Đám mây bên cạnh ứng dụng trên iPhone là gì?

Biểu tượng đám mây bên cạnh ứng dụng iPhone không phải lỗi. Đây là dấu hiệu cho thấy ứng dụng đã bị gỡ tạm thời để tiết kiệm bộ nhớ.

Người dùng tò mò về ý nghĩa của biểu tượng đám mây cạnh tên app trên iOS. Ảnh: BGR.

Người dùng iPhone đôi khi thấy một biểu tượng đám mây nhỏ nằm cạnh tên ứng dụng trên màn hình chính. Điều này thường khiến nhiều người nghĩ ứng dụng đã bị lỗi hoặc biến mất. Thực tế, đây là dấu hiệu cho thấy ứng dụng đã được iPhone gỡ tạm thời khỏi thiết bị để giải phóng dung lượng.

Tính năng này được Apple giới thiệu từ iOS 11. Mục tiêu là giúp người dùng tiết kiệm bộ nhớ mà không mất dữ liệu cá nhân trong ứng dụng. Khi một app ít được sử dụng, iPhone có thể tự động gỡ phần ứng dụng khỏi máy. Tuy nhiên, tài liệu, dữ liệu và thiết lập liên quan vẫn được giữ lại.

Khi muốn dùng lại, người dùng chỉ cần chạm vào biểu tượng app. iPhone sẽ tải lại ứng dụng từ App Store. Sau khi cài lại, dữ liệu trước đó vẫn được khôi phục.

Tính năng này hữu ích với những người dùng iPhone có dung lượng thấp. Nó giúp giải phóng không gian cho ảnh, video, nhạc hoặc bản cập nhật iOS. Ví dụ, một trò chơi hoặc ứng dụng từng được tải vì xu hướng nhưng sau đó không còn dùng đến có thể bị hệ thống gỡ tạm thời.

Tuy vậy, tính năng này cũng có thể gây bất tiện. Nếu người dùng đang trên máy bay, ở nơi không có Internet hoặc cần mở nhanh một ứng dụng, họ sẽ không thể dùng ngay. Ứng dụng cần được tải lại trước khi hoạt động. Điều này đặc biệt dễ gây khó chịu với các trò chơi, bản đồ, công cụ làm việc hoặc app cần dùng khi ngoại tuyến.

Ngoài cách tự động, iPhone cũng cho phép tuỳ chỉnh thủ công tính năng này theo từng ứng dụng. Người dùng chỉ cần vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, sau đó vào Dung lượng iPhone. Tại đây, hệ thống hiển thị danh sách ứng dụng cùng dung lượng đang chiếm dụng. Khi chọn một app, người dùng có thể chọn Gỡ bỏ ứng dụng để giải phóng bộ nhớ mà vẫn giữ dữ liệu.

Trong trường hợp dung lượng iPhone còn nhiều, tính năng này có thể không quá cần thiết. Các mẫu iPhone mới thường có bộ nhớ khởi điểm cao hơn trước. Tuy nhiên, với người dùng có nhiều ảnh, video hoặc ứng dụng nặng, tính năng của Apple vẫn hữu ích.