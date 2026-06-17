Điều gì xảy ra khi bạn livestream World Cup 2026 lên Facebook?

Chỉ vài phút livestream một trận World Cup cũng có thể bị xem là vi phạm bản quyền. Công nghệ hiện nay thậm chí có thể truy vết người phát tán.

Hình ảnh các trận đấu World Cup thuộc phạm vi bảo hộ bản quyền và chỉ được khai thác bởi các đơn vị được FIFA cấp phép. Ảnh: AFC.

Khi World Cup 2026 đến gần, cùng với sự háo hức của người hâm mộ là bài toán bảo vệ bản quyền phát sóng mà các đơn vị sở hữu bản quyền phải đối mặt. Một trong những hành vi phổ biến nhất trong các giải đấu lớn là phát lại hình ảnh trận đấu trên mạng xã hội hoặc livestream trực tiếp từ màn hình TV, điện thoại hay máy tính.

Theo ông Ngô Hồng Dân, Trưởng phòng Bản quyền, Ban Chương trình, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), hình ảnh các trận đấu World Cup thuộc quyền sở hữu của FIFA và chỉ những đơn vị được cấp phép mới có quyền khai thác, phát sóng hoặc phân phối nội dung này. Điều đó đồng nghĩa với việc người dùng không được tự ý livestream, đăng tải hoặc phát lại các hình ảnh liên quan đến trận đấu nếu chưa được cho phép.

Nhiều người thường cho rằng việc chia sẻ một đoạn clip ngắn, phát trực tiếp vài phút trận đấu hoặc xem bóng đá qua các đường link lậu là hành động vô hại. Tuy nhiên, theo VTV, đây đều là các hành vi vi phạm bản quyền.

Không chỉ người phát tán nội dung, những đường link phát sóng lậu cũng đang nằm trong tầm ngắm của các cơ quan chức năng. Thời gian qua, nhiều đường dây phát sóng thể thao trái phép và cá độ bóng đá quy mô lớn đã bị triệt phá. Dù vậy, theo đại diện VTV, các trang web lậu vẫn có xu hướng xuất hiện trở lại mỗi khi các giải đấu lớn diễn ra.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc phát sóng lậu ngày nay không còn dễ dàng "ẩn mình" như trước.

Theo chia sẻ trong chương trình của VTV, các lực lượng chuyên trách về an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện sở hữu nhiều công cụ kỹ thuật để phát hiện và truy vết các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số.

Để chuẩn bị cho World Cup 2026, VTV cho biết đã thành lập đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên trách nhằm rà quét, phát hiện và xử lý các nội dung vi phạm bản quyền trên internet. Song song đó, đơn vị cũng phối hợp với lực lượng an ninh mạng và các cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp bảo vệ bản quyền trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Ngoài nguy cơ vi phạm pháp luật, việc truy cập các trang web phát sóng lậu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khác. Theo VTV, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, nhiễm mã độc, bị lừa đảo hoặc bị dẫn dắt tới các nền tảng cá độ bóng đá trái phép.

Đây cũng là lý do các đơn vị sở hữu bản quyền liên tục khuyến cáo người hâm mộ theo dõi World Cup thông qua các kênh phát sóng chính thức. Không chỉ đảm bảo chất lượng hình ảnh và đường truyền ổn định, các nền tảng được cấp phép còn giúp người xem tránh được những rủi ro về bảo mật và pháp lý.