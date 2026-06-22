Hộp đen Trái đất sắp khởi động

Dự án "Hộp đen Trái Đất" lưu trữ dữ liệu khí hậu sẽ chính thức được lắp đặt tại vùng đảo Tasmania của Australia vào cuối năm nay, đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh cho nhân loại.

Hình ảnh minh họa của công trình, dự kiến ​​sẽ được lắp đặt tại Tasmania vào tháng 12. Ảnh: Earth's Black Box.

Sau gần 5 năm im lặng, dự án "Hộp đen Trái Đất" (Earth's Black Box) đã chính thức trở lại. Cấu trúc này dự kiến được xây dựng hoàn chỉnh vào tháng 12 năm nay. Địa điểm được chọn là vùng West Coast thuộc bang Tasmania, Australia. Đây là một khu vực hẻo lánh và có độ ổn định cao về cả địa chất lẫn xã hội.

Ý tưởng này được công bố lần đầu tiên vào năm 2021 tại Hội nghị khí hậu COP26 Glasgow. Thiết bị là một khối thép nguyên khối khổng lồ. Chiều dài của khối thép đạt 16m và cao 4m. Công trình hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời.

Nhiệm vụ của nó là liên tục ghi lại các dữ liệu cốt lõi về biến đổi khí hậu. Bản chất của dự án giống như một chiếc hộp đen máy bay. Nếu nền văn minh sụp đổ, chiếc hộp sẽ là di chúc ghi lại sai lầm của con người. Sự trở lại này đã xóa tan những nghi ngờ trước đó từ dư luận. Suốt 5 năm qua, dự án hoàn toàn im hơi lặng tiếng trên truyền thông. Nhiều người từng cho rằng đây chỉ là một chiêu trò quảng cáo.

Tasmania là một bang hải đảo nằm ở cực Nam của nước Úc, cách đất liền khoảng 240 km. Ảnh: Guardian.

Thực tế, đơn vị khởi xướng không phải các nhà khoa học. Dự án được thực hiện bởi Rouser Lab, một cơ quan truyền thông môi trường phi lợi nhuận. Họ hợp tác cùng tập thể nghệ thuật The Glue Society và công ty sản xuất Revolver. Hiện tại, một quỹ từ thiện chính thức đã được thành lập để quản lý dự án.

Quá trình chuẩn bị kéo dài gần 5 năm do những thay đổi quan trọng. Đại học Tasmania, đối tác khoa học ban đầu, đã rút lui khỏi dự án. Ban tổ chức phải dành thời gian để hoàn thiện công nghệ lưu trữ dữ liệu. Họ cũng cần tối ưu hóa hệ thống trang web và tìm kiếm nguồn tài chính bền vững.

“Nó giống như việc chế tạo một chiếc xe mới. Bạn đưa ra ý tưởng, trình bày mẫu thử, nhưng sau đó phải mất rất nhiều công sức để thực sự đưa nó vào sản xuất”, Giám đốc Nghệ thuật Jonathan Kneebone chia sẻ về khoảng thời gian này.

Dự án tái khởi động trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Kim Đồng hồ Tận thế (Doomsday Clock) hiện chỉ còn cách mức nửa đêm 85 giây. Đây là khoảng thời gian cận kề thảm họa nhất trong lịch sử nhân loại. Chiếc hộp đen đóng vai trò như một biểu tượng cảnh báo mạnh mẽ cho toàn cầu.

Chính quyền địa phương tại West Coast ủng hộ mạnh mẽ việc lắp đặt cấu trúc này. Họ không lo ngại về các thông điệp đen tối của chiếc hộp. Ngược lại, khu vực này kỳ vọng công trình sẽ thu hút khách du lịch đến tham quan. Thị trưởng Shane Pitt nhận định vùng đất này rất an toàn trước các biến động lớn toàn cầu. “Đây không phải là một địa điểm có giá trị chiến lược cao để bất kỳ ai muốn nhắm tới”, ông Pitt khẳng định.

Thiết bị mang một ý nghĩa biểu tượng hai mặt. Nếu con người thất bại, nó sẽ là bằng chứng cho thế hệ mai sau. Ngược lại, nếu cuộc khủng hoảng được giải quyết, chiếc hộp sẽ là một tượng đài. Nó nhắc nhở nhân loại về thời kỳ chúng ta suýt tự hủy hoại hành tinh của mình.