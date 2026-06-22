Cape Verde có thể làm nên kỳ tích ở World Cup?

Siêu máy tính của The Athletic dự đoán Cape Verde có đến 67% cơ hội lọt vào vòng 32 đội tại World Cup 2026 sau trận hòa 2-2 ở cuộc chạm trán Uruguay thuộc bảng H World Cup 2026.

Siêu máy tính dự đoán Cape Verde có đến 67% cơ hội lọt vào vòng 32 đội tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sau khi buộc Tây Ban Nha chia điểm trong ngày ra quân, sáng 22/6, Cape Verde tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích bằng kết quả hòa 2-2 ở cuộc chạm trán Uruguay thuộc bảng H World Cup 2026.

Với hai điểm quý giá trước hai nhà cựu vô địch, đại diện châu Phi tràn đầy cơ hội đi tiếp vào vòng 1/16 ở kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của họ.

Cụ thể, siêu máy tính của The Athletic dự đoán Cape Verde có đến 67% cơ hội lọt vào vòng 32 đội tại World Cup 2026 khi ở lượt trận cuối chỉ chạm trán Saudi Arabia - đội đang đứng cuối bảng với 1 điểm.

Trong khi đó, siêu máy tính của Opta còn đưa ra thống kê cho thấy đội bóng này có gần 50% cơ hội đoạt ngôi nhì bảng, và 2,5% cơ hội làm nên lịch sử với tư cách đội bóng đứng nhất bảng H.

Trên sân Hard Rock, Miami, đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé ngoài khơi bờ biển Tây Phi thậm chí còn là đội mở tỷ số trước khi Kevin Pina ghi bàn thắng lịch sử ở phút 21.

Đó cũng là bàn đầu tiên trong lịch sử của Cape Verde tại một kỳ World Cup, đánh dấu cột mốc đáng nhớ cho đội tuyển lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Uruguay sau đó ngược dòng dẫn 2-1 nhờ các pha lập công của Maximiliano Araujo và Agustin Canobbio. Tuy nhiên, bi kịch lại đến từ chính những sai lầm sơ đẳng nơi hàng phòng ngự.

Phút 61, thủ môn Muslera băng ra xử lý nhưng lại lúng túng, tạo cơ hội để Helio Varela cướp bóng và ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde. Đó là pha bóng khiến các cầu thủ Uruguay chết lặng, còn đội bóng châu Phi vỡ òa cảm xúc.