp kết hợp với các quỹ đầu tư để tạo cầu nối giữa chính sách, nghiên cứu, nguồn lực tài chính và thị trường.

Theo ông Cường, việc phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế cùng các quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo TP.HCM cũng cho biết thành phố đã được xếp vào Top 100 thành phố đổi mới sáng tạo trên thế giới, song coi đây mới chỉ là nền tảng ban đầu. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ toàn cầu.

Kết thúc bài phát biểu, ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, đẩy nhanh triển khai các dự án đổi mới sáng tạo và duy trì những diễn đàn kết nối quốc tế như VGIC trong thời gian tới.

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam Toàn cầu (VGIC) 2026 do AVSE Global chủ trì tổ chức với sự phối hợp của SIHUB, GOE Alliance, Startup Vietnam Foundation (SVF) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Sự kiện quy tụ khoảng 100 chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo công nghệ người Việt trên toàn thế giới.

Trong khuôn khổ diễn đàn cũng diễn ra lễ ra mắt Vietnam Innovation & Policy Labs (VIPL), sáng kiến do AVSE Global, Liên minh Kinh tế On-Chain Toàn cầu (GOE Alliance) và Tony Blair Institute for Global Change đồng sáng lập.

Theo ban tổ chức, VIPL hướng tới xây dựng một nền tảng nghiên cứu và tư vấn chính sách độc lập, kết nối chuyên gia người Việt trên toàn cầu, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Thông qua đó, sáng kiến kỳ vọng đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.