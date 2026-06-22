'Trợ lý tuyển sinh' giúp thí sinh chọn trường trong mùa thi 2026

Zalo Mini App trở thành “trợ lý tuyển sinh” giúp thí sinh và phụ huynh dễ dàng tra cứu thông tin, định hướng ngành học, thậm chí đăng ký học bổng chỉ trong một nền tảng tiện lợi.

Trong mùa thi 2026, Zalo Mini App đã trở thành “trợ lý tuyển sinh” quen thuộc, giúp thí sinh và phụ huynh dễ dàng tra cứu thông tin, định hướng ngành học, thậm chí đăng ký học bổng trong một nền tảng, tiện lợi và liền mạch.

“Chuẩn bị cho hành trình vào đại học chỉ trong một chạm”.

“Chọn ngành đại học, điều quan trọng nhất là gì?”

Thông báo hiện lên màn hình điện thoại khi Minh Anh, học sinh tại một trường THPT ở Hà Tĩnh, đang cúi đầu bên tập đề ôn thi môn Tiếng Anh, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa qua. Giữa những bài đọc chi chít từ vựng mới, nữ sinh dừng lại vài giây, mở ứng dụng Zalo và click vào nội dung bất ngờ hiện lên.

Chỉ với một cú chạm, nữ sinh lớp 12 tiến vào giao diện của Zalo Mini App - nền tảng hiện được nhiều trường đại học sử dụng nhằm cung cấp thông tin tuyển sinh cho học sinh, phụ huynh. Từng nội dung về ngành học, phương thức xét tuyển, thậm chí học phí, chính sách học bổng được sắp xếp gọn gàng, dễ hiểu. Minh Anh lướt nhanh, lưu lại vài nội dung để dành tham khảo cho hành trình vào đại học sắp tới.

Những ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, dù lịch học luôn dày đặc, nữ sinh Hà Tĩnh vẫn duy trì việc cập nhật thông tin tuyển sinh như một thói quen. Thay vì lướt mạng xã hội hay truy cập website như trước, Minh Anh có thêm lựa chọn mới là Zalo. Chỉ nhấn nút “Quan tâm” trên trang Zalo OA của các trường đại học, Minh Anh sẽ nhận được thông báo về tuyển sinh trên Zalo. Nhờ đó, em có thể cập nhật thông tin nhanh chóng và không bị bỏ lỡ những nội dung quan trọng.

Câu chuyện của Minh Anh không phải cá biệt trong mùa tuyển sinh đại học năm nay. Khi hành vi tiếp nhận thông tin của thí sinh thay đổi, các trường đại học cũng buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Và Zalo, nền tảng vốn quen thuộc với giao tiếp cá nhân, dần trở thành “cánh cổng” mới để kết nối nhà trường với thí sinh và phụ huynh.

Không dừng lại ở việc đăng thông tin trên website chính thức, nhiều trường đã phát triển Zalo Mini App - dạng “ứng dụng thu nhỏ” tích hợp trong Zalo - để đưa toàn bộ thông tin tuyển sinh lên môi trường số. Từ tìm hiểu ngành học, tra cứu học phí, đến đăng ký xét tuyển, theo dõi hồ sơ… tất cả thông tin được gói gọn trong một trải nghiệm liền mạch.

Ở góc nhìn của người dùng trẻ, Minh Anh cho rằng yếu tố tiện lợi chính là lý do nữ sinh này ưu tiên sử dụng Zalo trong quá trình tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Thay vì phải ghi nhớ nhiều kênh thông tin hay tạo thêm tài khoản trên các nền tảng khác nhau, mọi thứ đều được tích hợp sẵn trong một ứng dụng quen thuộc mà em sử dụng hàng ngày. Bên cạnh việc tra cứu, một số trường còn cho phép thí sinh đăng ký học bổng ngay trên ứng dụng.

“Những tính năng đó giúp học sinh như em chủ động hơn rất nhiều, không cần chờ đợi hay tìm kiếm thêm ở nơi khác”, Minh Anh chia sẻ.

Đáng chú ý, Zalo không chỉ là kênh tiếp cận của thí sinh mà đang dần trở thành bạn đồng hành quan trọng với phụ huynh.

Tại Bình Dương, chị T.T., phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, cũng bắt đầu hành trình tìm hiểu thông tin theo cách mới. Khác với trước đây khi phải dò tìm trên Google hay mạng xã hội, chị lựa chọn theo dõi các tài khoản Zalo OA (Zalo Official Account) của trường đại học để được nhận tin nhắn về thông tin của trường nhanh chóng và có hệ thống hơn.

Với vị phụ huynh, yếu tố quan trọng không chỉ là tiện lợi mà còn là độ tin cậy của thông tin. Chị cho rằng mạng xã hội có nhiều nguồn tin khó xác thực, còn Zalo Mini App có thể mang lại sự yên tâm vì là kênh thông tin chính thức.

“Phụ huynh chúng tôi không rành công nghệ như các con, tìm hiểu thông tin qua Zalo vẫn yên tâm hơn phần nào”, người mẹ bày tỏ.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, các trường đại học đang từng bước thiết kế lại hành trình tuyển sinh theo hướng lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm, đặc biệt là với phụ huynh. Đây là nhóm đối tượng vốn ít có thời gian và không quen tiếp cận thông tin trên nhiều nền tảng khác nhau.

Trong bối cảnh đó, Zalo Mini App được xem như một cổng thông tin cá nhân hóa để cha mẹ học sinh có thể nhanh chóng tìm thấy những nội dung thiết yếu, dễ hiểu và đáng tin cậy để đồng hành cùng con trong quyết định chọn trường.

Chia sẻ về việc triển khai Zalo Mini App phục vụ cho tuyển sinh đại học, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông của Trường Đại học Công Thương TP.HCM, cho biết quyết định triển khai Zalo Mini App xuất phát từ thực tế phụ huynh là người ảnh hưởng lớn đến lựa chọn của thí sinh.

Từ cách tiếp cận này, Zalo không đơn thuần là một kênh truyền thông, mà được định hình như công cụ tư vấn trực tiếp dành cho phụ huynh. Các nội dung trên Mini App được thiết kế theo hướng chọn lọc, bám sát những vấn đề mà phụ huynh thực sự quan tâm, giúp họ nhanh chóng nắm bắt và đưa ra quyết định.

Trọng tâm nội dung xoay quanh ba nhóm chính. Trong đó, học phí luôn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu với thông tin chi tiết theo từng ngành, kèm lộ trình toàn khóa và các chính sách hỗ trợ. Tiếp đến là cơ hội việc làm sau tốt nghiệp - mối bận tâm lớn về khả năng có việc làm của sinh viên. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, cũng là những nội dung được cha mẹ học sinh quan tâm.

Dữ liệu vận hành của trường Đại học Công Thương TP.HCM cho thấy hành vi sử dụng của phụ huynh khá rõ ràng. Cụ thể, họ thường truy cập Zalo Mini App vào khung giờ tối, từ 19h đến 22h và tăng mạnh vào các ngày cuối tuần. Lưu lượng truy cập cũng có xu hướng tăng cao vào các giai đoạn cao điểm của mùa tuyển sinh, như tháng 4, 5, 6 - trước kỳ thi, và tháng 8, 9 - thời điểm nhập học.

Trong quá trình tìm hiểu, nhiều phụ huynh không chỉ dừng lại ở việc tra cứu thông tin mà còn chủ động so sánh học phí, ngành học giữa các trường, sau đó liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn để được giải đáp thêm. Những thông tin này tiếp tục được họ trao đổi lại với con, trở thành cơ sở để hai bên cùng cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Nếu như Đại học Công Thương TP.HCM lựa chọn cách “đi đúng nơi phụ huynh đang ở”, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) lại tiếp cận Zalo Mini App như một nền tảng để xây dựng trải nghiệm toàn diện cho thí sinh.

Theo ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông của trường, Zalo đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống số của người Việt, đặc biệt là giới trẻ. Điều này mở ra cơ hội để nhà trường tiếp cận thí sinh hiệu quả hơn so với việc chỉ dựa vào website hay mạng xã hội truyền thống.

Điểm khác biệt nằm ở khả năng tích hợp và đồng bộ dữ liệu. Zalo Mini App của HUTECH được kết nối với nhiều hệ thống khác nhau, từ quản lý tuyển sinh đến cơ sở dữ liệu học bổng. Điều này giúp thí sinh thực hiện các thao tác một cách liền mạch mà không cần chuyển đổi nền tảng. Bên cạnh đó, nhà trường còn đưa vào các yếu tố tương tác như trò chơi đố vui, bài trắc nghiệm hướng nghiệp… nhằm tăng sự gắn kết và giúp thí sinh hiểu rõ hơn về bản thân trong quá trình chọn ngành.

Trong hệ sinh thái này, đại diện HUTECH cho biết Zalo OA đóng vai trò là “kênh phát sóng” thông tin chính thống, còn Zalo Mini App là nơi cung cấp các dịch vụ chuyên sâu, tạo thành một chu trình khép kín từ tiếp cận, tương tác đến chuyển đổi. Tuy nhiên, phía sau trải nghiệm liền mạch đó là không ít thách thức về vận hành. Theo bà Dung, việc đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau là bài toán lớn.

“Chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, từ tuyển sinh, công nghệ thông tin đến các đối tác bên ngoài, để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và cập nhật. Điều này đòi hỏi quy trình rõ ràng và sự thống nhất cao”, bà nói.

Ngoài ra, công tác quản trị hệ thống cũng yêu cầu theo dõi liên tục, từ việc phân tích dữ liệu tương tác, xử lý thông tin sai lệch đến ngăn chặn các tài khoản giả mạo. Các công cụ tự động như chatbot cũng được triển khai nhằm hỗ trợ người dùng kịp thời và giảm tải cho đội ngũ tư vấn.

Trong giai đoạn tiếp theo, HUTECH định hướng mở rộng Zalo Mini App thành hệ sinh thái dịch vụ dành cho sinh viên, với nhiều tính năng chuyên biệt phục vụ toàn bộ hành trình học tập. Ứng dụng không chỉ dừng ở khâu tuyển sinh mà còn hỗ trợ sinh viên theo dõi tiến độ học tập, đánh giá chất lượng dịch vụ, đăng ký hoạt động ngoại khóa, tham gia cuộc thi, sự kiện… Toàn bộ chức năng này sẽ được tích hợp và đồng bộ với hệ thống quản lý đào tạo, công tác sinh viên và cơ sở dữ liệu nội bộ, nhằm đảm bảo trải nghiệm liền mạch, thuận tiện cho người dùng.

Song song đó, nhà trường dự kiến tiếp tục phát triển chatbot AI trên nền tảng Zalo nhằm tự động hóa hoạt động tư vấn và chăm sóc sinh viên. Hệ thống chatbot được xây dựng với kho dữ liệu chuyên sâu về chương trình đào tạo, chính sách, quy định của trường, cho phép phản hồi nhanh chóng, chính xác các thắc mắc, qua đó nâng cao hiệu quả hỗ trợ và giảm tải cho đội ngũ vận hành.