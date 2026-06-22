Vì sao iPhone hết pin vẫn có thể tìm lại được?

iPhone vẫn có thể định vị ngay cả khi đã tắt nguồn hoặc cạn pin hoàn toàn nhờ một công nghệ ít người dùng để ý.

Dù iPhone bị tắt nguồn, người dùng vẫn có thể tìm lại được vị trí áng chừng nhờ mạng lưới Find My. Ảnh: Shutterstock.

Đối với hầu hết smartphone, việc hết pin đồng nghĩa thiết bị biến mất khỏi mọi hệ thống định vị. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng với iPhone.

Trong vài năm trở lại đây, Apple bổ sung một tính năng cho phép nhiều mẫu iPhone tiếp tục phát tín hiệu vị trí ngay cả khi thiết bị đã tắt nguồn hoặc cạn pin. Đây là một phần của mạng lưới Find My, hệ thống giúp người dùng tìm lại iPhone, iPad, MacBook hoặc các thiết bị thất lạc khác.

Tính năng này xuất hiện trên các mẫu iPhone từ dòng iPhone 11 trở lên.

Bí mật nằm ở cơ chế gọi là Power Reserve. Khi pin giảm xuống mức cực thấp, iPhone không sử dụng toàn bộ năng lượng còn lại để duy trì hoạt động của hệ điều hành. Thay vào đó, thiết bị giữ lại một phần năng lượng dự phòng cho các tác vụ quan trọng.

Người dùng sẽ không thể bật màn hình hay sử dụng điện thoại như bình thường. Tuy nhiên, một số thành phần phần cứng vẫn tiếp tục hoạt động ở chế độ siêu tiết kiệm điện. Trong trạng thái này, iPhone hoạt động gần giống một chiếc AirTag.

Thiết bị tiếp tục phát tín hiệu Bluetooth Low Energy (BLE), chuẩn kết nối tiêu thụ rất ít điện năng. Mỗi khi có một thiết bị Apple khác đi ngang qua, chẳng hạn một chiếc iPhone, iPad hoặc MacBook của người khác, thiết bị đó sẽ ghi nhận vị trí gần đúng của chiếc iPhone bị thất lạc và gửi dữ liệu ẩn danh về mạng lưới Find My.

Bên cạnh Bluetooth, các mẫu iPhone mới còn được trang bị chip Ultra Wideband (UWB). Đây là công nghệ cho phép xác định vị trí chính xác hơn nhiều so với Bluetooth thông thường, đặc biệt khi người dùng đã ở gần thiết bị cần tìm.

Mạng lưới Find My cho phép người dùng xác định vị trí iPhone ngay cả khi thiết bị đã tắt nguồn hoặc cạn pin trong một số trường hợp. Ảnh: Apple.

Theo Apple, nếu Find My được kích hoạt, iPhone có thể tiếp tục được định vị trong khoảng 24 giờ sau khi tắt nguồn hoặc khoảng 5 giờ khi hoạt động ở chế độ Power Reserve.

Trong trường hợp pin sắp cạn hoàn toàn, hệ thống cũng sẽ tự động gửi vị trí cuối cùng của thiết bị lên máy chủ Apple như một phương án dự phòng.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các tình huống làm thất lạc điện thoại hoặc bị đánh cắp. Thay vì mất hoàn toàn khả năng theo dõi ngay khi thiết bị tắt nguồn, người dùng vẫn có thêm thời gian để xác định vị trí và thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Để sử dụng tính năng, người dùng cần đăng nhập tài khoản Apple và bật Find My trong phần cài đặt thiết bị. Sau đó, iPhone sẽ tự động tham gia mạng lưới Find My toàn cầu, hiện bao gồm hàng trăm triệu thiết bị Apple đang hoạt động trên khắp thế giới.

Điều đó cũng đồng nghĩa một chiếc iPhone tưởng như đã "chết pin" vẫn có thể để lại dấu vết trong nhiều giờ sau khi tắt nguồn.