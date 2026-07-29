Màn hình LED chỉ dẫn giao thông, ngập lụt lần đầu lắp đặt ở Hà Nội

Di chuyển trên đường Quang Trung (phường Hà Đông) vào khung giờ cao điểm buổi chiều, Đoàn Thu Hiền (19 tuổi, tỉnh Quảng Ninh) đánh giá phần thông tin và biểu tượng cảnh báo được thiết kế nổi bật, dễ quan sát trên màn hình LED. "Mình là sinh viên năm nhất mới lên Hà Nội nên còn chưa quen đường, thường xuyên phải mở điện thoại để dò đường đi trên bản đồ. Giờ đã có màn hình LED lắp đặt để hướng dẫn lộ trình rất thuận tiện, cảnh báo tình trạng giao thông chính xác nên mình đã đỡ phải phụ thuộc vào điện thoại khi lái xe", Hiền nói.